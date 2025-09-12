Quảng Ngãi: Nhà thầu nào thi công sửa chữa đường ĐT.621 - ĐT.624C ?

Chỉ trong hai ngày cuối tháng 8/2025, Công ty TNHH Thuận Minh liên tiếp trúng hai gói thầu sửa chữa đường ĐT.621 và ĐT.624C tại Quảng Ngãi.

Trong tháng 8/2025, ngoài Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Minh Quân trúng liền hai gói thầu trong ngày 28/8/2025 mà Báo Tri thức và Cuộc sốngđã thông tin tại bài viết: Quảng Ngãi: Hai gói sửa chữa đường hơn 15 tỷ tiết kiệm vỏn vẹn 6 triệu đồng, theo ghi nhận, còn có Công ty TNHH Thuận Minh gây chú ý khi liên tiếp được công bố trúng hai gói thầu quan trọng liên quan đến sửa chữa, duy tu các tuyến đường huyết mạch ĐT.621 và ĐT.624C, đều do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng giá trị hợp đồng hơn 8 tỷ đồng.

Hai ngày trúng hai gói thầu hơn 8 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 17/4/2025, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 278/QĐ-SXD phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.624C (Đạm Thủy - Suối Bùn) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2025, với 5 gói thầu, tổng giá trị 3,793 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 18/7/2025, đơn vị này ban hành Quyết định số 101/QĐ-SXD phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình trên. Đồng thời, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Gói thầu số 04 tại Quyết định số 295/QĐ-SXD ngày 28/8/2025. Gói thầu được hoàn thành đóng mở thầu ngày 4/8/2025, theo Biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán 3,534 tỷ đồng, với 2 nhà thầu tham dự.

Trích một phần Quyết định số Quyết định số 295/QĐ-SXD. Nguồn MSC.

Kết quả Công ty TNHH Thuận Minh là đơn vị trúng thầu, với giá 3,004 tỷ đồng; đơn vị trượt thầu là Liên danh Công ty TNHH XD và TM Anh Vũ - Công ty TNHH MTV XD Phú Gia Thịnh, do xếp hạng thứ 2, với giá dự thầu 3,499 tỷ đồng.

Trước khi thắng gói ĐT.624C, ngày 27/8/2025, Thuận Minh đã được ông Mai Văn Hà – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ký Quyết định số 286/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình sửa chữa tuyến đường ĐT.621 (Châu Ổ - Sa Kỳ).

Công ty TNHH Thuận Minh liên tiếp trúng 2 gói thầu do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Ảnh IT.

Khác với gói ĐT.624C, gói ĐT.621 hầu như không có sự cạnh tranh. Theo Biên bản mở thầu ngày 4/8/2025, duy nhất Thuận Minh nộp hồ sơ dự thầu. Kết quả, công ty trúng thầu với mức giá 4,728 tỷ đồng, chỉ thấp hơn giá dự toán (4,732 tỷ đồng) đúng 4 triệu đồng – tương đương mức tiết kiệm chưa tới 0,1%.

Như vậy, chỉ trong hai ngày, nhà thầu Thuận Minh đã trúng liền 2 gói thầu do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là cách thức lựa chọn nhà thầu ở hai gói thầu này có sự khác biệt rõ rệt. Ở gói ĐT.624C, dù chỉ có hai đơn vị tham gia, quá trình vẫn đảm bảo một mức độ cạnh tranh tối thiểu. Ngược lại, gói ĐT.621 hoàn toàn không có đối thủ, khi chỉ duy nhất Thuận Minh nộp hồ sơ, dẫn đến giá trúng thầu chỉ thấp hơn dự toán khoảng 4 triệu đồng, tức chưa tới 0,1%.

Việc liên tiếp giành hai gói thầu trong thời gian ngắn phần nào cho thấy năng lực và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Thuận Minh cùng đơn vị liên danh. Tuy nhiên, số lượng nhà thầu tham dự hạn chế cũng phản ánh mức độ cạnh tranh chưa cao, qua đó đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả và sự tối ưu trong việc sử dụng nguồn vốn ngân sách tại địa phương.