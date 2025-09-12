Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Quảng Ngãi: Nhà thầu nào thi công sửa chữa đường ĐT.621 - ĐT.624C ?

Chỉ trong hai ngày cuối tháng 8/2025, Công ty TNHH Thuận Minh liên tiếp trúng hai gói thầu sửa chữa đường ĐT.621 và ĐT.624C tại Quảng Ngãi.

Đỗ Thuận

Trong tháng 8/2025, ngoài Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Minh Quân trúng liền hai gói thầu trong ngày 28/8/2025 mà Báo Tri thức và Cuộc sốngđã thông tin tại bài viết: Quảng Ngãi: Hai gói sửa chữa đường hơn 15 tỷ tiết kiệm vỏn vẹn 6 triệu đồng, theo ghi nhận, còn có Công ty TNHH Thuận Minh gây chú ý khi liên tiếp được công bố trúng hai gói thầu quan trọng liên quan đến sửa chữa, duy tu các tuyến đường huyết mạch ĐT.621 và ĐT.624C, đều do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng giá trị hợp đồng hơn 8 tỷ đồng.

Hai ngày trúng hai gói thầu hơn 8 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 17/4/2025, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 278/QĐ-SXD phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.624C (Đạm Thủy - Suối Bùn) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2025, với 5 gói thầu, tổng giá trị 3,793 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 18/7/2025, đơn vị này ban hành Quyết định số 101/QĐ-SXD phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình trên. Đồng thời, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Gói thầu số 04 tại Quyết định số 295/QĐ-SXD ngày 28/8/2025. Gói thầu được hoàn thành đóng mở thầu ngày 4/8/2025, theo Biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán 3,534 tỷ đồng, với 2 nhà thầu tham dự.

qdinh295-1.png
Trích một phần Quyết định số Quyết định số 295/QĐ-SXD. Nguồn MSC.

Kết quả Công ty TNHH Thuận Minh là đơn vị trúng thầu, với giá 3,004 tỷ đồng; đơn vị trượt thầu là Liên danh Công ty TNHH XD và TM Anh Vũ - Công ty TNHH MTV XD Phú Gia Thịnh, do xếp hạng thứ 2, với giá dự thầu 3,499 tỷ đồng.

Trước khi thắng gói ĐT.624C, ngày 27/8/2025, Thuận Minh đã được ông Mai Văn Hà – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ký Quyết định số 286/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình sửa chữa tuyến đường ĐT.621 (Châu Ổ - Sa Kỳ).

soxaydung-qngai-1.png
Công ty TNHH Thuận Minh liên tiếp trúng 2 gói thầu do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Ảnh IT.

Khác với gói ĐT.624C, gói ĐT.621 hầu như không có sự cạnh tranh. Theo Biên bản mở thầu ngày 4/8/2025, duy nhất Thuận Minh nộp hồ sơ dự thầu. Kết quả, công ty trúng thầu với mức giá 4,728 tỷ đồng, chỉ thấp hơn giá dự toán (4,732 tỷ đồng) đúng 4 triệu đồng – tương đương mức tiết kiệm chưa tới 0,1%.

Như vậy, chỉ trong hai ngày, nhà thầu Thuận Minh đã trúng liền 2 gói thầu do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là cách thức lựa chọn nhà thầu ở hai gói thầu này có sự khác biệt rõ rệt. Ở gói ĐT.624C, dù chỉ có hai đơn vị tham gia, quá trình vẫn đảm bảo một mức độ cạnh tranh tối thiểu. Ngược lại, gói ĐT.621 hoàn toàn không có đối thủ, khi chỉ duy nhất Thuận Minh nộp hồ sơ, dẫn đến giá trúng thầu chỉ thấp hơn dự toán khoảng 4 triệu đồng, tức chưa tới 0,1%.

Việc liên tiếp giành hai gói thầu trong thời gian ngắn phần nào cho thấy năng lực và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Thuận Minh cùng đơn vị liên danh. Tuy nhiên, số lượng nhà thầu tham dự hạn chế cũng phản ánh mức độ cạnh tranh chưa cao, qua đó đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả và sự tối ưu trong việc sử dụng nguồn vốn ngân sách tại địa phương.

#nhà thầu sửa chữa đường Quảng Ngãi #gói thầu xây dựng ĐT.621 ĐT.624C #Công ty TNHH Thuận Minh #quy trình đấu thầu công trình giao thông #kết quả trúng thầu Quảng Ngãi 2025 #chọn nhà thầu sửa đường tỉnh lộ

Bài liên quan

Bạn đọc

Quảng Ngãi: Công ty Minh Quân liên tiếp trúng gói thầu sửa đường

Công ty Minh Quân thường xuyên một mình tham gia và trúng nhiều gói thầu giao thông, hạ tầng, từ cấp huyện đến dự án cao tốc, với tổng giá trị hơn 278 tỷ đồng.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Minh Quân (Công ty Minh Quân) đã trở thành cái tên khá quen thuộc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tại địa phương, đặc biệt nổi bật với việc thường xuyên tham gia và trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập.

Công ty Minh Quân được thành lập tháng 6/2011, có trụ sở đăng ký tại xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Thông làm người đại diện pháp luật.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Quảng Ngãi: Hai gói sửa chữa đường hơn 15 tỷ tiết kiệm vỏn vẹn 6 triệu đồng

Hai gói thầu sửa chữa tuyến đường ở Quảng Ngãi trị giá hơn 15,28 tỷ chỉ tiết kiệm 6 triệu đồng, gây băn khoăn về hiệu quả trong việc lựa chọn nhà thầu.

Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công ngày càng được thắt chặt, câu chuyện hai gói thầu giao thông tại tỉnh Quảng Ngãi vừa được phê duyệt cuối tháng 8/2025 cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm: tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng, nhưng số tiền tiết kiệm cho ngân sách chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng, tức chưa tới 0,05%.

Một mình tham dự, trúng thầu

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Nai: Nhà thầu kiến nghị sau công bố kết quả đấu thầu ở Đồng Xoài

Một nhà thầu vừa kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói lắp đặt biển báo, vạch phân làn và gờ giảm tốc trên địa bàn TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ.

Kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo Cổng thông tin Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 27/8/2025, Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Phú An Khang (Công ty Phú An Khang) đã có đơn kiến nghị liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án lắp đặt biển tên đường, biển báo giao thông, vạch phân làn đường và gờ giảm tốc tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Đồng Xoài cũ, mà Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin Đồng Nai: Trường Thọ thắng gói thầu làm đường hơn 6 tỷ tại Đồng Xoài. Tại gói thầu này, Công ty TNHH MTV Trường Thọ (Công ty Trường Thọ) đã vượt qua 6 đối thủ, trúng thầu với giá 4,368 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Gói thầu 8,7 tỷ tại Satra: FPT IS đứng trước cơ hội lớn?

Gói thầu 8,7 tỷ tại Satra: FPT IS đứng trước cơ hội lớn?

Tại buổi mở thầu gói "Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin" , đối thủ duy nhất của Công ty TNHH FPT IS đã chào giá cao hơn giá gói thầu. Diễn biến này có thể mang lại lợi thế lớn cho FPT IS trong cuộc đua giành gói thầu giá trị này.