Bạn đọc

Quảng Ngãi: “Soi” năng lực nhà thầu thi công đường ĐT.621 và ĐT.624C

Nhà thầu Thuận Minh nhiều năm qua được biết đến như một trong những nhà thầu thường xuyên góp mặt ở các dự án sửa chữa, nâng cấp giao thông tại Quảng Ngãi, phần lớn các gói thầu này đến từ Sở GTVT cũ.

Đỗ Thuận

Phần lớn các gói thầu trúng tại Sở GTVT cũ

Theo dữ liệu được ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến ngày 14/9/2025, Công ty TNHH Thuận Minh (Công ty Thuận An) đã tham gia tổng cộng 22 gói thầu. Kết quả cho thấy, nhà thầu này giành chiến thắng ở 14 gói, còn lại 8 gói không thành công. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng lên tới 93,591 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập, giá trị đạt 22,971 tỷ đồng, còn với tư cách thành viên trong các liên danh, con số này là 70,619 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Điểm đáng chú ý, phần lớn các gói thầu Thuận Minh trúng thuộc về Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cũ. Cụ thể, trong 7 gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia tại Sở GTVT, có tới 6 gói mang lại kết quả thắng thầu, với tổng giá trị 31,250 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thuận Minh cũng ghi dấu ấn ở nhiều chủ đầu tư khác, trải rộng từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Chẳng hạn, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, doanh nghiệp trúng một gói thầu trị giá 14,910 tỷ đồng; tại Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, trúng một gói trị giá 3,655 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thuận Minh còn giành được hợp đồng từ Ban QLDA ĐTXD và phát triển quỹ đất huyện Trà Bồng (một gói trị giá 12,198 tỷ đồng), Ban QLDA ĐTXD và phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ (một gói trị giá 15,641 tỷ đồng) và từ UBND huyện Tây Sơn (một gói trị giá 2,026 tỷ đồng).

sogtvt-1.png
Nhà thầu Thuận Minh chủ yếu tham dự và trúng thầu tại Sở GTVT
﻿tỉnh Quảng Ngãi cũ. Ảnh IT.

Năng lực nhà thầu

Công ty Thuận Minh được thành lập từ tháng 10/2007, có trụ sở tại xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Người đại diện pháp luật hiện nay là ông Trần Quốc Thanh Tuệ. Doanh nghiệp bắt đầu tham gia hệ thống đấu thầu quốc gia từ tháng 8/2014 và kể từ đó dần khẳng định sự hiện diện ổn định tại thị trường Quảng Ngãi, đặc biệt trong mảng các dự án sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông tại những khu vực miền núi.

Trong quá trình hoạt động, Thuận Minh đã ghi dấu bằng nhiều gói thầu nổi bật. Đáng kể, ngày 12/11/2024, vượt qua 7 nhà thầu, Thuận Minh được ông Nguyễn Xuân Hoàng – Giám đốc Ban QLDA ĐTXD và PTQÐ huyện Sơn Hà cũ ký Quyết định số 153/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà; thuộc dự án: Nâng cấp đường nội vùng (trung tâm xã) gồm: Đường nội vùng từ nhà ông Thuận - nhà ông Dư; Đường nội vùng từ nhà ông Dư - nhà ông Ân; Đường nội vùng từ nhà ông Minh đến nhà ông Dư và Cầu xóm Tà Diều (thôn Bồ Nung), địa điểm xây dựng: Xã Sơn Kỳ, huyện Sơn H; với giá trúng thầu 6,171 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn tháng 9 – 10/2024, Công ty Thuận Minh liên tiếp gặt hái thành công tại Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cũ, khi được phê duyệt trúng hai gói thầu quan trọng. Cụ thể, ngày 4/9/2024, doanh nghiệp là nhà thầu duy nhất tham dự và được Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi Nguyễn Phong ký Quyết định số 1126/QĐ-SGTVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình sửa chữa tuyến đường ĐT.621 (Châu Ổ – Sa Kỳ). Đây là gói thầu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2024, với giá trị trúng thầu 4,487 tỷ đồng.

duong-621.jpg
Đường đường ĐT.621 (Châu Ổ – Sa Kỳ). Ảnh IT.

Chưa đầy một tháng sau, ngày 8/10/2024, Thuận Minh cũng được Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình, công trình Sửa chữa tuyến đường ĐH.83 (Sơn Tân – Sơn Lập), huyện Sơn Tây thuộc nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ; với giá trúng thầu 3,380 tỷ đồng (theo Quyết định số 1276 /QĐ-SGTVT).

Việc liên tiếp thắng thầu trong thời gian ngắn đã góp phần khẳng định vị thế của Công ty Thuận Minh trong lĩnh vực xây dựng giao thông tại Quảng Ngãi. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp chủ yếu trúng thầu tại Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cũ cũng làm dấy lên những băn khoăn về mức độ cạnh tranh và tính minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu tại đơn vị này.

Quảng Ngãi: Nhà thầu nào thi công sửa chữa đường ĐT.621 - ĐT.624C ?

Chỉ trong hai ngày cuối tháng 8/2025, Công ty TNHH Thuận Minh liên tiếp trúng hai gói thầu sửa chữa đường ĐT.621 và ĐT.624C tại Quảng Ngãi.

Trong tháng 8/2025, ngoài Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Minh Quân trúng liền hai gói thầu trong ngày 28/8/2025 mà Báo Tri thức và Cuộc sốngđã thông tin tại bài viết: Quảng Ngãi: Hai gói sửa chữa đường hơn 15 tỷ tiết kiệm vỏn vẹn 6 triệu đồng, theo ghi nhận, còn có Công ty TNHH Thuận Minh gây chú ý khi liên tiếp được công bố trúng hai gói thầu quan trọng liên quan đến sửa chữa, duy tu các tuyến đường huyết mạch ĐT.621 và ĐT.624C, đều do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng giá trị hợp đồng hơn 8 tỷ đồng.

Hai ngày trúng hai gói thầu hơn 8 tỷ đồng

Quảng Ngãi: Công ty Minh Quân liên tiếp trúng gói thầu sửa đường

Công ty Minh Quân thường xuyên một mình tham gia và trúng nhiều gói thầu giao thông, hạ tầng, từ cấp huyện đến dự án cao tốc, với tổng giá trị hơn 278 tỷ đồng.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Minh Quân (Công ty Minh Quân) đã trở thành cái tên khá quen thuộc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tại địa phương, đặc biệt nổi bật với việc thường xuyên tham gia và trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập.

Công ty Minh Quân được thành lập tháng 6/2011, có trụ sở đăng ký tại xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Thông làm người đại diện pháp luật.

Quảng Ngãi: Hai gói sửa chữa đường hơn 15 tỷ tiết kiệm vỏn vẹn 6 triệu đồng

Hai gói thầu sửa chữa tuyến đường ở Quảng Ngãi trị giá hơn 15,28 tỷ chỉ tiết kiệm 6 triệu đồng, gây băn khoăn về hiệu quả trong việc lựa chọn nhà thầu.

Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công ngày càng được thắt chặt, câu chuyện hai gói thầu giao thông tại tỉnh Quảng Ngãi vừa được phê duyệt cuối tháng 8/2025 cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm: tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng, nhưng số tiền tiết kiệm cho ngân sách chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng, tức chưa tới 0,05%.

Một mình tham dự, trúng thầu

