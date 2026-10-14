TP HCM có thêm dự án nhà ở xã hội giá hơn 24 triệu đồng mỗi m2

Dự án nhà ở xã hội Thạnh Tân tại TP HCM có giá bán cơ sở 24,16 triệu đồng mỗi m2, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Thị trường nhà ở xã hội tại TP HCM có thêm nguồn cung từ dự án Khu chung cư Thạnh Tân, nằm trên đường ĐT743C, khu phố Tân Long, phường Dĩ An. Theo thông tin từ chủ đầu tư, giá bán cơ sở căn hộ tại khối 1A-1B được xác định ở mức 24,16 triệu đồng mỗi m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% nhưng chưa tính kinh phí bảo trì.

Chung cư Thạnh Tân được quy hoạch 1.160 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó khối 1A-1B có 362 căn để bán và 121 căn cho thuê.

Dự án có 362 căn hộ thuộc diện bán và 121 căn hộ cho thuê được công bố đơn giá. Với căn hộ có diện tích 50 m2, người mua cần chi khoảng 1,21 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Trong khi đó, tiền thuê căn hộ cùng diện tích được tính theo đơn giá cơ sở khoảng 7,9 triệu đồng mỗi tháng.

Mức giá áp dụng cho từng căn hộ có thể thay đổi tùy theo tầng, hướng, vị trí và thiết kế căn góc hoặc căn giữa. Theo phương án công bố, hệ số điều chỉnh giá bán nằm trong khoảng 0,95-1,04; đối với căn hộ cho thuê, hệ số dao động từ 0,98-1,01. Đơn giá thuê cơ sở gần 158.000 đồng mỗi m2 mỗi tháng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bảo trì bình quân.

Về tiến độ, công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký được dự kiến vào quý III, tuy nhiên người có nhu cầu cần theo dõi thông báo chính thức để xác định thời điểm nộp hồ sơ và điều kiện đăng ký mua, thuê nhà.

Khu chung cư Thạnh Tân do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thạnh Tân làm chủ đầu tư, có diện tích đất khoảng 8.338 m2. Theo quy hoạch, dự án gồm hai khối chung cư cao 18 tầng với tổng quy mô 1.160 căn hộ nhà ở xã hội. Trong đó, khối 1A-1B có 483 căn, gồm 362 căn để bán và 121 căn cho thuê đang được công bố mức giá.

Ngoài Thạnh Tân, đầu tháng 10, TP HCM ghi nhận thêm các dự án nhà ở xã hội công bố mức giá dự kiến. Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức có giá bán tạm tính hơn 30,7 triệu đồng mỗi m2. Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội tại khu Long Trường đưa ra giá bán khoảng 24,5 triệu đồng mỗi m2 và giá thuê 162.433 đồng mỗi m2 mỗi tháng.

Mức giá giữa các dự án có sự chênh lệch, do đó tổng chi phí người mua phải chuẩn bị còn phụ thuộc vào diện tích căn hộ, vị trí căn và các khoản phí liên quan. Với người đăng ký mua nhà ở xã hội, ngoài khả năng tài chính, việc đáp ứng điều kiện về đối tượng, nhà ở, thu nhập và thủ tục theo quy định cũng là yếu tố cần lưu ý.

Trong năm 2026, TP HCM dự kiến hoàn thành 13 dự án nhà ở xã hội, cung cấp khoảng 9.000 căn hộ. Thành phố đồng thời đặt mục tiêu có thêm 17 dự án, quy mô khoảng 18.000 căn, hoàn thành từ phần móng trở lên để xem xét đưa ra thị trường theo quy định.

Nguồn cung từ các dự án đang triển khai được kỳ vọng bổ sung thêm lựa chọn nhà ở cho nhóm người đủ điều kiện mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận thực tế còn phụ thuộc vào tiến độ xây dựng, thời điểm nhận hồ sơ, số lượng căn được phân phối và điều kiện xét duyệt của từng dự án.