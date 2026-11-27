Theo thông tin từ bệnh viện, các cuộc tấn công mới của Israel nhằm vào Dải Gaza đã khiến 10 người Palestine thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ bệnh viện Shifa và Al-Aqsa Martyrs, nơi các nạn nhân được đưa đến, cho biết 5 đợt tấn công của Israel và một vụ xả súng đã khiến 10 người Palestine thiệt mạng trên khắp Gaza.

"Cuộc tấn công vào một căn hộ chung cư ở Deir Al-Balah, trung tâm Gaza, đã khiến một cặp vợ chồng thiệt mạng", bệnh viện thông tin.

Bức ảnh chụp một khu lều tạm dành cho những người Palestine bị mất nhà cửa trong cuộc xung đột giữa Isr﻿ael và Hamas ở thành phố Gaza ngày 6/10/2026. Ảnh: AP/Jehad Alshrafi.

Theo bệnh viện Shifa, 3 cuộc tấn công khác ở thành phố Gaza và Deir Al-Balah đã khiến 7 người thiệt mạng. Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs cho biết thêm một người đàn ông thiệt mạng gần đường ranh giới phân chia lãnh thổ thành các khu vực do Israel và lực lượng Hamas kiểm soát ở Gaza.

Cư dân ở phía Đông thành phố Gaza cho biết họ đã nhận được cảnh báo từ quân đội Israel phải sơ tán khỏi khu vực vào tối 26/11, chỉ vài phút trước khi một tòa nhà và những ngôi nhà gần đó bị tấn công.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết trong một tuyên bố chung rằng quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Dải Gaza, qua đó loại bỏ Khaled Abu Nada, người phụ trách các vấn đề kinh tế và giáo dục của lực lượng Hamas ở Gaza.