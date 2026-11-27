Chưa có bằng chứng cho thấy ăn lòng lợn với lượng thông thường khiến nhân tuyến giáp lớn lên. Tuy nhiên, món ăn này có thể gây bất lợi nếu tiêu thụ quá nhiều.

Nhiều người mắc bệnh tuyến giáp thường được khuyên kiêng lòng lợn, dạ dày và các loại nội tạng động vật vì lo ngại bệnh tiến triển nặng hơn và chuyển ung thư. Điều này có đúng?

Đừng nhầm giữa lời đồn và bằng chứng

Trao đổi với PV về vấn đề này, ThS.BS Nguyễn Văn Thái, Viện Y học Phóng xạ và ung bướu quân đội cho biết, lòng lợn là thực phẩm cung cấp protein, vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12, sắt, kẽm và một số khoáng chất. Tuy nhiên, nhiều loại nội tạng cũng chứa cholesterol, chất béo bão hòa và purin, do đó không nên sử dụng thường xuyên với lượng lớn.

Nhiều người mắc bệnh tuyến giáp thường được khuyên kiêng lòng lợn, dạ dày và các loại nội tạng động vật vì lo ngại bệnh tiến triển nặng hơn. Tuy nhiên, theo thông tin chuyên môn hiện chưa có bằng chứng thuyết phục cho thấy ăn lòng lợn với lượng thông thường khiến nhân tuyến giáp lớn nhanh, chuyển thành ung thư, làm suy giáp nặng hơn hoặc gây cường giáp.

Người có nhân tuyến giáp không cần kiêng lòng lợn chỉ vì có nhân giáp. Người suy giáp hoặc cường giáp cũng không có khuyến cáo chung phải loại bỏ tuyệt đối thực phẩm này khỏi chế độ ăn.

"Lòng lợn cũng không phải thực phẩm có tác dụng bổ tuyến giáp, làm tan nhân hay thay thế thuốc điều trị. Chế độ dinh dưỡng cần được xây dựng đa dạng, cân đối, phù hợp với tình trạng sức khỏe, thay vì dựa vào những quan niệm truyền miệng về một món ăn cụ thể", ThS.BS Thái nhấn mạnh.

Người bệnh tuyến giáp không cần kiêng lòng lợn - Ảnh minh họa BSCC

Những trường hợp cần hạn chế nội tạng động vật

Theo ThS.BS Thái, việc hạn chế lòng lợn chủ yếu liên quan đến sức khỏe tổng thể và các bệnh lý đi kèm, không phải do thực phẩm này trực tiếp gây tổn thương tuyến giáp.

Người mắc rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc gan nhiễm mỡ cần chú ý lượng nội tạng tiêu thụ, bởi cholesterol và chất béo bão hòa trong thực phẩm có thể không phù hợp nếu ăn thường xuyên. Người suy giáp cũng có thể gặp rối loạn lipid máu, do đó càng cần quan tâm đến chế độ ăn cân đối.

Người mắc gout hoặc tăng axit uric máu cần thận trọng với nội tạng động vật do hàm lượng purin. Purin được chuyển hóa thành axit uric, có thể ảnh hưởng đến việc kiểm soát bệnh gout.

Đặc biệt, người chuẩn bị điều trị bằng i-ốt phóng xạ và được yêu cầu thực hiện chế độ ăn ít i-ốt cần tuân thủ danh sách thực phẩm của đơn vị điều trị. Một số hướng dẫn, như của Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering, xếp gan và các loại nội tạng vào nhóm cần tránh trong giai đoạn này. Lòng, dồi mua sẵn cũng có thể khó kiểm soát thành phần muối và gia vị. Đây là chế độ ăn phục vụ một giai đoạn điều trị cụ thể, không phải yêu cầu kiêng suốt đời.

Ăn lòng lợn đúng để hạn chế nguy cơ - Ảnh minh họa BSCC

Ăn lòng lợn thế nào để hạn chế nguy cơ?

ThS.BS Thái khuyến cáo, nếu bệnh tuyến giáp ổn định, không có chống chỉ định hoặc yêu cầu ăn kiêng đặc biệt, người bệnh có thể thỉnh thoảng ăn một phần nhỏ lòng lợn. Không nên coi nội tạng là nguồn đạm chính hằng ngày; cần luân phiên với thịt nạc, cá, trứng, đậu và các thực phẩm phù hợp khác.

Lòng luộc chín kỹ, hạn chế mỡ và nước chấm mặn là lựa chọn hợp lý hơn so với lòng chiên rán, dồi rán hoặc bữa ăn nhiều chất béo. Nên ăn kèm rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ và hạn chế rượu bia.

Nguy cơ đáng lưu ý khác là nhiễm khuẩn thực phẩm. Ruột lợn có thể mang vi khuẩn gây bệnh, trong đó có Yersinia. Vi khuẩn cũng có thể lây nhiễm chéo qua tay, dao thớt và thực phẩm khác trong quá trình sơ chế.

Người tiêu dùng cần chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách, nấu chín kỹ, tránh lòng tái và tiết canh. Chanh, giấm, rượu hay nước chấm không thể thay thế việc nấu chín. Không nên sử dụng thực phẩm đã để lâu ở nhiệt độ phòng hoặc có dấu hiệu ôi hỏng.

Dùng thuốc đúng cách quan trọng hơn kiêng một món ăn

Với người suy giáp đang điều trị bằng levothyroxine, cần uống thuốc đúng giờ, lúc bụng đói, với nước lọc và chờ 30-60 phút trước khi ăn sáng. Canxi, sắt và một số thực phẩm bổ sung nên uống cách thuốc ít nhất 4 giờ để tránh ảnh hưởng đến hấp thu thuốc.

Người cường giáp cần chú ý nguy cơ mất khối cơ, sụt cân và loãng xương nếu bệnh kéo dài; chế độ ăn cần bảo đảm năng lượng, protein, canxi và vitamin D phù hợp.

"Người mắc bệnh tuyến giáp cần tái khám đúng lịch, theo dõi nhân giáp theo hướng dẫn. Khi xuất hiện khối vùng cổ to nhanh, khó nuốt, khó thở, khàn tiếng kéo dài hoặc triệu chứng suy giáp, cường giáp nặng lên, cần đi khám.

Không nên kiêng khem cực đoan chỉ vì lời truyền miệng. Dinh dưỡng cân đối, dùng thuốc đúng cách và kiểm soát bệnh đi kèm mới là nền tảng quan trọng đối với người mắc bệnh tuyến giáp", ThS.BS Thái khuyên.

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