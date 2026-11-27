Khối u gan lớn, có vùng hoại tử, xuất huyết, trong khi người bệnh mắc nhiều bệnh nền, đang dùng thuốc chống đông, khiến ca phẫu thuật đối mặt nhiều thách thức.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã phẫu thuật cắt gan phải và hạ phân thùy I thành công cho người bệnh có khối u gan 20 cm.

Khối u gan 20 cm, chỉ số PIVKA-II tăng rất cao

Người bệnh là ông N.V.T. (76 tuổi, Ninh Bình). Theo thông tin từ gia đình, khối u gan được phát hiện cách đây khoảng 4 năm nhưng chưa được điều trị. Gần đây, ông xuất hiện tình trạng sốt kéo dài 7 ngày, nhiệt độ cao nhất 38°C. Qua thăm khám tại một số cơ sở y tế, người bệnh được ghi nhận tăng men gan và có khối bất thường tại gan.

Đáng chú ý, tiền sử bệnh lý của ông T. khá phức tạp. Người bệnh từng phẫu thuật điều trị sỏi ống mật chủ, bệnh lý tuyến giáp, phì đại tuyến tiền liệt và thoát vị bẹn. Ngoài ra, ông còn mắc gout, giãn tĩnh mạch chi dưới có suy van, huyết khối tĩnh mạch hiển và đang sử dụng thuốc chống đông.

Bác sĩ chăm sóc cho người bệnh - Ảnh BVCC

Tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy khối u nằm ở gan phải, kích thước khoảng 20 cm. Bên trong khối u có nhiều vùng hoại tử và dấu hiệu xuất huyết. Tổn thương chiếm một phần đáng kể thể tích gan phải, gây khó khăn cho việc đánh giá mức độ bệnh cũng như lựa chọn phương án điều trị.

Kết quả xét nghiệm PIVKA-II, một dấu ấn sinh học hỗ trợ chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan, tăng rất cao, đạt 6.565, trong khi ngưỡng tham chiếu thường dùng là 40 mAU/mL. Kết hợp với đặc điểm hình ảnh trên cộng hưởng từ, kết quả này làm tăng nghi ngờ tổn thương ác tính tại gan.

Các bác sĩ chẩn đoán trước phẫu thuật người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào gan phải, kèm huyết khối tĩnh mạch chi dưới.

Ca phẫu thuật gan lớn ở người bệnh nhiều bệnh nền

BSCKII. Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa, cho biết đây là trường hợp phẫu thuật đặc biệt phức tạp do người bệnh tuổi cao, khối u có kích thước rất lớn, bên trong xuất hiện hoại tử và dấu hiệu xuất huyết. Đặc biệt, các bệnh lý phối hợp cùng việc sử dụng thuốc chống đông khiến quá trình chuẩn bị và thực hiện phẫu thuật phải được tính toán thận trọng.

Theo BS Giang, gan là cơ quan có hệ thống mạch máu phong phú, đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng. Với khối u kích thước khoảng 20 cm, phẫu thuật không chỉ nhằm loại bỏ tổn thương mà còn phải kiểm soát tốt nguy cơ mất máu, hạn chế tổn thương mạch máu, đường mật và bảo đảm phần gan còn lại có đủ thể tích, chức năng để duy trì hoạt động của cơ thể sau mổ.

Một thách thức khác là người bệnh có huyết khối tĩnh mạch chi dưới và đang sử dụng thuốc chống đông. Vì vậy, việc điều chỉnh thuốc trước, trong và sau phẫu thuật cần được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm cân bằng hai nguy cơ: chảy máu trong phẫu thuật và huyết khối tiến triển khi ngừng hoặc điều chỉnh thuốc chống đông.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, chức năng gan, đặc điểm khối u và các yếu tố nguy cơ, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật cắt gan phải và hạ phân thùy I để loại bỏ khối u.

Đây là phẫu thuật gan lớn, đòi hỏi độ chính xác cao trong quá trình phẫu tích, kiểm soát hệ thống mạch máu, đường mật và diện cắt gan. Đặc biệt, hạ phân thùy I nằm ở vị trí sâu, tiếp giáp tĩnh mạch chủ dưới cùng nhiều cấu trúc mạch máu quan trọng. Do đó, việc tiếp cận và phẫu tích khu vực này tiềm ẩn nguy cơ chảy máu, đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm và khả năng kiểm soát tốt các cấu trúc giải phẫu.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Sau mổ, người bệnh được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu. Tình trạng sức khỏe ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Phát hiện khối u gan, không nên trì hoãn thăm khám

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo việc phát hiện khối bất thường tại gan nhưng trì hoãn thăm khám, điều trị có thể khiến tổn thương tiếp tục phát triển, làm thu hẹp cơ hội lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp.

Khi khối u tăng kích thước, việc điều trị có thể trở nên phức tạp hơn, đặc biệt nếu tổn thương liên quan đến các cấu trúc mạch máu quan trọng hoặc xuất hiện biến chứng như xuất huyết, vỡ u.

Đáng lưu ý, ung thư gan giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Người bệnh vẫn có thể sinh hoạt bình thường dù tổn thương đã hình thành và phát triển. Vì vậy, không nên đợi đến khi xuất hiện các biểu hiện bất thường mới đi khám.

BS Giang khuyến cáo, khi được phát hiện có khối bất thường tại gan, người dân cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được đánh giá, xác định bản chất tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Đặc biệt, những người có nguy cơ cao mắc ung thư gan như người nhiễm virus viêm gan B mạn tính, viêm gan C mạn tính hoặc mắc xơ gan cần được quản lý bệnh, khám định kỳ và thực hiện tầm soát ung thư gan theo chỉ định của bác sĩ.

Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp mở rộng cơ hội lựa chọn phương pháp điều trị, hạn chế nguy cơ phải thực hiện những phẫu thuật phức tạp và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

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