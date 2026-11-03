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Số hóa - Xe

Toyota Yaris Cross tiếp tục giảm đến 74 triệu đồng trong tháng 11/2026

Trong tháng 11/2026, khách hàng mua Toyota Yaris Cross có 2 gói hỗ trợ cho khách hàng chọn lựa, trong đó gói 1 là ưu đãi lãi suất và gói 2 là tặng phí trước bạ.

Nguyễn Thảo
Video: Người dùng đánh giá mẫu SUV Toyota Yaris Cross HEV tại Việt Nam.

Trong tháng 11/2026, Toyota Việt Nam, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý trên toàn quốc tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua xe. Tương tự tháng liền trước, các mẫu xe Toyota được khuyến mại trong tháng này vẫn là những gương mặt quen thuộc như Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross.

Cụ thể, khi mua Toyota Vios, khách hàng được chọn 1 trong 2 gói hỗ trợ với trị giá từ 46-54 triệu đồng, tùy phiên bản. Gói hỗ trợ 1 gồm ưu đãi lãi suất 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp theo. Gói hỗ trợ 2 là ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

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Toyota Yaris Cross tiếp tục giảm đến 74 triệu đồng trong tháng 11/2026.

Với dòng xe Toyota Veloz Cross và Avanza Premio, khách hàng sẽ được nhận đồng thời các ưu đãi, gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm vật chất cùng lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 12 tháng tiếp theo. Giá trị ưu đãi của Toyota Veloz Cross dao động từ 73-75 triệu đồng trong khi con số tương ứng của Avanza Premio là từ 65-70 triệu đồng.

Với dòng Toyota Yaris Cross, khách hàng sẽ được khuyến mại 50 triệu đồng khi mua bản máy xăng và 74 triệu đồng khi mua bản máy hybrid. Cả hai bản đều có 2 gói hỗ trợ cho khách hàng chọn lựa, trong đó gói 1 là ưu đãi lãi suất và gói 2 là tặng lệ phí trước bạ.

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Toyota được khuyến mại trong tháng này vẫn là những gương mặt quen thuộc như Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross.

Tiếp theo là Toyota Innova Cross với 2 gói hỗ trợ khác nhau. Gói 1 gồm ưu đãi lãi suất 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp theo, cộng thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất. Gói 2 gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm vật chất. Giá trị ưu đãi của mẫu MPV cỡ trung này dao động từ 45-60 triệu đồng, tùy phiên bản.

Cuối cùng là Toyota Corolla Cross với 2 gói hỗ trợ tương tự những mẫu xe khác. Trong đó, có 1 gói ưu đãi lãi suất và gói còn lại là hỗ trợ lệ phí trước bạ. Với ưu đãi này, khách hàng sẽ tiết kiệm được số tiền từ 41-43,5 triệu đồng khi mua Toyota Corolla Cross.

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Bảo hiểm Toyota vẫn triển khai chương trình ưu đãi giảm phí lên đến 10% dành cho khách hàng sở hữu các dòng xe hybrid của Toyota (trừ Yaris Cross HEV), Hilux và Veloz Cross.

Bên cạnh đó, trong tháng 11/2026, Bảo hiểm Toyota vẫn triển khai chương trình ưu đãi giảm phí lên đến 10% dành cho khách hàng sở hữu các dòng xe hybrid của Toyota (trừ Yaris Cross HEV), Hilux và Veloz Cross. Khách hàng mua bảo hiểm cho Vios tại các đại lý Toyota ở Tp. Hồ Chí Minh và miền Nam cũng sẽ được áp dụng mức ưu đãi giảm phí lên đến 10%. Riêng Toyota Land Cruiser HEV mới sẽ nhận được ưu đãi giảm phí lên đến 12%.

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