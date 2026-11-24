Tương lai thị trường lao động đang đứng trước những thay đổi khó lường khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng có khả năng đảm nhiệm công việc vốn cần trình độ chuyên môn cao. Tao Lin, nhà nghiên cứu thuộc nhóm phát triển các biện pháp bảo vệ cho mô hình Claude của Anthropic, cảnh báo gần như toàn bộ nhân loại có thể mất khả năng tìm kiếm việc làm trong dài hạn. Theo ông, khi AI liên tục thay thế các vị trí lao động, ngay cả những công việc được xem là lựa chọn thay thế cũng khó tránh khỏi nguy cơ bị tự động hóa.

Tao Lin, nhà nghiên cứu thuộc nhóm phát triển các biện pháp bảo vệ cho AI Claude của Anthropic.

Trong cuộc phỏng vấn với Palisade Research, Lin dự đoán khoảng cuối năm 2027 có thể xuất hiện những hệ thống AI ngang bằng hoặc vượt qua các chuyên gia hàng đầu trong phần lớn lĩnh vực. Năng lực này không chỉ giới hạn ở lập trình mà còn mở rộng sang những ngành sáng tạo như sản xuất phim. Khi đó, doanh nghiệp có thể sử dụng AI để xử lý nhiều nhiệm vụ trí óc với tốc độ và hiệu suất vượt trội so với con người. Người lao động mất việc ở lĩnh vực này có thể chuyển sang ngành nghề khác, nhưng khi công nghệ tiếp tục phát triển, những vị trí mới cũng đứng trước nguy cơ bị thay thế.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Anthropic cho rằng AI đạt trình độ chuyên gia không đồng nghĩa toàn bộ người lao động lập tức thất nghiệp. Khoảng cách giữa năng lực công nghệ và khả năng triển khai trong thực tế vẫn là một rào cản đáng kể. Trong khi các công việc văn phòng có thể được tự động hóa thông qua phần mềm, những ngành nghề liên quan đến sản xuất, vận chuyển và dịch vụ trực tiếp cần thêm robot, nhà máy tự động cùng hạ tầng vật lý. Việc phát triển và phổ biến những hệ thống này đòi hỏi thời gian cũng như nguồn vốn lớn.

Robot hình người và các hệ thống tự động hóa có thể mở rộng phạm vi thay thế lao động trong những ngành nghề đòi hỏi hoạt động vật lý.

Trước tốc độ phát triển của AI, Lin cho rằng ngành công nghệ cần cân nhắc giảm nhịp nghiên cứu các hệ thống tiên tiến xuống khoảng 25% hiện tại để dành thêm thời gian xây dựng biện pháp an toàn và chính sách ứng phó. Dù vậy, dữ liệu thực tế chưa cho thấy một cuộc khủng hoảng việc làm trên diện rộng. Nghiên cứu của Anthropic công bố tháng 3/2026 cho biết chưa phát hiện mức tăng thất nghiệp có hệ thống ở những nhóm nghề tiếp xúc nhiều với AI tại Mỹ kể từ cuối năm 2022. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu ghi nhận dấu hiệu tuyển dụng lao động trẻ từ 22 đến 25 tuổi có phần chậm lại trong một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn từ công nghệ này.

Những cảnh báo trên cũng thúc đẩy Anthropic quan tâm nhiều hơn đến tác động kinh tế và xã hội của AI. Tháng 7, công ty công bố cam kết 200 triệu USD cho quỹ nghiên cứu nhằm đánh giá những thay đổi trên thị trường lao động, đồng thời tìm kiếm giải pháp như cải cách bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ thu nhập và đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp. Dù kịch bản gần như toàn nhân loại thất nghiệp vẫn là dự báo gây tranh luận, sự phát triển của AI đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chuẩn bị cho một thị trường lao động hoàn toàn khác trong tương lai.