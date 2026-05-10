Toyota Yaris phiên bản thuần điện lộ diện, ra mắt năm 2027

Mẫu xe Toyota Yaris thế hệ mới chuẩn bị ra mắt vào 2027, có thêm tuỳ chọn thuần điện nhưng hông còn theo đuổi hình ảnh “xe giá rẻ” mà được định vị cao cấp hơn.

Thảo Nguyễn
Video: Chi tiết Toyota Yaris Cross GR Sport 2027 mới.

Theo một số nguồn tin, Toyota Yaris thế hệ mới sẽ có phiên bản chạy điện, trong khi các tùy chọn động cơ hybrid và xăng vẫn được duy trì. Các phiên bản hybrid và điện sẽ tồn tại song song. Để làm được điều này, mẫu Yaris mới dự kiến sẽ sử dụng nền tảng đa năng lượng.

Hệ thống này tương tự với Corolla thế hệ tiếp theo, hỗ trợ đồng thời động cơ đốt trong, hybrid và thuần điện. Thời điểm ra mắt có thể vào khoảng năm 2027. Tuy nhiên, Toyota đang có xu hướng kéo dài vòng đời sản phẩm khi chuẩn bị cho những thay đổi lớn, nên mốc thời gian này có thể lùi sang năm 2028.

Với phiên bản thuần điện, Yaris được kỳ vọng đạt quãng đường di chuyển hơn 400 km, tiệm cận các đối thủ như Renault 5 hay Volkswagen ID. Polo. Trong khi đó, bản hybrid mới cần duy trì, thậm chí cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 3 lít/100km - vốn là lợi thế lớn của thế hệ hiện tại.

Cách tiếp cận này khác biệt so với một số đối thủ như Volkswagen hay Renault, khi các hãng này phát triển riêng biệt các dòng xe điện và xe hybrid/xăng. Trong khi đó, Toyota lựa chọn tích hợp nhiều loại hệ truyền động trên cùng một dòng sản phẩm.

Về thiết kế, Yaris mới được dự đoán sẽ mang phong cách hiện đại và sắc sảo hơn, với các đường nét dứt khoát và diện mạo mang tính tương lai. Xe vẫn giữ tỷ lệ đặc trưng của một mẫu hatchback cỡ nhỏ với phần đầu và đuôi ngắn, nhưng sẽ được bổ sung các chi tiết như cụm đèn pha mang phong cách công nghệ cao, lưới tản nhiệt thấp và đường viền kính hạ thấp dần về phía sau.

Dù là xe cỡ nhỏ, Yaris thế hệ mới không còn theo đuổi hình ảnh “xe giá rẻ” mà được định vị cao cấp hơn. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Toyota Yaris đã ngừng bán từ năm 2024 vì doanh số không như mong đợi.

