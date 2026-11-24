Mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Mercedes-Benz Baby G tiếp tục xuất hiện trên đường chạy thử với thiết kế vuông vức đặc trưng, dự kiến có cả phiên bản điện và hybrid.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV địa hình cỡ nhỏ Mercedes-Benz Baby

Mercedes-Benz đang tiến gần hơn tới thời điểm hoàn thiện mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ mang tên gọi Baby G. Những hình ảnh chạy thử mới nhất cho thấy mẫu xe này đã để lộ thêm nhiều chi tiết thiết kế, dù phần lớn thân xe vẫn được ngụy trang.

Được phát triển như một thành viên mới trong gia đình G-Class, Baby G hướng đến nhóm khách hàng yêu thích kiểu dáng SUV địa hình đặc trưng của dòng xe này nhưng muốn một chiếc xe có kích thước nhỏ gọn, thuận tiện hơn khi sử dụng hàng ngày.

Mercedes-Benz Baby G tiếp tục xuất hiện trên đường chạy thử.

Quan sát nguyên mẫu, Baby G vẫn giữ kiểu thân xe hình hộp quen thuộc của G-Class, song các đường nét đã được làm mềm mại hơn. Phần đầu xe có thiết kế bo tròn, cụm đèn chiếu sáng kích thước nhỏ và tạo hình hiện đại. Hai bên thân xe nổi bật với vòm bánh mở rộng, cửa kính vuông vức và thanh giá nóc.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED được đặt thấp, gợi liên tưởng đến G-Class cỡ lớn. Đáng chú ý, cửa hậu xuất hiện một bộ phận hình hộp khá giống vị trí lắp bánh dự phòng trên SUV địa hình truyền thống. Tuy nhiên, chi tiết này có thể được sử dụng để chứa cáp sạc trên phiên bản chạy điện.

Baby G vẫn giữ kiểu thân xe hình hộp quen thuộc của G-Class, song các đường nét đã được làm mềm mại hơn.

Nguyên mẫu xuất hiện trong loạt ảnh mới là phiên bản thuần điện. Theo những thông tin ban đầu, xe có thể được trang bị bộ pin NMC dung lượng 85 kWh, hai mô-tơ điện và hệ dẫn động 4 bánh. Phạm vi hoạt động dự kiến đạt khoảng 724 km sau mỗi lần sạc.

Bên cạnh hệ truyền động điện, Baby G được cho là sẽ có thêm hệ thống hỗ trợ phân bổ mô-men xoắn giữa các bánh xe nhằm phục vụ khả năng vận hành địa hình. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp mẫu SUV cỡ nhỏ duy trì đặc trưng của dòng G-Class thay vì chỉ mang thiết kế tương tự những mẫu SUV đô thị thông thường.

Baby G được cho là sẽ có thêm hệ thống hỗ trợ phân bổ mô-men xoắn giữa các bánh xe nhằm phục vụ khả năng vận hành địa hình.

Một điểm đáng chú ý là Mercedes-Benz có thể thay đổi kế hoạch ban đầu khi bổ sung phiên bản hybrid nhẹ bên cạnh bản thuần điện. Biến thể này được cho là sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L tăng áp, kết hợp mô-tơ điện tích hợp trong hộp số.

Hệ truyền động nói trên được cho là có liên quan đến cấu hình sử dụng trên Mercedes-Benz CLA thế hệ mới và do liên doanh Horse Powertrain cung cấp. Việc phát triển thêm phiên bản hybrid có thể giúp Baby G tiếp cận những thị trường chưa có hạ tầng sạc điện phát triển hoặc khách hàng chưa sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang xe điện.

Hệ truyền động nói trên được cho là có liên quan đến cấu hình sử dụng trên Mercedes-Benz CLA thế hệ mới và do liên doanh Horse Powertrain cung cấp.

Mercedes-Benz lần đầu đề cập kế hoạch phát triển G-Class cỡ nhỏ cách đây hơn 3 năm. Theo chia sẻ gần đây của CEO Ola Källenius, mẫu xe dự kiến ra mắt trong vòng chưa đầy 24 tháng tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh G-Class đang có kết quả kinh doanh tích cực. Trong năm gần nhất được đề cập, Mercedes-Benz bán khoảng 49.700 chiếc G-Class trên toàn cầu, tăng 23% so với năm trước và thiết lập mức doanh số cao nhất lịch sử dòng xe.

Mercedes-Benz chưa công bố giá bán cũng như thông số kỹ thuật của Baby G.

Hiện Mercedes-Benz chưa công bố giá bán cũng như thông số kỹ thuật chính thức của Baby G. Nếu có mức giá thấp hơn đáng kể so với G-Class truyền thống, mẫu xe này có thể mở rộng đáng kể tệp khách hàng của dòng SUV địa hình biểu tượng từ Đức.