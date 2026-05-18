Toyota Fortuner 2027 sẽ sở hữu khung gầm TNGA-F, động cơ hybrid

Toyota đang chuẩn bị trình làng Fortuner mới vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027, điểm đáng chú ý nhất nằm ở việc mẫu SUV này có thể được trang bị động cơ hybrid.

Thảo Nguyễn
Sau nhiều năm duy trì vị thế vững chắc trong phân khúc SUV cỡ trung nhờ sự bền bỉ, phiên bản Fortuner hiện hành đang dần bộc lộ một số hạn chế về mặt trang bị công nghệ và tiện nghi khi đặt cạnh các đối thủ mới nổi. Do đó, bước sang thế hệ mới, mẫu xe gầm cao này được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo khác biệt cùng những cải tiến sâu rộng từ nền tảng cốt lõi đến khả năng vận hành.

Một trong những cải tiến mang tính nền tảng trên Toyota Fortuner thế hệ mới là việc chuyển đổi sang sử dụng kiến trúc khung gầm TNGA-F dạng body-on-frame. Đây là nền tảng hiện đại đang được áp dụng rộng rãi trên các dòng xe bán tải và SUV toàn cầu của Toyota, bao gồm cả người anh em Hilux hay mẫu xe cao cấp Land Cruiser. Nền tảng cấu trúc mới này hứa hẹn sẽ mang đến những cải thiện rõ rệt về độ cứng vững của thân xe, tối ưu hóa khả năng giảm chấn để tăng độ êm ái khi di chuyển, đồng thời duy trì và nâng cao hiệu suất off-road vốn là đặc trưng của dòng xe.

Về ngôn ngữ thiết kế, những thông tin rò rỉ cho thấy Fortuner mới sẽ sở hữu diện mạo hiện đại và cơ bắp hơn đáng kể. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng dạng LED thiết kế thanh mảnh, kết hợp hài hòa cùng lưới tản nhiệt kích thước lớn được tạo hình sắc sảo. Đường nét dọc thân xe cũng được tinh chỉnh để tạo cảm giác khỏe khoắn hơn. Ở phía sau, cụm đèn hậu nhiều khả năng sẽ được nâng cấp thành dạng dải LED kéo dài, nối liền hai bên cùng với dòng chữ tên xe “Fortuner” dập nổi cỡ lớn trên cửa cốp để tăng tính nhận diện.

Bước vào bên trong cabin, không gian nội thất của Toyota Fortuner thế hệ mới được kỳ vọng sẽ có bước nhảy vọt về mặt công nghệ để tăng tính cạnh tranh. Xe dự kiến được trang bị cụm màn hình kép có kích thước lên đến 12,3 inch bao gồm màn hình hiển thị thông tin lái và màn hình giải trí trung tâm.

Bên cạnh sự thay đổi về màn hình, các tiện nghi cao cấp khác cũng được cho là sẽ xuất hiện bao gồm hệ thống camera toàn cảnh 360 độ và cửa sổ trời toàn cảnh góc rộng. Để gia tăng khả năng bảo vệ người dùng, Toyota sẽ tích hợp gói công nghệ an toàn chủ động ADAS phiên bản mới nhất lên mẫu SUV này, mang đến nhiều tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến hơn so với phiên bản hiện tại.

Nhiều khả năng Toyota Fortuner thế hệ mới sẽ được bổ sung tùy chọn hybrid. Quyết định áp dụng công nghệ lai điện này nằm trong chiến lược điện hóa dải sản phẩm của hãng xe Nhật Bản, nhằm mục đích tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe tại nhiều thị trường lớn trên thế giới.

Việc chuyển đổi sang hệ truyền động hybrid được nhận định là bước đi mang tính bước ngoặt đối với Fortuner sau nhiều năm trung thành với các tùy chọn động cơ xăng và diesel truyền thống. Yếu tố này được kỳ vọng sẽ giúp mẫu SUV của Toyota thiết lập lại vị thế và tăng sức cạnh tranh mạnh mẽ trước các đối thủ cùng phân khúc khi chính thức được đưa vào dây chuyền sản xuất thương mại.

Toyota Việt Nam khẳng định, chưa tăng giá Camry và Fortuner nhập khẩu

Trước thông tin tăng giá Toyota Camry, Fortuner từ 8-12 triệu đồng, hãng phản hồi không có bất kỳ quyết định hoặc thông báo nào về việc điều chỉnh giá lần này.

Từ ngày 26/8 – 28/8/2025, xuất hiện thông tin trang chủ Toyota Việt Nam có sự thay đổi giá xe Toyota Camry theo hướng tăng thêm 12 triệu đồng cho cả 3 phiên bản. Cụ thể:

Toyota Fortuner Mild-hybrid 2025 ra mắt, giá từ 1,36 tỷ đồng

Toyota Fortuner hybrid 2025 mới được trang bị công nghệ "Neo Drive" – hệ thống hybrid nhẹ 48V từng xuất hiện trên Urban Cruiser Hyryder và Glanza.

Theo đó Toyota Fortuner Mild-hybrid có giá bán khởi điểm từ 4,472 triệu rupee (khoảng 1,362 tỷ đồng). Phiên bản cao cấp Legender cũng được trang bị hệ thống hybrid nhẹ, giá hơn 5 triệu rupee (tương đương 1,526 tỷ đồng). Xe sẽ bắt đầu được nhận đơn đặt hàng từ hôm nay và bàn giao từ tháng 6/2025.
Đúng như tên gọi, thay đổi lớn nhất của Toyota Fortuner hybrid nằm ở động cơ. Fortuner Mild-hybrid được trang bị công nghệ "Neo Drive" – hệ thống hybrid nhẹ 48V từng xuất hiện trên Urban Cruiser Hyryder và Glanza. Hệ thống này hỗ trợ cho động cơ diesel 2.8L, duy trì công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm.
Toyota Fortuner 2026 lộ diện thiết kế, nội thất như Land Cruiser Prado

Mẫu xe Toyota Fortuner 2026 thế hệ mới đang dần lộ diện qua những ảnh dựng phác thảo đầu tiên, hé lộ bước chuyển mình mạnh mẽ cả về thiết kế lẫn công nghệ.

Dự đoán Toyota Fortuner 2026 mới sẽ lấy ấy cảm hứng từ Tacoma và Land Cruiser Prado, mẫu SUV 7 chỗ dự kiến sẽ sở hữu ngoại hình sắc sảo, nội thất hiện đại như Land Cruiser Prado và có nhiều điểm chung với Hilux thế hệ mới – vốn vừa bị rò rỉ chi tiết cabin cách đây không lâu.

