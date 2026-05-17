Quạt Bomidi DF03 gây sốt với 100 cấp độ gió siêu mạnh

Số hóa - Xe

Sở hữu tới 100 cấp độ gió, màn hình LED thông minh cùng pin 3000mAh bền bỉ, Bomidi DF03 đang trở thành mẫu quạt mini được nhiều người săn đón trong hè năm nay.

Thiên Trang
Quạt để bàn Bomidi DF03 đang trở thành một trong những mẫu quạt mini được nhiều người dùng quan tâm nhờ thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu khả năng làm mát mạnh mẽ, phù hợp cho nhu cầu sử dụng cá nhân trong mùa hè nóng bức.
Điểm nổi bật đáng chú ý nhất trên Bomidi DF03 chính là khả năng điều chỉnh tới 100 cấp độ gió khác nhau, cho phép người dùng tùy chỉnh linh hoạt từ mức gió nhẹ để ngủ cho tới mức mạnh nhằm giải nhiệt nhanh trong môi trường oi nóng.
Sản phẩm được trang bị hệ thống 7 cánh quạt giúp luồng gió tạo ra ổn định hơn, thổi đều và dễ chịu hơn so với nhiều mẫu quạt mini truyền thống, đồng thời hạn chế cảm giác gió gắt khi sử dụng ở khoảng cách gần.
Bomidi DF03 còn gây ấn tượng với màn hình LED kỹ thuật số tích hợp ngay trên thân quạt, hỗ trợ hiển thị rõ ràng tốc độ gió cũng như dung lượng pin còn lại để người dùng dễ dàng theo dõi trong quá trình sử dụng.
Không chỉ tập trung vào hiệu năng làm mát, mẫu quạt này còn được thiết kế theo hướng vận hành êm ái với độ ồn thấp, phù hợp sử dụng trong phòng ngủ, văn phòng làm việc hoặc không gian học tập cần sự yên tĩnh.
Thiết bị sử dụng viên pin dung lượng 3000mAh cho thời gian hoạt động kéo dài hơn, đồng thời hỗ trợ sạc với nguồn điện 5V/2A và chỉ mất khoảng 2.5 giờ để sạc đầy pin trước khi tiếp tục sử dụng.
Với công suất 4.5W cùng trọng lượng chỉ khoảng 418g, Bomidi DF03 vẫn đảm bảo khả năng làm mát hiệu quả nhưng vẫn tiết kiệm điện năng, đồng thời dễ dàng mang theo khi đi làm, đi học hoặc du lịch.
Kích thước nhỏ gọn chỉ 139.6 x 79 x 167.1 mm cũng giúp sản phẩm dễ dàng bố trí trên bàn làm việc, đầu giường hoặc đặt trong balo mà không chiếm quá nhiều diện tích khi mang theo hàng ngày.
Ngoài nhu cầu sử dụng trong nhà, Bomidi DF03 còn phù hợp với dân văn phòng, học sinh, sinh viên hoặc những người thường xuyên di chuyển nhờ thiết kế linh hoạt và khả năng làm mát cá nhân hiệu quả trong nhiều môi trường khác nhau.
Với sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, màn hình LED thông minh, pin dung lượng lớn cùng khả năng điều chỉnh tới 100 cấp độ gió, Bomidi DF03 đang trở thành một trong những mẫu quạt để bàn mini nổi bật được nhiều người dùng săn đón trong mùa hè năm nay.
Mời quý độc giả xem thêm video: Quạt Bomidi DF03 gây sốt với 100 cấp độ gió siêu mạnh
