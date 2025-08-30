Hà Nội

Xe

Toyota Việt Nam khẳng định, chưa tăng giá Camry và Fortuner nhập khẩu

Trước thông tin tăng giá Toyota Camry, Fortuner từ 8-12 triệu đồng, hãng phản hồi không có bất kỳ quyết định hoặc thông báo nào về việc điều chỉnh giá lần này.

Thảo Nguyễn
Video: trải nghiệm Toyota Collora Cross HEV tại Việt Nam.

Từ ngày 26/8 – 28/8/2025, xuất hiện thông tin trang chủ Toyota Việt Nam có sự thay đổi giá xe Toyota Camry theo hướng tăng thêm 12 triệu đồng cho cả 3 phiên bản. Cụ thể:

Phiên bản Camry 2.0 Q có giá niêm yết 1,22 tỷ đồng nay được điều chỉnh tăng lên 1,232 tỷ đồng. Phiên bản Camry 2.5 HEV MID có giá 1,46 tỷ đồng được điều chỉnh tăng lên mức 1,472 tỷ đồng. Phiên bản Camry 2.5 HEV TOP giá 1,53 tỷ đồng được điều chỉnh tăng lên 1,542 tỷ đồng.

1-9572.jpg
Giá niêm yết Toyota Camry 2.0 Q tăng thêm 12 triệu đồng (ảnh chụp màn hình ngày 27/8/2025).

Ngoài Toyota Camry, đợt tăng giá này còn có thêm mẫu xe Fortuner. Cụ thể, giá xe Toyota Fortuner tăng 8 triệu đồng đối với phiên hai phiên bản Legender máy xăng. Các phiên bản khác vẫn giữ nguyên: Phiên bản Legender 2.7 4x2 AT có giá cũ là 1,29 tỷ đồng, được điều chỉnh tăng lên 1,298 tỷ đồng. Phiên bản Legender 2.7 4x4 AT điều chỉnh tăng từ 1,395 tỷ đồng lên 1,403 tỷ đồng.

2-6404.jpg

Đầu năm 2025, hãng từng điều chỉnh tăng giá cho các mẫu xe Innova Cross, Alphard, Land Cruiser và Raize, mức tăng từ 12 đến gần 300 triệu đồng. Nhận định về việc bất ngờ điều chỉnh tăng giá, giới phân tích cho rằng, Camry và Fortuner đều là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và Indonesia. Nhiều khả năng đợt điều chỉnh tăng giá này do ảnh hưởng biến động tỷ giá.

Phản hồi thông tin tăng giá xe Toyota Camry và Fortuner, Toyota Việt Nam khẳng định "không có bất kỳ quyết định hoặc thông báo nào về việc điều chỉnh tăng giá sản phẩm".

4-5989.jpg

Qua quá trình tìm hiểu, Toyota Việt Nam nhận thấy thông tin trên bắt nguồn từ sự hiểu nhầm thông tin giá của một số mẫu xe được hiển thị trên website của công ty: Ở thông tin giá khởi điểm, website hiển thị theo màu xe có giá cao nhất thay vì màu xe có giá thấp nhất của mẫu xe/ phiên bản xe. Ở mục so sánh xe, trên website hiển thị theo màu xe có giá cao nhất. Trên thực tế, tính năng này không hiển thị được giá của từng màu xe như Mục Thông tin xe.

3-9149.jpg
Phản hồi thông tin tăng giá xe Toyota Camry và Fortuner, Toyota Việt Nam khẳng định không có bất kỳ quyết định hoặc thông báo nào về việc điều chỉnh tăng giá sản phẩm.

Sau khi phát hiện sự việc Toyota Việt Nam đã tiến hành điều chỉnh và cập nhật lại thông tin trên website để đảm bảo tính chính xác. Toyota chia sẻ thêm, mọi quyết định điều chỉnh giá nếu có sẽ được hãng công bố minh bạch trên website chính thức và các kênh truyền thông.

