Loạt ôtô hybrid được người Việt mua nhiều nhất tháng 4/2026

Phân khúc xe xanh tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định với sự áp đảo của các dòng ôtô xăng lai điện (Hybird) đến từ Nhật Bản trong tháng 4/2026 vừa qua.

Nguyễn Thảo

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 4/2026 ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ sang dòng xe xanh. Nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và không phụ thuộc trạm sạc, xe hybrid trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình Việt.

1. Toyota Innova Cross: 238 xe

Mẫu xe đa dụng (MPV) này duy trì vị thế dẫn đầu nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và công nghệ Hybrid thế hệ thứ 5 của Toyota. Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, mang lại công suất 150 mã lực.

Toyota Innova Cross HEV bán chạy nhất dòng xe xăng lai điện tháng 4/2026.

Điểm nhấn của mẫu xe này là không gian nội thất 7 chỗ rộng rãi, hàng ghế thứ hai dạng thương gia, cùng các trang bị hỗ trợ lái như phanh tay điện tử và giữ phanh tự động.

2. Suzuki XL7 Hybrid: 195 xe

Suzuki XL7 Hybrid tập trung vào hiệu quả kinh tế với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 5,85 lít/100 km. Xe trang bị hệ thống Hybrid kết hợp động cơ 1.5L và máy phát tích hợp khởi động, hỗ trợ quá trình tăng tốc mượt mà hơn.

Với khoảng sáng gầm xe 200 mm và cấu hình 7 chỗ, đây là lựa chọn phù hợp cho khách hàng ưu tiên sự bền bỉ và chi phí vận hành tối ưu.

3. Toyota Corolla Cross: 165 xe

Mẫu xe gầm cao đô thị của Toyota phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA, chú trọng vào sự ổn định khi vận hành.

Phiên bản Hybrid sử dụng động cơ 1.8L với công suất 138 mã lực, đi kèm hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS). Nội thất xe trang bị màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối không dây, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dùng đô thị.

4. Honda HR-V: 151 xe

Honda HR-V e:HEV sở hữu thiết kế theo phong cách xe thể thao đa dụng. Điểm đặc trưng của mẫu xe này là hệ thống động cơ lai điện giúp tối ưu hóa lực kéo khi tăng tốc.

Hệ thống an toàn Honda SENSING là trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống giao thông. Không gian nội thất linh hoạt với cấu hình ghế Magic Seat cho phép tùy biến không gian chứa đồ hiệu quả.

5. Toyota Camry: 148 xe

Camry Hybrid là đại diện trong phân khúc sedan hạng D. Mẫu xe sử dụng động cơ 2.5L kết hợp cùng mô-tơ điện, đạt tổng công suất 176 mã lực. Xe trang bị màn hình cảm ứng 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh và gói an toàn TSS 2.0.

Đây là mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sự êm ái, tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc xe sang.

Honda Accord e:HEV 2026 nâng cấp ra mắt Đông Nam Á, từ 1,2 tỷ đồng

Honda vừa chính thức giới thiệu Honda Accord e:HEV 2026 nâng cấp mới tại thị trường Thái Lan với một số thay đổi đáng chú ý về thiết kế, trang bị và màu sắc.

Điểm nhấn lớn nhất trên phiên bản Honda Accord e:HEV 2026 nâng cấp mới tại thị trường Thái Lan chính là lần đầu tiên xuất hiện tùy chọn nội thất tông trắng White, kết hợp cùng màu sơn ngoại thất Urban Grey Pearl hoàn toàn mới, mang đến diện mạo sang trọng và hiện đại hơn cho mẫu sedan cỡ D này.
Dù chỉ là bản nâng cấp nhẹ giữa vòng đời, Accord 2026 vẫn được Honda tinh chỉnh khá nhiều chi tiết nhằm tăng sức hút trên thị trường. Toàn bộ các phiên bản đều được thay đổi logo H Mark theo phong cách Monochrome với tông bạc – đen hiện đại hơn.
Cận cảnh Mitsubishi Xpander HEV 2026 từ 756 triệu sắp về Việt Nam

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS 2026), Mitsubishi đã ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu MPV 7 chỗ Xpander Hybrid 2026 với nhiều cải tiến.

Ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok, Thái Lan, Xpander Hybrid 2026 được phân phối song song với biến thể Xpander Cross Hybrid. Mẫu xe MPV cỡ nhỏ này tiếp tục giữ nguyên kích thước đặc trưng trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, phù hợp với nhiều điều kiện đường sá.
Về vận hành, Mitsubishi Xpander HEV 2026 mới sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L hút khí tự nhiên cho công suất 95 mã lực và mô-tơ điện mạnh 116 PS, tạo ra mô-men xoắn lên tới 255 Nm.
Honda Việt Nam giảm giá bán HR-V e:HEV RS tới 34 triệu đồng

Honda Việt Nam (HVN) chính thức áp dụng giá bán lẻ đề xuất mới cho mẫu xe HR-V phiên bản e:HEV RS mới tại thị trường Việt Nam, mức giảm tới 34 triệu đồng.

Theo đó, kể từ ngày 26/2/2026, Honda HR-V e:HEV RS có giá bán lẻ đề xuất 835 triệu đồng (đã bao gồm VAT), giảm 34 triệu đồng so với trước đây. Phiên bản này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hai màu Đỏ cá tính và Trắng ngọc quý phái có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu còn lại.

