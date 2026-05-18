Tiệm bánh dùng AI “ảo quá đà”, nhận mưa 1 sao phẫn nộ

Một tiệm bánh tại Mỹ gây tranh cãi dữ dội khi dùng AI chỉnh ảnh quảng cáo quá mức, khiến khách hàng nổi giận và đồng loạt đánh giá 1 sao.

Thiên Trang (TH)
Myer's Bagels, tiệm bánh thủ công nổi tiếng tại bang Vermont (Mỹ), bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi sử dụng AI để tự động tạo nội dung marketing trên Instagram, dẫn đến làn sóng đánh giá 1 sao từ chính những khách hàng trung thành nhất.
Ông chủ Adam Jones, 53 tuổi, cho biết việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ban đầu nhằm giải quyết bài toán thiếu nhân lực quản lý mạng xã hội, bởi các nhân viên bán thời gian thường không thể duy trì công việc truyền thông lâu dài cho cửa hàng.
Phần mềm AI mà tiệm bánh sử dụng không chỉ hỗ trợ lên lịch đăng bài, chỉnh sửa ảnh mà còn tự động thêm các chi tiết giả lập như lò củi, thư tay hay bối cảnh “đậm chất nghệ thuật” nhằm khiến bài đăng trở nên hấp dẫn hơn trên Instagram.
Tuy nhiên, khách hàng địa phương nhanh chóng phát hiện nhiều hình ảnh quảng bá không phản ánh đúng không gian thực tế của cửa hàng, dù các nguyên liệu và sản phẩm trong ảnh vẫn là thật, khiến nhiều người cảm thấy bị đánh lừa bởi sự “hoàn mỹ giả tạo” từ AI.
Sự việc nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội khi mỗi bài đăng AI tạo ra đều nhận hàng chục bình luận chỉ trích, thậm chí nhiều khách hàng còn tràn vào Google Reviews để chấm 1 sao nhằm phản đối cách làm marketing bị cho là thiếu chân thực của thương hiệu.
Điều đáng chú ý là khách hàng không hề phàn nàn về chất lượng bánh bagel Montreal truyền thống của Myer's Bagels, mà sự tức giận chủ yếu xuất phát từ cảm giác mất kết nối với giá trị thủ công và tính bản địa vốn là linh hồn của cửa hàng suốt nhiều năm qua.
Trước làn sóng phản ứng dữ dội, Adam Jones đã nhanh chóng gỡ bỏ toàn bộ bài đăng gây tranh cãi, đồng thời công khai xin lỗi khách hàng và thừa nhận AI trong marketing là “con dao hai lưỡi” nếu doanh nghiệp lạm dụng công nghệ mà quên đi yếu tố chân thật.
Câu chuyện của Myer's Bagels đang trở thành ví dụ điển hình cho xu hướng AI marketing hiện nay, khi công nghệ có thể giúp doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm chi phí vận hành, nhưng nếu để trí tuệ nhân tạo can thiệp quá sâu vào bản sắc thương hiệu, hậu quả về niềm tin khách hàng có thể lớn hơn rất nhiều lợi ích mang lại.
