Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quạt quay liên tục có khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt?

Số hóa - Xe

Quạt quay liên tục có khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt?

Nhiều người nghĩ bật chế độ quay khiến quạt “ngốn điện” hơn, nhưng sự thật lại nằm ở tốc độ gió và cách sử dụng trong mùa nóng.

Thiên Trang (TH)
Trong những ngày nắng nóng cao điểm, quạt điện trở thành thiết bị hoạt động gần như liên tục trong mọi gia đình, kéo theo nỗi lo hóa đơn tiền điện tăng mạnh và câu hỏi quen thuộc: nên để quạt đứng yên hay bật chế độ quay để tiết kiệm điện hơn.
Trong những ngày nắng nóng cao điểm, quạt điện trở thành thiết bị hoạt động gần như liên tục trong mọi gia đình, kéo theo nỗi lo hóa đơn tiền điện tăng mạnh và câu hỏi quen thuộc: nên để quạt đứng yên hay bật chế độ quay để tiết kiệm điện hơn.
Theo các chuyên gia điện gia dụng, chế độ quay của quạt thực chất chỉ kích hoạt thêm một motor nhỏ điều khiển phần đầu quạt đảo hướng, nên lượng điện năng tiêu thụ tăng thêm là rất thấp và gần như không tạo ra khác biệt lớn trên hóa đơn tiền điện cuối tháng.
Theo các chuyên gia điện gia dụng, chế độ quay của quạt thực chất chỉ kích hoạt thêm một motor nhỏ điều khiển phần đầu quạt đảo hướng, nên lượng điện năng tiêu thụ tăng thêm là rất thấp và gần như không tạo ra khác biệt lớn trên hóa đơn tiền điện cuối tháng.
Điểm đáng chú ý là “thủ phạm” thực sự khiến quạt tiêu tốn điện lại nằm ở tốc độ gió, bởi một chiếc quạt chạy ở mức mạnh nhất có thể tiêu thụ điện gấp đôi chế độ gió thấp, bất kể người dùng để quạt đứng yên hay quay liên tục suốt nhiều giờ.
Điểm đáng chú ý là “thủ phạm” thực sự khiến quạt tiêu tốn điện lại nằm ở tốc độ gió, bởi một chiếc quạt chạy ở mức mạnh nhất có thể tiêu thụ điện gấp đôi chế độ gió thấp, bất kể người dùng để quạt đứng yên hay quay liên tục suốt nhiều giờ.
Các chuyên gia cũng cho rằng chế độ quay phù hợp hơn trong không gian rộng hoặc phòng có nhiều người vì luồng gió được phân bổ đều, giúp không khí lưu thông tốt hơn và hạn chế cảm giác bí bách trong thời tiết oi nóng.
Các chuyên gia cũng cho rằng chế độ quay phù hợp hơn trong không gian rộng hoặc phòng có nhiều người vì luồng gió được phân bổ đều, giúp không khí lưu thông tốt hơn và hạn chế cảm giác bí bách trong thời tiết oi nóng.
Ngược lại, chế độ đứng yên sẽ phù hợp khi chỉ có một người sử dụng vì luồng gió tập trung giúp làm mát nhanh hơn, tuy nhiên việc để quạt thổi trực tiếp vào mặt hoặc đầu trong thời gian dài có thể gây khô da, khô mũi và tạo cảm giác mệt mỏi sau khi ngủ dậy.
Ngược lại, chế độ đứng yên sẽ phù hợp khi chỉ có một người sử dụng vì luồng gió tập trung giúp làm mát nhanh hơn, tuy nhiên việc để quạt thổi trực tiếp vào mặt hoặc đầu trong thời gian dài có thể gây khô da, khô mũi và tạo cảm giác mệt mỏi sau khi ngủ dậy.
Một mẹo được nhiều chuyên gia năng lượng khuyến nghị là kết hợp quạt điện với điều hòa nhiệt độ, bởi luồng gió lưu thông từ quạt giúp người dùng cảm thấy mát hơn ngay cả khi tăng nhiệt độ điều hòa thêm khoảng 2 độ C, từ đó giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ của máy lạnh.
Một mẹo được nhiều chuyên gia năng lượng khuyến nghị là kết hợp quạt điện với điều hòa nhiệt độ, bởi luồng gió lưu thông từ quạt giúp người dùng cảm thấy mát hơn ngay cả khi tăng nhiệt độ điều hòa thêm khoảng 2 độ C, từ đó giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ của máy lạnh.
Ngoài ra, vị trí đặt quạt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm mát khi người dùng nên đặt quạt ở nơi thông thoáng, tránh bị rèm che chắn và thường xuyên vệ sinh cánh quạt để tránh bụi bẩn làm giảm hiệu suất hoạt động của motor.
Ngoài ra, vị trí đặt quạt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm mát khi người dùng nên đặt quạt ở nơi thông thoáng, tránh bị rèm che chắn và thường xuyên vệ sinh cánh quạt để tránh bụi bẩn làm giảm hiệu suất hoạt động của motor.
Các chuyên gia khẳng định việc bật chế độ quay không phải nguyên nhân khiến quạt “ngốn điện”, thay vào đó thói quen để mức gió quá cao liên tục và quên tắt quạt khi không có người trong phòng mới là lý do khiến hóa đơn điện mùa hè tăng mạnh.
Các chuyên gia khẳng định việc bật chế độ quay không phải nguyên nhân khiến quạt “ngốn điện”, thay vào đó thói quen để mức gió quá cao liên tục và quên tắt quạt khi không có người trong phòng mới là lý do khiến hóa đơn điện mùa hè tăng mạnh.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
#quạt #tiết kiệm điện #hóa đơn #chế độ quay #mùa hè #điều hòa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT