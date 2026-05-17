Daikin mới cho chỉnh độ ẩm cực tiện

Số hóa - Xe

Daikin FTKM gây chú ý với khả năng tùy chỉnh độ ẩm linh hoạt, giúp không gian mát dễ chịu hơn thay vì chỉ làm lạnh đơn thuần.

Thiên Trang (TH)
Daikin vừa chính thức ra mắt dòng điều hòa dân dụng cao cấp FTKM với điểm nhấn lớn nằm ở khả năng kiểm soát độ ẩm linh hoạt, cho phép người dùng tùy chỉnh môi trường không khí theo từng nhu cầu sinh hoạt thay vì chỉ tập trung làm lạnh như điều hòa truyền thống.
Theo khảo sát toàn cầu năm 2024 của Daikin, độ ẩm là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh đến cảm giác dễ chịu của con người nhưng lại thường bị bỏ qua, trong khi nhiều nghiên cứu cho thấy ngay cả khi nhiệt độ không đổi, độ ẩm cao vẫn khiến cơ thể cảm thấy nóng hơn đáng kể.
Dòng FTKM mới được trang bị công nghệ Humi Comfort Plus với ba mức điều chỉnh độ ẩm gồm 45%, 55% và 65%, giúp người dùng chủ động tạo môi trường phù hợp cho từng thời điểm như làm việc, nghỉ ngơi hay ngủ ban đêm.
Trong đó, mức 45% phù hợp với không gian cần khô thoáng như phòng làm việc hoặc khu vực dễ ẩm, mức 55% duy trì trạng thái cân bằng giúp hạn chế cảm giác khô da khi bật điều hòa liên tục, còn mức 65% được tối ưu cho thư giãn và giấc ngủ nhờ tạo cảm giác dịu hơn cho cổ họng và da.
Không chỉ kiểm soát độ ẩm, FTKM còn được tích hợp loạt tính năng thông minh thông qua ứng dụng Daikin Air Select, cho phép người dùng điều khiển từ xa, theo dõi điện năng tiêu thụ và kích hoạt GPS Interlock để điều hòa tự bật khi chủ nhà sắp về tới nơi.
Một điểm đáng chú ý khác là chế độ Comfort Sleep có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn ngủ nhằm duy trì cảm giác dễ chịu xuyên đêm, trong khi tính năng Bill on Demand giúp người dùng kiểm soát hóa đơn điện hiệu quả hơn bằng cách theo dõi mức tiêu thụ theo ngày hoặc tháng.
Bên cạnh trải nghiệm không khí, FTKM còn được trang bị hệ thống lọc khí gồm công nghệ Streamer kết hợp phin lọc Enzyme Blue + PM2.5 nhằm hỗ trợ loại bỏ bụi mịn và các tác nhân gây dị ứng, phù hợp với xu hướng nhà ở hiện đại chú trọng sức khỏe.
Sự xuất hiện của FTKM cho thấy thị trường điều hòa đang chuyển mạnh từ cuộc đua “làm lạnh nhanh” sang tối ưu chất lượng không khí toàn diện, nơi độ ẩm, khả năng lọc khí và trải nghiệm sử dụng thông minh trở thành những yếu tố cạnh tranh quan trọng trong các gia đình hiện đại.
