Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Top game “one-man army” cho game thủ thích cân thế giới

Số hóa

Top game “one-man army” cho game thủ thích cân thế giới

Những tựa game xuất sắc biến người chơi thành “đội quân một người”, một mình quét sạch cả thế giới.

Thiên Trang (TH)
1. Ghost of Tsushima tái hiện cuộc xâm lược Mông Cổ vào đảo Tsushima với nhân vật Jin Sakai.
1. Ghost of Tsushima tái hiện cuộc xâm lược Mông Cổ vào đảo Tsushima với nhân vật Jin Sakai.
Anh trở thành samurai kiêm ninja, một mình đối đầu hàng chục kẻ địch trong thế giới mở rộng lớn.
Anh trở thành samurai kiêm ninja, một mình đối đầu hàng chục kẻ địch trong thế giới mở rộng lớn.
2. Max Payne kể câu chuyện bi kịch khi mất vợ con và chìm trong thuốc giảm đau cùng ám ảnh.
2. Max Payne kể câu chuyện bi kịch khi mất vợ con và chìm trong thuốc giảm đau cùng ám ảnh.
Với đấu súng slow-motion kiểu The Matrix, game đặt nền móng cho hành động hiện đại.
Với đấu súng slow-motion kiểu The Matrix, game đặt nền móng cho hành động hiện đại.
3. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain đưa Big Boss vào môi trường mở rộng lớn đầy thử thách.
3. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain đưa Big Boss vào môi trường mở rộng lớn đầy thử thách.
Dù chiến đấu đơn độc, anh vẫn có thể xây dựng Mother Base, tạo lực lượng quân sự hùng mạnh.
Dù chiến đấu đơn độc, anh vẫn có thể xây dựng Mother Base, tạo lực lượng quân sự hùng mạnh.
4. Middle-earth: Shadow of Mordor cho Talion sống lại nhờ linh hồn Celebrimbor, tạo thành đội quân hai trong một.
4. Middle-earth: Shadow of Mordor cho Talion sống lại nhờ linh hồn Celebrimbor, tạo thành đội quân hai trong một.
Hệ thống Nemesis cách mạng biến mỗi kẻ địch thành nhân vật độc đáo, mở ra hành trình trả thù đầy cảm xúc.
Hệ thống Nemesis cách mạng biến mỗi kẻ địch thành nhân vật độc đáo, mở ra hành trình trả thù đầy cảm xúc.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#game #one-man army #thể loại #phiêu lưu #chiến đấu #kỹ năng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT