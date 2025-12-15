Top game “one-man army” cho game thủ thích cân thế giới

Những tựa game xuất sắc biến người chơi thành “đội quân một người”, một mình quét sạch cả thế giới.
Những con chó đã tấn công những kẻ lạ mặt, cắn vào chân chúng và khiến chúng phải từ bỏ ý định xông vào nhà để bắt người đàn ông đi.
Năm 2026 hứa hẹn mang đến cơ hội tài chính lớn cho 4 con giáp, giúp thu nhập tăng, tích lũy và mở rộng cơ hội đầu tư hiệu quả.
Vườn quốc gia Gunung Mulu ở Malaysia nổi tiếng toàn cầu nhờ hệ thống hang động khổng lồ và đa dạng sinh học cao bậc nhất Đông Nam Á.
Cuối tuần qua 4 nàng dâu hào môn đình đám cùng xuất hiện trong những chiếc áo dài nền nã cùng túi xách hàng hiệu đắt đỏ.
Quân đội Nga chiếm làng Dobropolye, ở phía bắc thành phố Huliaipole và chọc thủng thủng phòng tuyến của quân Ukraine ở thành phố này.
Một ứng dụng giả mạo trên Google Play bị phát hiện chứa trojan Anatsa, đe dọa hơn 50.000 người dùng.
Thông qua đoạn video trang trí cổng đám cưới, có thể thấy tổng thể dinh thự toát lên cảm giác đồ sộ, xa hoa lộng lẫy.
Á hậu Hoàng Thùy - siêu mẫu Võ Hoàng Yến dành cho nhau lời có cánh khi cùng catwalk trong một sự kiện thời trang mới đây.
Các nhà khảo cổ học ở Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện hình ảnh nữ thần tóc rắn Medusa mỉm cười khác thường trên một khối đá cẩm thạch dùng làm trần nhà.
Loài linh dương bờm (Taurotragus oryx) gây ấn tượng bởi kích thước đồ sộ, tập tính xã hội đặc biệt và khả năng thích nghi cao ở châu Phi.
Lương Bích Hữu nhận bằng cử nhân sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sau 5 năm học tập.
Màn biến hình chào Noel đầy ấn tượng mới đây của 'mỹ nhân The Face' Ngọc Loan thu hút gần 1 triệu lượt xem trên nền tảng Tiktok.
Citroen mới đây lại gây chú ý với một mẫu xe ý tưởng được tạo ra để hình dung về các sản phẩm tương lai của mình, và ELO Concept là cái tên mới nhất.
Hồng Đào thưởng thức ẩm thực khi đến Hàn Quốc. Diva Thanh Lam chia sẻ loạt khoảnh khắc trong bữa tiệc sinh nhật cháu ngoại.
Quân đội Nga mở mũi tiến công mới từ Stepnogorsk, đe dọa cắt đứt tuyến hậu cần Zaporizhzhia - Orekhov và làm lung lay thế phòng thủ Ukraine.
Dasha Taran, nàng mẫu nổi tiếng người Nga với hơn 6.3 triệu người theo dõi trên Instagram, mới đây đã gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh check-in tại Việt Nam.
Các nhà khảo cổ phát hiện khối đá cổ có hình mặt kỳ lạ, mở ra nhiều hiểu biết về quá khứ của con người cổ đại ở Mông Cổ.
Người dân ở tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 cá thể khỉ đi lạc vào khu dân cư. Đó là khỉ mốc và khỉ mặt đỏ đều thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đăng tải hình ảnh bên doanh nhân Hoàng Công Thành. Cặp đôi làm đám cưới hồi tháng 5/2025.
Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Ninh Bình gây ấn tượng với kiến trúc Gothic cổ kính, không gian chiêm niệm yên bình, được ví như “trời Âu thu nhỏ” giữa núi rừng.
Khoe loạt ảnh trượt tuyết đầy phong cách và quyến rũ, nữ DJ nổi tiếng hàng đầu châu Á Amber Na khiến người hâm mộ không thể rời mắt.