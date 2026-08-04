Mỹ "giải cứu" Yên Nhật vì lợi ích toàn cầu và tài chính

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm rõ quyết định của Washington trong việc mua đồng Yên Nhật, hành động lần đầu tiên diễn ra sau hơn ba thập kỷ. Ông khẳng định đây là một "hành động của tình hữu nghị", mang lại lợi ích song phương cho cả kinh tế toàn cầu và lợi ích tài chính của Mỹ.

Ông Trump giải thích: "Nhật Bản đã luôn đối xử rất tốt với Mỹ. Họ có một đồng Yên đang suy yếu, họ cần một chút sự trợ giúp, và chúng tôi luôn ở đó vì Nhật Bản. Tất nhiên, việc Mỹ mua lại đồng Yên sẽ tốt cho nền kinh tế thế giới, đồng thời mang lại lợi ích tài chính". Lời bình luận này được đưa ra ngay sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York bắt đầu bán đồng Euro để mua đồng Yên thay mặt cho Bộ Tài chính Mỹ, diễn ra từ cuối tuần trước.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ: "Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ các bước đi tiền tệ và thị trường kiên quyết của Nhật Bản nhằm điều chỉnh sự định giá thấp đáng kể đối với đồng Yên".

Theo các nhà quan sát, Mỹ sẽ hưởng lợi từ việc củng cố đồng Yên. Một đồng Đô la Mỹ mạnh hơn sẽ khiến hàng hóa xuất khẩu của Mỹ trở nên đắt đỏ hơn đối với người tiêu dùng quốc tế. Ngược lại, mặc dù đồng Yên yếu có lợi cho các nhà xuất khẩu và du lịch Nhật Bản, nhưng nó lại làm tăng chi phí nhập khẩu năng lượng và góp phần đẩy lạm phát tăng cao tại Nhật Bản.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ thực hiện hành động can thiệp tiền tệ. Hồi tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã mua một lượng lớn đồng Peso của Argentina để hỗ trợ tình hình tài chính của nước này, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử quan trọng của Tổng thống Javier Milei, một đồng minh thân cận của ông Trump.

Một số nhà phân tích nhận định rằng, Tổng thống Trump có thể xem Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi như một đồng minh có cùng định hướng chính trị, tương tự như mối quan hệ với ông Milei. Điều này có thể là một yếu tố thúc đẩy quyết định hỗ trợ đồng Yên của Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của bà Takaichi, Nhật Bản đã triển khai kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng lớn nhất kể từ sau Thế chiến II, với mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP trong vòng 5 năm tới. Động thái này hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Mỹ, khi ông Trump luôn kêu gọi các đồng minh cùng chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn trong vấn đề an ninh và quốc phòng.