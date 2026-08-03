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Quân sự - Thế giới

Thương vong trong vụ đánh bom tại nhà hàng ở thủ đô nước Nga

Quả bom phát nổ tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô Moscow cuối tuần qua, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, truyền thông nhà nước Nga dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, vụ nổ bom xảy ra tại một nhà hàng trên quảng trường Kudrinskaya ở Moscow, Nga, ngày 1/8.

"Ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có cả kẻ đánh bom, và ít nhất 21 người khác bị thương khi thiết bị nổ tự chế phát nổ bên trong nhà hàng", Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga thông tin.

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Cảnh sát đứng gác gần hiện trường vụ nổ thiết bị nổ tự chế tại một nhà hàng ở trung tâm Moscow, ngày 1/8/2026. Ảnh: AP/Pavel Bednyakov.

Được biết, nghi phạm là một người phụ nữ không rõ danh tính. Người này đã cố tìm cách mang thiết bị nổ vào nhà hàng. Vụ nổ khiến nghi phạm cùng với một nhân viên bảo vệ và một thực khách tử vong.

Truyền thông Nga cho biết thêm, người phụ nữ này đã cố gắng "tuồn" quả bom vào nhà hàng nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại và quả bom phát nổ sau đó.

Ủy ban Điều tra Moscow cho biết các nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ việc.

Cảnh sát, lính cứu hỏa và các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường sau khi vụ nổ xảy ra.

Lực lượng an ninh vũ trang nhanh chóng phong tỏa lối vào nhà hàng, truyền thông Nga cho biết.

Ban đầu, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ có thể do một bình gas phát nổ. Nhưng sau đó, Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga đã thông báo với hãng thông tấn nhà nước TASS rằng vụ nổ là do một thiết bị nổ tự chế gây ra.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày 2/8 nói rằng vụ đánh bom vào một nhà hàng ở thủ đô Moscow hôm 1/8 là một "hành động khủng bố".

"Nạn nhân hiện đang được điều trị tại các bệnh viện trong thành phố, nơi họ đang nhận được tất cả sự chăm sóc cần thiết”, Thị trưởng Sobyanin viết trên mạng xã hội hôm 2/8.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom xe chở cảnh sát trước đây ở Pakistan

Nguồn video: Báo Nhân Dân
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