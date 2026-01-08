Lâm Đồng phạt 92 triệu đối với chủ xe bánh mì gây ngộ độc gần 100 người

Chủ xe bánh mì Bibone tại Phan Thiết, Lâm Đồng bị phạt 92 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng sau vụ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella.

Ngày 7/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe bánh mì trong vụ gần 100 người ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Phan Thiết.

Chủ xe bán bánh mì thịt nguội Bibone tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng là ông Từ Nguyên Bình (sinh năm 1976, trú phường Phan Thiết). Ông Bình có các hành vi vi phạm gồm: Chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Các bệnh nhân bị ngộ độc nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh nhandan.vn

Với các hành vi vi phạm trên, chủ xe bánh mì thịt nguội Bibone bị xử phạt hành chính tổng số tiền là 92 triệu đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu người này đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong 4 tháng, chịu mọi chi phí cho việc xử lý vụ việc, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Ảnh minh họa/Internet

Trước đó, ngày 12/12/2025, các cơ sở y tế nằm khu vực ven biển tỉnh đã tiếp nhận gần 100 ca bị ngộ độc thực phẩm trong vòng nhiều ngày. Sau đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã lấy thực phẩm tại xe bánh mì trên để xét nghiệm. Các mẫu thực phẩm bao gồm 1 mẫu jambong, 1 mẫu chả lụa, 1 mẫu nem chua, 1 mẫu pa tê, 1 mẫu thịt xá xíu gửi kiểm nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả nem chua và thịt xá xíu có chứa vi khuẩn Salmonella spp đã gây ngộ độc thực phẩm.