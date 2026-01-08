Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Lâm Đồng phạt 92 triệu đối với chủ xe bánh mì gây ngộ độc gần 100 người

Chủ xe bánh mì Bibone tại Phan Thiết, Lâm Đồng bị phạt 92 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng sau vụ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella.

Bình Nguyên

Ngày 7/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe bánh mì trong vụ gần 100 người ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Phan Thiết.

Chủ xe bán bánh mì thịt nguội Bibone tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng là ông Từ Nguyên Bình (sinh năm 1976, trú phường Phan Thiết). Ông Bình có các hành vi vi phạm gồm: Chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Các bệnh nhân bị ngộ độc nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh nhandan.vn
Các bệnh nhân bị ngộ độc nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh nhandan.vn

Với các hành vi vi phạm trên, chủ xe bánh mì thịt nguội Bibone bị xử phạt hành chính tổng số tiền là 92 triệu đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu người này đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong 4 tháng, chịu mọi chi phí cho việc xử lý vụ việc, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Ảnh minh họa/Internet

Trước đó, ngày 12/12/2025, các cơ sở y tế nằm khu vực ven biển tỉnh đã tiếp nhận gần 100 ca bị ngộ độc thực phẩm trong vòng nhiều ngày. Sau đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã lấy thực phẩm tại xe bánh mì trên để xét nghiệm. Các mẫu thực phẩm bao gồm 1 mẫu jambong, 1 mẫu chả lụa, 1 mẫu nem chua, 1 mẫu pa tê, 1 mẫu thịt xá xíu gửi kiểm nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả nem chua và thịt xá xíu có chứa vi khuẩn Salmonella spp đã gây ngộ độc thực phẩm.

#ngộ độc bánh mì #vi khuẩn Salmonella #Lâm Đồng phạt 92 triệu đồng #chủ xe bánh mì

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tập thể năm 2025

Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm trong năm 2025 liên quan đến vi khuẩn Salmonella, do thức ăn chế biến không an toàn, gây lo ngại về vấn đề vệ sinh thực phẩm.

Trong năm 2025, liên tiếp ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, với số lượng hàng trăm người nhập viện.

Hơn 200 người nhập viện sau khi ăn bánh mì chuỗi Hồng Vân ở Quảng Ngãi

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Lâm Đồng

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lâm Đồng khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi có nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi tiếp nhận thông tin nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt…

Theo thông tin ban đầu, các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm được ghi nhận sau khi ăn bánh mì tại cùng một địa điểm trên địa bàn phường Phan Thiết, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện An Phước và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Vụ nghi ngộ độc bánh mì tại Quảng Ngãi, Bộ Y tế vào cuộc

Nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì tại Quảng Ngãi, Bộ Y tế đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý và cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã nhận được Báo cáo số 609/BC-ATTP ngày 14/12/2025 của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì tại một số điểm bán thuộc chuỗi bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo ban đầu, sau bữa ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn và được đưa đến các cơ sở y tế để theo dõi, điều trị.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới