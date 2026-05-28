Nga phát triển biến thể Su-57D hai chỗ ngồi để mở rộng thị trường xuất khẩu

Phiên bản Su-57D hai chỗ ngồi của Nga nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu quốc tế về chiến đấu cơ thế hệ 5.

Nguyễn Cúc

Nga đang phát triển biến thể mới của tiêm kích tàng hình Su-57 với cấu hình hai chỗ ngồi, mang tên Su-57D, trong nỗ lực gia tăng sức hấp dẫn xuất khẩu của dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 này trên thị trường quốc tế.

Theo Military Watch Magazine, phi công thử nghiệm trưởng của chương trình Su-57 cho biết phiên bản hai chỗ ngồi được kỳ vọng sẽ “tăng mạnh nhu cầu xuất khẩu” đối với mẫu tiêm kích tàng hình chủ lực của Nga.

Biến thể máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hai chỗ ngồi Su-57D

Những hình ảnh đồ họa và dữ liệu kỹ thuật ban đầu cho thấy Su-57D có khoang lái kéo dài với hai phi công ngồi nối tiếp, tương tự nhiều mẫu tiêm kích huấn luyện - chiến đấu hiện đại trên thế giới. Giới quan sát cho rằng đây chủ yếu là bước đi hướng tới khách hàng nước ngoài hơn là nhu cầu nội tại của Không quân Nga.

Trong nhiều năm, một số quốc gia từng quan tâm Su-57 đã bày tỏ mong muốn sở hữu biến thể hai chỗ ngồi nhằm phục vụ huấn luyện, tác chiến phối hợp và điều khiển máy bay không người lái đi kèm. Đây cũng từng là một trong những điểm bất đồng giữa Nga và Ấn Độ trong dự án FGFA trước đây.

Theo các chuyên gia quân sự, cấu hình hai phi công có thể giúp Su-57D đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ phức tạp hơn như tác chiến điện tử, chỉ huy biên đội UAV, tấn công tầm xa hoặc kiểm soát chiến trường số hóa. Xu hướng này tương tự định hướng phát triển của nhiều tiêm kích thế hệ mới trên thế giới.

Su-57 là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của Nga, chính thức đưa vào biên chế từ năm 2020. Máy bay được thiết kế để cạnh tranh với F-35 và F-22 của Mỹ, sở hữu khả năng cơ động cao, bay siêu âm hành trình và mang vũ khí trong khoang thân nhằm giảm phản xạ radar.

Dù vậy, chương trình Su-57 từng gặp nhiều khó khăn do tiến độ sản xuất chậm, chi phí cao và các lệnh trừng phạt công nghệ từ phương Tây. Số lượng Su-57 hiện phục vụ trong quân đội Nga vẫn thấp hơn đáng kể so với các tiêm kích tàng hình Mỹ và Trung Quốc.

Một số nguồn tin quốc tế cho biết Algeria đã trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên của Su-57, trong khi Nga cũng đang tích cực quảng bá dòng máy bay này tại Trung Đông, châu Phi và châu Á. Giới phân tích cho rằng phiên bản Su-57D có thể giúp Moscow tăng sức cạnh tranh trước F-35 của Mỹ và J-35 của Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu vũ khí.

Ngoài vai trò huấn luyện, biến thể hai chỗ ngồi còn được đánh giá phù hợp với chiến tranh hiện đại, nơi phi công thứ hai có thể xử lý lượng dữ liệu khổng lồ từ radar, cảm biến và mạng tác chiến hợp nhất. Đây là xu hướng đang được nhiều cường quốc quân sự theo đuổi khi phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới.

Nguyên mẫu Su-57D (phía trước) và máy bay chiến đấu Su-57

Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây vẫn đặt câu hỏi về khả năng tàng hình thực sự của Su-57 so với F-35 hay F-22. Một số ý kiến cho rằng thiết kế của Su-57 ưu tiên khả năng cơ động và tầm bay hơn là tối ưu triệt để yếu tố tàng hình radar.

Dù còn nhiều tranh cãi, việc Nga tiếp tục đầu tư phát triển Su-57D cho thấy Moscow vẫn đặt kỳ vọng lớn vào thị trường chiến đấu cơ thế hệ 5 trong bối cảnh cạnh tranh quân sự toàn cầu ngày càng quyết liệt.

Su-57D cho thấy Nga đang chuyển hướng thực dụng hơn trong phát triển tiêm kích thế hệ 5. Phi công thứ hai không chỉ phục vụ huấn luyện mà còn có thể hỗ trợ điều khiển UAV, tác chiến điện tử và xử lý dữ liệu chiến trường. Điều này phù hợp xu hướng không chiến hiện đại, nơi chiến đấu cơ đóng vai trò trung tâm điều phối tác chiến. Biến thể hai chỗ ngồi cũng được đánh giá sẽ giúp Su-57 tăng sức hút xuất khẩu tại châu Á, Trung Đông và châu Phi.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/new-russian-su57d-stealth-test-pilot-export
Nga và Ấn Độ đàm phán hợp tác phát triển tiêm kích Su-57 nội địa

Chương trình hợp tác mới dự kiến chuyển giao công nghệ sâu, giúp Ấn Độ tự chủ sản xuất tiêm kích tàng hình thế hệ 5.

Nga vừa hé lộ kế hoạch phát triển biến thể tiêm kích tàng hình Su-57 được tùy biến riêng cho Ấn Độ, động thái được đánh giá có thể mở lại chương trình tiêm kích thế hệ 5 FGFA từng bị New Delhi đình chỉ vào năm 2018.

Theo Military Watch Magazine, phiên bản Su-57 mới sẽ được thiết kế dựa trên yêu cầu riêng của Không quân Ấn Độ, bao gồm khả năng tích hợp radar, hệ thống điện tử hàng không và vũ khí nội địa do New Delhi phát triển.

Nga muốn mở rộng thị trường trực thăng quân sự ở Đông Nam Á

Rosoboronexport đang đặt ra mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu trực thăng quân sự ở Đông Nam Á thông qua các sản phẩm mới của công nghiệp quốc phòng Nga.

Theo đại diện Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Rosoboronexport (thuộc Tập đoàn Rostec), các công ty chế tạo trực thăng của Nga đang muốn mở rộng thị trường trực thăng vận tải và tấn công quân sự ở Đông Nam Á.

Cũng theo đại diện Rosoboronexport, tập đoàn này muốn giới thiệu các phiên bản trực thăng Mi-17/171, Mi-28NME và Ka-52E cho các đối tác truyền thống trong khu vực. Trong đó Mi-17/171 hiện là một trong số dòng trực thăng quân sự dành cho được sự quan tâm lớn đến từ các khách hàng của Rosoboronexport trên toàn cầu.

Su-57 bất ngờ lộ diện với một phiên bản khác lạ

Một biến thể hai chỗ ngồi của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga được chụp ảnh khi đang thực hiện các thử nghiệm di chuyển trên mặt đất.

Blogger hàng không quân sự Nga Ilya Tumanov, người điều hành kênh Telegram Fighterbomber được nhiều người theo dõi, đã xác nhận sự tồn tại của máy bay này vào ngày 16 tháng 5 và mô tả nó là một phiên bản hai chỗ ngồi mới của Su-57, đã hoàn thành các thử nghiệm trên mặt đất như một phần của quá trình thử nghiệm ban đầu.

Bức ảnh, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc phòng Nga, cho thấy một khung máy bay Su-57 với phần thân trước được kéo dài rõ rệt để chứa buồng lái thứ hai, phù hợp với cấu hình hai chỗ ngồi song song được sử dụng bởi hầu hết các biến thể máy bay huấn luyện chiến đấu của Nga.

