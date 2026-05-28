Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương lực lượng cứu 11 người gặp nạn trên biển

Đại tướng Phan Văn Giang đã có thư khen gửi các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn 11 người gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Trà Khánh

Ngày 27/5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân khu 3, Binh đoàn 18, các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu nạn người dân trên tàu cá HP 90666-TS bị chìm trên vùng biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Trong thư Đại tướng Phan Văn Giang viết: “Tôi rất vui mừng được biết, ngay sau khi nhận được tin tàu cá HP 90666-TS bị chìm lúc 17h19 ngày 26/5/2026 phía Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ 26 hải lý, Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã chủ động, tích cực tham mưu, chỉ đạo, điều hành các lực lượng, các tàu trực, tàu đang làm nhiệm vụ trên biển, máy bay trực thăng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 nhanh chóng cơ động đến hiện trường phối hợp chặt chẽ, triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn; Quân khu 3, Bộ đội Biên phòng kịp thời chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương, phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 1 khẩn trương huy động tàu cứu hộ - cứu nạn, tàu cá dân sự tham gia tìm kiếm cứu nạn”.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận: Với tinh thần "tính mạng con người là trên hết, trước hết", "ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”, các đồng chí kịp thời có mặt, vượt qua khó khăn, quyết tâm tìm kiếm, cứu người dân gặp nạn trên biển, đến 18h20 ngày 27/5/2026 các lực lượng đã tìm kiếm, cứu vớt thành công, an toàn toàn bộ 11 người dân bị nạn. Hành động của các đồng chí đã nêu tấm gương sáng về lòng dũng cảm “vì nhân dân quên mình” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí. Mong rằng, trong thời gian tới các đồng chí phát huy hơn nữa chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, luôn là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển.

Ấm áp chương trình Xuân canh trời, Tết thắm tình quân dân

Sáng ngày 30/1, Viện Y học Phòng không - Không quân tổ chức chương trình khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai.

Trong những ngày Xuân Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa từng bản làng Tây Nguyên, khi sắc đào, sắc mai hòa cùng nắng gió đại ngàn, xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) như ấm hơn bởi một mùa xuân rất đặc biệt – mùa xuân của nghĩa tình quân dân, của sự sẻ chia và trách nhiệm, lan tỏa từ Chương trình “Khám sức khỏe, tư vấn và cấp thuốc miễn phí” do Viện Y học Phòng không – Không quân thực hiện.

Chương trình được triển khai trong chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, không chỉ mang theo hương sắc mùa xuân mà còn gửi gắm trọn vẹn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của những người lính Phòng không – Không quân đối với sức khỏe và đời sống của nhân dân địa phương.

Khen thưởng học sinh, người dân trong vụ máy bay Yak-130 rơi tại Đắk Lắk

Sau vụ tai nạn máy bay huấn luyện Yak-130 xảy ra ngày 28/1, một học sinh lớp 11 ở Đắk Lắk đã tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn phi công gặp nạn.

Sáng 29/1, đại diện Cục Chính trị, Trường sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã đến thăm, tặng giấy khen cho các cá nhân ở tỉnh Đắk Lắk vì tích cực hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn trong vụ tai nạn máy bay Yak-130.

Chính ủy Trung đoàn Không quân 940 tặng giấy khen, quà cho gia đình em Nguyễn Thành Khang - học sinh lớp 11B6, Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Đắk Lắk).

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân xây 6 căn nhà cho người dân trong 35 ngày

Sau 35 ngày đêm với hơn 4.000 ngày công, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã xây mới 6 căn nhà cho người dân và đều vượt thời hạn so với kế hoạch.

Ngày 15/01/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng chí Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng dự và chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng.

