Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Pháp chuyển đổi chiến lược hạt nhân với thuyết răn đe tiền phương

Pháp tăng cường vai trò hạt nhân tại châu Âu, mở rộng răn đe chiến lược độc lập trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng bất ổn.

Nguyễn Cúc

Pháp đang từng bước thay đổi vai trò của lực lượng hạt nhân chiến lược theo hướng tăng cường “răn đe tiền phương” tại châu Âu, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng bất ổn và lo ngại về cam kết lâu dài của Mỹ đối với NATO gia tăng.

Theo Military Watch Magazine, quân đội Pháp đã bắt đầu chuyển đổi hoạt động của lực lượng răn đe hạt nhân sang học thuyết mới mang tên “forward deterrence” (răn đe tiền phương). Đây được xem là bước đi quan trọng nhất của Paris trong nhiều thập kỷ nhằm mở rộng vai trò chiến lược hạt nhân ra ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia.

article-6a170a00ec8f26-35056735.jpg
Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Suffren của Hải quân Pháp

Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng lợi ích sống còn của Pháp hiện “mang chiều kích châu Âu”, đồng nghĩa an ninh của các đồng minh châu Âu có liên hệ trực tiếp với an ninh quốc gia Pháp. Dù vậy, Paris vẫn khẳng định quyền quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ hoàn toàn thuộc về Tổng thống Pháp, không theo mô hình “chia sẻ hạt nhân” như Mỹ áp dụng trong NATO.

Giới phân tích nhận định sự thay đổi này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm xung đột Nga - Ukraine kéo dài, nguy cơ đối đầu quân sự tại Đông Âu và khả năng Washington giảm ưu tiên chiến lược với châu Âu để tập trung cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo các tài liệu chiến lược được công bố gần đây, Pháp dự kiến tăng cường tham vấn hạt nhân với một loạt quốc gia châu Âu như Đức, Ba Lan, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Hy Lạp. Paris cũng để ngỏ khả năng triển khai máy bay mang vũ khí hạt nhân tới lãnh thổ đồng minh trong trường hợp khủng hoảng nghiêm trọng.

Không giống Mỹ với hệ thống hạt nhân triển khai thường trực tại châu Âu, học thuyết mới của Pháp vẫn duy trì nguyên tắc “độc lập chiến lược”. Paris không đưa ra cam kết bảo vệ hạt nhân chính thức kiểu Điều 5 NATO mà chủ yếu tăng cường phối hợp, diễn tập và phát tín hiệu răn đe chiến lược đối với đối thủ tiềm tàng.

Hiện Pháp sở hữu khoảng 300 đầu đạn hạt nhân, đứng thứ tư thế giới sau Nga, Mỹ và Trung Quốc. Lực lượng răn đe của nước này gồm hai thành phần chính là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo và không quân chiến lược sử dụng tiêm kích Rafale mang tên lửa hạt nhân ASMP-A.

article-6a170e78681c79-96563843.jpg
Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

Một số chuyên gia phương Tây đánh giá học thuyết “răn đe tiền phương” sẽ giúp củng cố niềm tin của châu Âu vào năng lực phòng thủ tập thể trong trường hợp Mỹ giảm hiện diện quân sự tại lục địa này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng kho hạt nhân của Pháp hiện chưa đủ lớn để thay thế hoàn toàn “ô hạt nhân” của Mỹ đối với NATO.

Trong bối cảnh thế giới bước vào cái gọi là “kỷ nguyên hạt nhân thứ ba”, khi các hiệp ước kiểm soát vũ khí suy yếu và cạnh tranh giữa các cường quốc gia tăng, động thái của Paris được xem là dấu hiệu cho thấy châu Âu đang muốn xây dựng năng lực răn đe chiến lược độc lập hơn trong tương lai.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/france-transforming-nuclear-forces-role-europe-forward-deterrence
#học thuyết #răn đe tiền phương #an ninh #châu Âu #quốc phòng #Pháp

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Pháp trình diễn tiêm kích Rafale, Ấn Độ xem xét mua thêm

Tiêm kích Rafale của Pháp thể hiện khả năng vượt trội trong các nhiệm vụ huấn luyện và tuần tra, đang thu hút sự chú ý của Ấn Độ.

sanicole24geertvandeputapcgvdp1610.jpg
Tiêm kích Dassault Rafale của Pháp bay trình diễn, dòng máy bay đang được Ấn Độ cân nhắc mua thêm.
150112-er-f11-1.jpg
Rafale mang theo nhiều vũ khí không đối không và đối đất hiện đại, được đánh giá cao về khả năng đa nhiệm.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Pháp, Anh hợp lực xây dựng 'chiếc ô hạt nhân' Châu Âu

Pháp và Anh - hai cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân của châu Âu, đã đồng ý phối hợp kho vũ khí nguyên tử của họ để ứng phó với các mối đe dọa.

Pháp và Anh, hai cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân của châu Âu, đã đồng ý phối hợp kho vũ khí nguyên tử của họ để ứng phó với các mối đe dọa lớn đối với lục địa này.

Quyết định này được đưa ra như một phần trong loạt thỏa thuận quốc phòng được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer ký kết vào ngày 17/7.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Pháp triển khai tiêm kích Rafale chặn máy bay Nga gần Baltic

Các tiêm kích Rafale của Pháp đã khẩn cấp hộ tống máy bay Nga hoạt động gần không phận NATO tại Baltic, phản ứng trước hoạt động bay không rõ ràng.

Các tiêm kích Dassault Rafale của Không quân Pháp đã được triển khai khẩn cấp để chặn và theo dõi các máy bay ném bom chiến thuật Sukhoi Su-24M của Nga hoạt động gần không phận NATO tại khu vực Baltic.

Theo thông tin từ phía Pháp, sự việc xảy ra khi hai máy bay Su-24M bay mà không có kế hoạch bay rõ ràng và tiến vào khu vực không phận nhạy cảm gần các quốc gia Baltic. Các tiêm kích Rafale đang làm nhiệm vụ trong chiến dịch “Baltic Air Policing” của NATO đã lập tức cất cánh để nhận dạng và hộ tống các máy bay Nga ra khỏi khu vực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới