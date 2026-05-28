Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Tham vọng "siêu chiến hạm" lớn nhất lịch sử của Nhật Bản

Quân sự - Thế giới

[GALLERY] Tham vọng "siêu chiến hạm" lớn nhất lịch sử của Nhật Bản

IJN Zipang – siêu chiến hạm 500.000 tấn mà Nhật Bản từng lên ý tưởng trước Thế chiến I – được xem là một trong những thiết kế tàu chiến tham vọng nhất lịch sử.

Tuệ Minh
Ngay trước khi Thế chiến I bùng nổ, một sĩ quan hải quân Nhật Bản có tầm nhìn đã đề xuất kế hoạch cho thứ có thể trở thành chiến hạm lớn nhất từng được chế tạo. Được gọi là Zipang, siêu chiến hạm này dự kiến có lượng choán nước lên tới 500.000 tấn – vượt xa mọi con tàu từng xuất hiện khi đó và cả về sau.
Ngay trước khi Thế chiến I bùng nổ, một sĩ quan hải quân Nhật Bản có tầm nhìn đã đề xuất kế hoạch cho thứ có thể trở thành chiến hạm lớn nhất từng được chế tạo. Được gọi là Zipang, siêu chiến hạm này dự kiến có lượng choán nước lên tới 500.000 tấn – vượt xa mọi con tàu từng xuất hiện khi đó và cả về sau.
Vì có lẽ chưa bao giờ nghe tới nó nên sẽ không bất ngờ khi ý tưởng này nhanh chóng bị gác bỏ. Nhưng bản thân khái niệm này vừa kỳ lạ vừa hấp dẫn. IJN Zipang được định hình với ý tưởng là cả một hạm đội trong một con tàu.
Vì có lẽ chưa bao giờ nghe tới nó nên sẽ không bất ngờ khi ý tưởng này nhanh chóng bị gác bỏ. Nhưng bản thân khái niệm này vừa kỳ lạ vừa hấp dẫn. IJN Zipang được định hình với ý tưởng là cả một hạm đội trong một con tàu.
Đứa con tinh thần của Trung tá hải quân Hidetaro Kaneda, IJN Zipang đi vào lịch sử như một trong những con tàu tham vọng nhất từng được nghĩ tới. Với lượng choán nước nửa triệu tấn, con tàu được thiết kế để sở hữu hỏa lực tương đương cả một hạm đội gộp lại trong duy nhất một chiến hạm.
Đứa con tinh thần của Trung tá hải quân Hidetaro Kaneda, IJN Zipang đi vào lịch sử như một trong những con tàu tham vọng nhất từng được nghĩ tới. Với lượng choán nước nửa triệu tấn, con tàu được thiết kế để sở hữu hỏa lực tương đương cả một hạm đội gộp lại trong duy nhất một chiến hạm.
Để dễ hình dung, vào thời điểm đó, một thiết giáp hạm trung bình chỉ nặng khoảng 25.000–30.000 tấn. Nó cũng sẽ vượt xa các siêu thiết giáp hạm nổi tiếng lớp Yamato-class của Nhật Bản, vốn có lượng choán nước khoảng 72.000 tấn.
Để dễ hình dung, vào thời điểm đó, một thiết giáp hạm trung bình chỉ nặng khoảng 25.000–30.000 tấn. Nó cũng sẽ vượt xa các siêu thiết giáp hạm nổi tiếng lớp Yamato-class của Nhật Bản, vốn có lượng choán nước khoảng 72.000 tấn.
Điều đó có nghĩa Zipang sẽ lớn gấp khoảng 7 lần Yamato xét về trọng lượng. Nếu từng được chế tạo, nó thậm chí còn xuất hiện trước Yamato vài thập kỷ. Theo thiết kế, tàu có chiều ngang tới 295 feet (90 mét) và chiều dài hơn 2.000 feet (609 mét). Để so sánh, chiến hạm lớn nhất từng được chế tạo là USS Gerald R. Ford chỉ dài 1.122 feet (342 mét).
Điều đó có nghĩa Zipang sẽ lớn gấp khoảng 7 lần Yamato xét về trọng lượng. Nếu từng được chế tạo, nó thậm chí còn xuất hiện trước Yamato vài thập kỷ. Theo thiết kế, tàu có chiều ngang tới 295 feet (90 mét) và chiều dài hơn 2.000 feet (609 mét). Để so sánh, chiến hạm lớn nhất từng được chế tạo là USS Gerald R. Ford chỉ dài 1.122 feet (342 mét).
Tuy nhiên, những thông số này không phải tùy tiện. Kaneda cho rằng chiều ngang khổng lồ là cần thiết để tàu giữ ổn định trên Thái Bình Dương. 295 feet (90 mét) cũng tình cờ là bước sóng trung bình của sóng biển tại khu vực đó. Nhưng kích thước mới chỉ là khởi đầu câu chuyện. Một thân tàu lớn như vậy về lý thuyết có thể cho phép Zipang mang hơn 100 khẩu pháo hạng nặng, với cỡ nòng tiềm năng lên tới 20 inch (51 cm).
Tuy nhiên, những thông số này không phải tùy tiện. Kaneda cho rằng chiều ngang khổng lồ là cần thiết để tàu giữ ổn định trên Thái Bình Dương. 295 feet (90 mét) cũng tình cờ là bước sóng trung bình của sóng biển tại khu vực đó. Nhưng kích thước mới chỉ là khởi đầu câu chuyện. Một thân tàu lớn như vậy về lý thuyết có thể cho phép Zipang mang hơn 100 khẩu pháo hạng nặng, với cỡ nòng tiềm năng lên tới 20 inch (51 cm).
Con tàu cũng được hình dung có độ cơ động rất cao, với tốc độ tối đa tiềm năng 42 hải lý/giờ – một thiết kế cực kỳ tham vọng. Nhật Bản không phải quốc gia duy nhất mơ về những chiến hạm khổng lồ. Nổi tiếng nhất là tham vọng của Vương quốc Anh với tàu sân bay khổng lồ HMS Habakkuk.
Con tàu cũng được hình dung có độ cơ động rất cao, với tốc độ tối đa tiềm năng 42 hải lý/giờ – một thiết kế cực kỳ tham vọng. Nhật Bản không phải quốc gia duy nhất mơ về những chiến hạm khổng lồ. Nổi tiếng nhất là tham vọng của Vương quốc Anh với tàu sân bay khổng lồ HMS Habakkuk.
Dài khoảng 1.969 feet (600 mét), con tàu khổng lồ này dự kiến được làm từ hỗn hợp bột gỗ và băng gọi là “pykrete”. Cuối cùng dự án cũng bị hủy bỏ, nhưng ý tưởng là tạo ra một con tàu “không thể đánh chìm” để đối phó tàu ngầm Đức tại chiến trường Đại Tây Dương.
Dài khoảng 1.969 feet (600 mét), con tàu khổng lồ này dự kiến được làm từ hỗn hợp bột gỗ và băng gọi là “pykrete”. Cuối cùng dự án cũng bị hủy bỏ, nhưng ý tưởng là tạo ra một con tàu “không thể đánh chìm” để đối phó tàu ngầm Đức tại chiến trường Đại Tây Dương.
Điều đầu tiên cần lưu ý là IJN Zipang chưa bao giờ là đề xuất nghiêm túc của Kaneda mà giống một “thí nghiệm tư duy” hơn. Ông đặt giả thuyết rằng Nhật Bản nên tập trung nguồn lực hạn chế của mình vào số lượng ít tàu hơn nhưng lớn hơn và mạnh hơn thay vì nhiều tàu nhỏ yếu hơn. Theo nghĩa đó, IJN Zipang chính là kết luận cực hạn của lối tư duy này.
Điều đầu tiên cần lưu ý là IJN Zipang chưa bao giờ là đề xuất nghiêm túc của Kaneda mà giống một “thí nghiệm tư duy” hơn. Ông đặt giả thuyết rằng Nhật Bản nên tập trung nguồn lực hạn chế của mình vào số lượng ít tàu hơn nhưng lớn hơn và mạnh hơn thay vì nhiều tàu nhỏ yếu hơn. Theo nghĩa đó, IJN Zipang chính là kết luận cực hạn của lối tư duy này.
Ngày nay ý tưởng ấy nghe có vẻ điên rồ, nhưng cần đặt mình vào tư duy của các nhà thiết kế hải quân thời đó. Trước thời kỳ tàu sân bay thống trị, dreadnought – sau này là thiết giáp hạm – chính là trung tâm của mọi hải quân lớn. Với pháo khổng lồ và giáp dày, ai sở hữu con tàu lớn nhất về lý thuyết sẽ kiểm soát biển cả tốt nhất. ​
Ngày nay ý tưởng ấy nghe có vẻ điên rồ, nhưng cần đặt mình vào tư duy của các nhà thiết kế hải quân thời đó. Trước thời kỳ tàu sân bay thống trị, dreadnought – sau này là thiết giáp hạm – chính là trung tâm của mọi hải quân lớn. Với pháo khổng lồ và giáp dày, ai sở hữu con tàu lớn nhất về lý thuyết sẽ kiểm soát biển cả tốt nhất.
Cuối cùng số phận đã định sẵn rằng nó chỉ mãi là một “thí nghiệm tư duy”, nhưng IJN Zipang vẫn là một trong những khái niệm tàu chiến thú vị nhất từng xuất hiện. Một con tàu nặng 500.000 tấn như vậy sẽ cần ụ tàu khô lớn nhất thế giới thời điểm đó. Nó cũng đòi hỏi các cần cẩu khổng lồ, năng lực sản xuất thép khổng lồ và hệ thống vận tải tương xứng.
Cuối cùng số phận đã định sẵn rằng nó chỉ mãi là một “thí nghiệm tư duy”, nhưng IJN Zipang vẫn là một trong những khái niệm tàu chiến thú vị nhất từng xuất hiện. Một con tàu nặng 500.000 tấn như vậy sẽ cần ụ tàu khô lớn nhất thế giới thời điểm đó. Nó cũng đòi hỏi các cần cẩu khổng lồ, năng lực sản xuất thép khổng lồ và hệ thống vận tải tương xứng.
Bản dựng 3D từ bản vẽ ý tưởng cho thấy kích thước khủng "điên rồ" của tàu IJN Zipang. ​
Tuệ Minh
Military Times, JPX
#ijn zipang #siêu chiến hạm nhật bản #tàu chiến 500000 tấn #thiết giáp hạm nhật #tin thế giới #tin thế giới mới nhất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT