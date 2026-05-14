Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, sáng 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân, trong đó hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng như tình hình Trung Đông và cuộc xung đột Ukraine...

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định rằng sự biến đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ đang tăng tốc trên toàn cầu, tình hình quốc tế đang biến động và khó lường.

"Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua Bẫy Thucydides và tạo ra một mô hình mới trong quan hệ giữa các cường quốc? Liệu chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với những thách thức toàn cầu và mang lại sự ổn định lớn hơn cho thế giới? Liệu chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước và tương lai của nhân loại? Đây là những câu hỏi của thời đại mà lãnh đạo của các cường quốc cần cùng nhau trả lời. Tôi sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump để vạch ra hướng đi và chèo lái con tàu khổng lồ của quan hệ Trung Quốc - Mỹ, để năm 2026 trở thành một năm lịch sử, một cột mốc mở ra một chương mới trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ", Chủ tịch Tập Cận Bình nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/fmprc.gov.cn.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc cam kết phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững quan hệ Trung Quốc- Mỹ.

"Tôi đã nhất trí với Tổng thống Trump về tầm nhìn mới xây dựng mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược. Điều này sẽ định hướng chiến lược cho quan hệ Trung Quốc- Mỹ trong ba năm tới và xa hơn nữa, và sẽ được người dân cả hai nước và cộng đồng quốc tế đón nhận tích cực. Xây dựng mối quan hệ Trung Quốc- Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược không phải là một khẩu hiệu mà là những hành động cụ thể cùng hướng về một mục tiêu", Chủ tịch Tập Cận Bình nói.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định, quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc - Mỹ mang tính chất cùng có lợi. Trong trường hợp có bất đồng và mâu thuẫn, tham vấn bình đẳng là lựa chọn duy nhất đúng đắn. Ngày 13/5, các đoàn đàm phán kinh tế và thương mại của hai nước đã đạt được những kết quả nhìn chung cân bằng và tích cực.

"Hai bên nên thực hiện những đồng thuận quan trọng mà chúng ta đã đạt được, và tận dụng tốt hơn các kênh liên lạc trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao và quân sự", ông Tập Cận Bình nói và cho biết thêm rằng hai nước nên mở rộng trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế và thương mại, y tế, nông nghiệp, du lịch, giao lưu nhân dân và thực thi pháp luật,...

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 14/5/2026. Ảnh: THX/fmprc.gov.cn.

Về phần mình, Tổng thống Trump nói rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc là một vinh dự đối với ông.

"Mỹ và Trung Quốc có mối quan hệ rất tốt. Tôi và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có mối quan hệ tốt đẹp lâu dài. Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi thân thiện và cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề quan trọng", ông Trump nói, đồng thời ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình là một "nhà lãnh đạo vĩ đại".

"Mỹ và Trung Quốc sẽ tăng cường giao lưu và hợp tác, xử lý đúng đắn những khác biệt, làm cho quan hệ song phương tốt đẹp hơn bao giờ hết và hướng tới một tương lai tươi sáng", Tổng thống Trump nói.​

Trước đó, lễ đón trọng thể Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh vào sáng 14/5. Tổng thống Trump sẽ dự quốc yến vào tối cùng ngày.