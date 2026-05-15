Tổng thống Trump mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ vào tháng 9

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện tới Nhà Trắng vào ngày 24/9.

An An (Theo AP, Politico)

Theo Politico, Tổng thống Trump đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện tới thăm Mỹ vào ngày 24/9 tới.

“Chúng tôi rất mong chờ điều đó", ông Trump phát biểu khi dự quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, tối 14/5.

Lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, sáng 14/5/2026. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Tổng thống Trump nói thêm rằng chuyến thăm Trung Quốc là "một vinh dự lớn" đối với ông và đây là một ngày tuyệt vời, mang tính lịch sử. Ông cho biết các cuộc họp diễn ra “vô cùng tích cực và hiệu quả”.

Cũng tại buổi quốc yến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng ông và Tổng thống Trump đã duy trì mối quan hệ Mỹ-Trung “nhìn chung ổn định” trong một thế giới đầy biến động, theo AP.

"Việc phục hưng của Trung Quốc có thể song hành với mục tiêu 'Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại' của Tổng thống Trump. Chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau để cùng đạt được thành công và thúc đẩy sự thịnh vượng của toàn thế giới", nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu.

Được biết, hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến các cách thức để tăng cường hợp tác kinh tế, bao gồm mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc và tăng cường đầu tư của Trung Quốc vào các ngành công nghiệp của Mỹ.

Cuộc gặp vào tháng 9 tới sẽ là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Trước đó, ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp nhau tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025.

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 14/5.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, sáng 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân, trong đó hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng như tình hình Trung Đông và cuộc xung đột Ukraine...

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định rằng sự biến đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ đang tăng tốc trên toàn cầu, tình hình quốc tế đang biến động và khó lường.

Hình ảnh lễ đón trọng thể Tổng thống Trump tại Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh vào tối 13/5, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Theo AP, chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, vào khoảng 19h50 tối 13/5 theo giờ địa phương (18h50 giờ Hà Nội). Khoảng 300 em nhỏ mặc đồng phục trắng và xanh da trời đứng vẫy cờ Mỹ, Trung Quốc, đồng thanh hô "nhiệt liệt chào mừng" khi ông Trump bắt đầu bước xuống máy bay.

Thảm đỏ được trải trên đường băng sân bay để chào đón Tổng thống Trump. Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đón Tổng thống Trump tại chân cầu thang máy bay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường thăm Trung Quốc

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Trung Quốc vào tối 13/5.

AP đưa tin, Tổng thống Trump đã lên đường đến Trung Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày, từ ngày 13 đến 15/5.

"Chúng ta là hai siêu cường", ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng hôm 12/5.

