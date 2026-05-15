Tổng thống Trump mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ vào tháng 9

Theo Politico, Tổng thống Trump đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện tới thăm Mỹ vào ngày 24/9 tới.

“Chúng tôi rất mong chờ điều đó", ông Trump phát biểu khi dự quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, tối 14/5.

Lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, sáng 14/5/2026. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Tổng thống Trump nói thêm rằng chuyến thăm Trung Quốc là "một vinh dự lớn" đối với ông và đây là một ngày tuyệt vời, mang tính lịch sử. Ông cho biết các cuộc họp diễn ra “vô cùng tích cực và hiệu quả”.

Cũng tại buổi quốc yến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng ông và Tổng thống Trump đã duy trì mối quan hệ Mỹ-Trung “nhìn chung ổn định” trong một thế giới đầy biến động, theo AP.

"Việc phục hưng của Trung Quốc có thể song hành với mục tiêu 'Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại' của Tổng thống Trump. Chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau để cùng đạt được thành công và thúc đẩy sự thịnh vượng của toàn thế giới", nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu.

Được biết, hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến các cách thức để tăng cường hợp tác kinh tế, bao gồm mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc và tăng cường đầu tư của Trung Quốc vào các ngành công nghiệp của Mỹ.

Cuộc gặp vào tháng 9 tới sẽ là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Trước đó, ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp nhau tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025.

