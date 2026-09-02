Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh

Ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh.

Trong thông điệp được Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đăng trên tài khoản Facebook và Instagram ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, nền độc lập của Việt Nam là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của Nhân dân Việt Nam, đồng thời là "một di sản tiếp tục truyền cảm hứng cho tình hữu nghị mà hai quốc gia tự hào có được ngày nay".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, Mỹ trân trọng mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển với Việt Nam, đặc biệt là những tiến bộ hai nước đã đạt được trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và cam kết chung của hai bên đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông Donald Trump nhấn mạnh:

"Chúng tôi hoan nghênh vai trò lãnh đạo toàn cầu ngày càng lớn mạnh của Việt Nam với tư cách là một đối tác của Mỹ, và vai trò nổi bật của Việt Nam là một thành viên sáng lập ủng hộ Hội đồng Hòa bình".

Tổng thống Donald Trump mong muốn Việt Nam và Mỹ tiếp tục "cùng nhau hợp tác nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng và an ninh chung trong tương lai", đồng thời chúc Việt Nam "một năm mới nhiều thành công, hòa bình và thịnh vượng hơn nữa".

Quan hệ Việt - Mỹ được bình thường hóa từ tháng 7/1995 và nâng cấp lên Đối tác toàn diện tháng 7/2013, với nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước đã diễn ra. Hai bên hợp tác trên mọi lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế, giáo dục, đến khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh.

Tháng 9/2023, Việt Nam và Mỹ xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.