'Tổng tài' chỉ tay đánh người ở quán cà phê, bác kháng cáo, y án 2 năm tù

Tòa phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm tuyên Nguyễn Văn Thiên 2 năm tù là đã đủ khoan hồng, đúng pháp luật, nên quyết định bác kháng cáo.

Gia Đạt

Ngày 31/3, TAND Hà Nội ngày mở phiên phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) trong vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại một quán cà phê ở Hà Nội.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên Thiên 2 năm tù, Nguyễn Long Vũ (24 tuổi, trú tại Bắc Ninh) 6 tháng tù. Theo nội dung vụ án, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, tại một quán cà phê trong khu đô thị ở Hà Nội, Thiên hút thuốc trong quán nên bị anh Minh (29 tuổi, là nhân viên quán và cũng là con chủ quán) nhắc nhở, yêu cầu dừng lại.

Sau 3 lần bị nhắc, Thiên giơ tay chỉ lên trời ra hiệu. Ngay sau đó, Nguyễn Long Vũ đứng dậy đi vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt anh Minh khiến nạn nhân ngã ra sàn. Thiên tiếp tục giơ tay lên trời rồi hô lớn “thôi, thôi, thôi”, lúc này Vũ mới dừng tay và quay lại chỗ ngồi. Cả nhóm sau đó rời khỏi quán.

Toàn bộ diễn biến được camera an ninh trong quán ghi lại. Sau đó, chủ quán đăng tải clip lên mạng xã hội và trình báo cơ quan công an. Tại phiên phúc thẩm, Thiên nhận tội, thừa nhận hành vi và xin được hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối lỗi, chỉ thừa nhận khi không thể chối cãi.

Theo tòa, Thiên không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, còn các tình tiết cũ cũng không đủ căn cứ để giảm nhẹ dưới khung hình phạt. HĐXX nhận định mức án sơ thẩm đã đủ khoan hồng, đúng pháp luật, nên quyết định bác kháng cáo.

Ở cấp sơ thẩm, Nguyễn Long Vũ thừa nhận hành vi, khai đã đánh anh Minh sau khi được “tổng tài” chỉ đạo ra tát nhân viên quán. Trong khi đó, Thiên phủ nhận việc sai khiến, cho rằng bản thân chỉ giơ tay để can ngăn khi thấy xảy ra xô xát. Bị cáo cũng cho rằng video ghi lại sự việc có nhiều điểm chưa chính xác và nói vụ việc nhỏ nhưng bị mạng xã hội đẩy lên căng thẳng.

Đại diện VKS phản bác quan điểm này, cho rằng vụ án được xem xét ở hành vi gây rối trật tự công cộng, không liên quan đến yếu tố lan truyền trên mạng. VKS đồng thời xác định quán cà phê đã có biển cấm hút thuốc và nhân viên đã nhắc nhở Thiên 3 lần trước khi xảy ra vụ việc.

>>> Xem thêm video: Khởi tố đối tượng dùng đũa hành hung tài xế taxi

Nguồn: ĐTHĐT.
Trốn thuế hơn 3,8 tỷ đồng, Phó Giám đốc Công ty Sơn Hải bị khởi tố

Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố Phó Giám đốc Công ty Sơn Hải vì trốn thuế khi chuyển nhượng đất, gây thất thu ngân sách hơn 3,8 tỷ đồng.

Mới đây, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953, trú tại Hà Nội), Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hải, để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc được phát hiện sau khi tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra tỉnh Hà Giang (nay là Thanh tra tỉnh Tuyên Quang) chuyển đến. Hồ sơ liên quan đến Dự án kinh doanh nhà ở đô thị tại Km2, TP Hà Giang (nay thuộc phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang), với dấu hiệu vi phạm trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Thấy gì từ lời khai kẻ sát hại cụ bà, vùi lấp giấu xác ở Hải Phòng?

Tuấn khai nhận, chiều tối ngày 29/3 khi đi qua vườn nhà bà T đã bị bà hô hoán trộm cắp. Sau đó Tuấn sát hại bà T, vùi lấp, giấu xác nạn nhân.

Ngày 31/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra Quyết định tạm giữ Lê Văn Tuấn (32 tuổi, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người.

Tuấn là nghi phạm sát hại bà L.T.T (87 tuổi, bà họ của Tuấn, cùng trú tại thôn Đồng Bửa) vào chiều tối ngày 29/3, sau đó, còn vùi lấp, giấu xác nạn nhân ở vườn phía sau nhà.

Cháy lớn tại xưởng bánh kẹo 700m2 lúc rạng sáng ở Hà Nội

Xưởng bánh kẹo rộng 700m2 tại xã Hương Sơn (Hà Nội) bốc cháy dữ dội. 12 xe chữa cháy được huy động dập lửa kịp thời, không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 31/3, tại xóm 11, thôn Đục Khê (xã Hương Sơn, Hà Nội) xảy ra vụ cháy tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo rộng khoảng 700m2. Nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng phát dữ dội, có nguy cơ lan rộng do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

77.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
