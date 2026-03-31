Cháy lớn tại xưởng bánh kẹo 700m2 lúc rạng sáng ở Hà Nội

Xưởng bánh kẹo rộng 700m2 tại xã Hương Sơn (Hà Nội) bốc cháy dữ dội. 12 xe chữa cháy được huy động dập lửa kịp thời, không có thiệt hại về người.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 31/3, tại xóm 11, thôn Đục Khê (xã Hương Sơn, Hà Nội) xảy ra vụ cháy tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo rộng khoảng 700m2. Nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng phát dữ dội, có nguy cơ lan rộng do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Trước tình hình trên, lực lượng tại chỗ gồm công an xã, dân quân tự vệ và người dân đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức chữa cháy ban đầu, đồng thời khẩn trương di dời tài sản, hỗ trợ các hộ lân cận nhằm ngăn cháy lan sang khu dân cư.

Công an TP Hà Nội cũng điều động 12 xe chữa cháy cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 6h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu dân cư xung quanh.

Công tác làm mát, dập tàn và kiểm tra hiện trường tiếp tục được triển khai nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, đánh giá; nguyên nhân vụ cháy cũng đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ ở Hà Nội khiến 3 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
Bài liên quan

Xã hội

Hệ lụy đớn đau từ 'cơn sốt' đầu tư forex trái phép

Sau khi “cháy tài khoản” trên các sàn chứng khoán quốc tế trực tuyến và forex, nhiều người đã nảy sinh ý định phạm tội để có tiền “gỡ gạc”.

Hoạt động đầu tư trên các sàn chứng khoán quốc tế trực tuyến, kinh doanh forex qua các ứng dụng MT4, MT5 hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, cấp phép. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sẵn sàng rót hàng tỷ đồng tham gia, để rồi rơi vào cảnh “cháy tài khoản”, kéo theo hàng loạt hệ lụy.

Không ít trường hợp, sau khi “đốt” hết tiền vào forex, đã nảy sinh ý định phạm tội để kiếm tiền “gỡ gạc”. Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Ngân (cựu cán bộ kỹ thuật một trường đại học ở Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xem chi tiết

Xã hội

Cháy lớn tại cụm kho, xưởng cho thuê trên đường Phạm Tu khiến 1 người tử vong

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện 1 nạn nhân tử vong trong đám cháy, bàn giao cho lực lượng y tế.

Ngày 30/3, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 00h40 ngày 30/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu vực kho xưởng trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội lý giải nguyên nhân lửa bùng lớn ở cụm kho xưởng rộng 6.000m2

Đại diện Công an TP Hà Nội vừa cho biết thông tin chi tiết về vụ cháy kho, xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Khoảng 0h40 ngày 30/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy kho, xưởng trên đường Phạm Tu. Công an TP đã điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 Đội CC&CNCH khu vực tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, Công an TP đã huy động 2 xe téc chở nước của Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì, 4 máy xúc, 5 xe chở bê tông tươi tới hiện trường tham gia chữa cháy.

