Tổng chưởng lý New York bị truy tố là ai?

Theo NBC News, Tổng chưởng lý New York Letitia James đã bị bồi thẩm đoàn liên bang tại Virginia truy tố vào ngày 9/10.

Bà James bị cáo buộc hai tội danh gồm gian lận ngân hàng và khai man với một tổ chức tài chính. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi các viên chức Bộ Tư pháp do ông bổ nhiệm truy tố bà.

Tổng chưởng lý tiểu bang New York Letitia James. Ảnh: Getty.

Bản cáo trạng cáo buộc bà James khai man rằng một ngôi nhà ở Norfolk, bang Virginia, là nơi cư trú thứ hai của bà, điều này cho phép bà nhận được các điều khoản vay ưu đãi. Cũng theo cáo trạng, bà James cho một gia đình ba người thuê bất động sản này.

Bà James có thể phải đối mặt với mức án lên tới 30 năm tù và khoản tiền phạt lên tới 1 triệu USD cho mỗi tội danh nếu bị kết án.

Tuy nhiên, Tổng chưởng lý New York Letitia James phủ nhận những cáo buộc này.

"Những cáo buộc này là vô căn cứ, và chính những tuyên bố công khai của Tổng thống (Trump) đã cho thấy rõ rằng mục tiêu duy nhất của ông ấy là trả thù chính trị bằng mọi giá”, bà James phát biểu trong đoạn video được đăng trên mạng X.

“Hành động của Tổng thống (Trump) đã vi phạm nghiêm trọng trật tự Hiến pháp của chúng ta và vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các thành viên của cả hai đảng”, bà James nhấn mạnh.

NBC News đưa tin vào tháng 8, Tổng chưởng lý Pam Bondi đã bổ nhiệm một "luật sư đặc biệt" để điều tra các cáo buộc gian lận thế chấp đối với bà James, người đã đệ đơn kiện gian lận dân sự thành công chống lại ông Trump trước khi ông tái đắc cử Tổng thống Mỹ.

Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Bill Pulte sau đó chuyển vụ việc lên Bộ Tư pháp, cáo buộc bà James đã khai man trong đơn xin vay thế chấp. Tuy nhiên, vụ việc bị đình trệ vào tháng trước vì các đặc vụ liên bang và công tố viên cho rằng không có đủ bằng chứng để kết tội, hai quan chức thực thi pháp luật liên bang cấp cao nói với NBC News vào tháng trước.

