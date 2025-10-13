Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

Kiến nghị kéo dài thời hạn chi trả chế độ cán bộ nghỉ theo Nghị định 178
Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời hạn chi trả chế độ cán bộ nghỉ theo Nghị định 178 và Nghị định 67.
Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc về thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.
Đọc nhiều nhất
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất
Sáng 12/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Hoàng Văn Nghiệm được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
Ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn được Bộ chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 4
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I
Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.