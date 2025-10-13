Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Thiên Tuấn
base64-17603237367781658002877.png
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo đến dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
img2822-17603221423591537309857.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
img2825-17603205316601340024418.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các triển lãm tại Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
img2817-1760320531806665548016.jpg
img2831-17603205315611115202150.jpg
mgm5492-1760320531622867933456.jpg
Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
img2860-17603218271451660531349.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.﻿
img2869-17603217061091120438007.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
img2839-17603205314861395621698.jpg
Được tổ chức trong 2 ngày 12-13/10, Đại hội có chủ đề "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc". Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân vì dân".
