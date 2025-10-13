Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc về thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Ảnh minh họa.