Thủ tướng đặt 5 mong muốn với doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam

Chiều 9/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

"ĐÂU CẦN, ĐÂU KHÓ CÓ DOANH NHÂN"

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương (13/10/1945-13/10/2025), và từ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày này hàng năm là "Ngày Doanh nhân Việt Nam" - ngày Tết của doanh nhân, là dịp để cả xã hội, đất nước tôn vinh giới doanh nhân, doanh nghiệp và các doanh nghiệp, doanh nhân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển.

Thủ tướng chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thường trực Chính phủ rất vui mừng gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên cả nước để kịp thời ghi nhận, tôn vinh những thành tựu và đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong những lúc khó khăn.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy tinh thần tự tin, tự hào, tự lực, tự chủ để bước những bước dài hơn, "vươn ra biển xa, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời", đây là sự nghiệp lớn lao của Đảng, của toàn dân nhưng lực lượng doanh nhân phải đóng vai trò tiên phong, nòng cốt, gương mẫu đi đầu.

Muốn vậy, phải đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, cùng với kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới có quy mô, tầm vóc lớn mạnh, tinh thần yêu nước, ý thức tự cường và khát vọng cống hiến. Thủ tướng nêu rõ, phải mở ra cơ chế để phát huy tối đa khả năng, tiềm năng sáng tạo, cống hiến hết mình của các doanh nhân.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự hội nghị chia sẻ tư duy, tầm nhìn hành động, góp ý cho Chính phủ những vấn đề còn vướng mắc, những việc chưa làm được với tinh thần doanh nhân là chiến sĩ, "đâu cần, đâu khó có doanh nhân, cùng cả nước biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể". Doanh nhân phải vươn lên cùng đất nước, dân tộc, phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước và mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

CÁN MỐC 1 TRIỆU DOANH NGHIỆP

Theo các báo cáo, ý kiến tại hội nghị, thời gian qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam; đặc biệt việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân đã góp phần quan trọng, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phát triển.

Từ tháng 5/2025 đến nay, bình quân mỗi tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới (trong đó tháng 6 đạt mốc kỷ lục với hơn 24.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới), tăng gần 48% so với bình quân 5 tháng đầu năm (12.907 doanh nghiệp/tháng). Tính đến ngày 5/10/2025, toàn quốc có khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam vượt mốc này.

Lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, công ty phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Nhiều doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới, như: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn TH… Doanh nghiệp Việt Nam đủ sức và đã đảm nhiệm nhiều công trình, dự án quy mô lớn, có kỹ thuật phức tạp, khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt với thời gian ngắn, chi phí giảm.

Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,84%. Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3%; xuất siêu ước đạt 16,82 tỷ USD.

5 MONG MUỐN VỚI 3 TIÊN PHONG

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần là kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân, trong đó có doanh nghiệp và doanh nhân.

Thủ tướng nêu 5 mong muốn đối với doanh nghiệp và doanh nhân:

Thứ nhất, doanh nghiệp và doanh nhân một lòng theo Đảng; vì Đảng ta không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu mang lại độc lập dân tộc, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, trong đó có doanh nhân.

Thứ hai, doanh nghiệp và doanh nhân nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng doanh nhân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Thứ ba, doanh nghiệp và doanh nhân kết hợp sức mạnh của các doanh nghiệp, doanh nhân và toàn dân thành sức mạnh của dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, kết hợp sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài để phát triển đất nước.

Thứ tư, doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng với dân tộc, kiên định độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội để mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Thứ năm, doanh nghiệp, doanh nhân cùng với nhân dân tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, "nhân dân làm nên lịch sử", trong đó có doanh nghiệp và doanh nhân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện "3 tiên phong":

Một là tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiến thẳng vào khoa học công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, góp phần tạo phong trào, tạo xu thế đổi mới sáng tạo toàn dân và góp phần xây dựng quốc gia số.

Thứ hai là tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, phải góp phần đắc lực, hiệu quả xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba là tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị với tinh thần kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự làm chủ của nhân dân.

Để thực hiện những cam kết cụ thể, ngắn gọn nhưng có tính hiệu triệu, có tính thực tiễn và tính khả thi như trên, Thủ tướng cho biết rất hoan nghênh các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu và sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hiện thực hóa theo định hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh.

"Thể chế chưa thông thoáng thì phải làm cho thông thoáng bằng được; không có hạ tầng thông suốt thì không thể phát triển được; và quản trị thì phải thông minh, không còn cách nào khác", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.