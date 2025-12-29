Bộ Tài chính chuyển đủ kinh phí tặng quà dịp Đại hội Đảng, Tết Nguyên đán

Bộ Tài chính đã thực hiện chuyển tiền đầy đủ cho các địa phương để triển khai việc thực hiện tặng quà theo Nghị quyết số 418/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, Bộ Tài chính đã thực hiện chuyển tiền đầy đủ cho các địa phương để triển khai việc thực hiện tặng quà theo Nghị quyết số 418/NQ-CP của Chính phủ ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trong tổ chức thực hiện tặng quà cho các đối tượng, trường hợp thiểu nguồn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương hoặc nguồn tài chính hợp pháp khác để tặng quả đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng và khẩn trương tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền bổ sung.

Bộ Tài chính cho biết, việc quyết toán kinh phí tặng quà được tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 của địa phương, gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc về tài chính, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, đồng gửi các Bộ: Công an, Nội vụ, Y tế để được hướng dẫn bổ sung.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác với mức tiền 400.000 đồng/người.