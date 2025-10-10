Chủ tịch tập đoạn FPT, TH 'xin' gì với Thủ tướng?

Chiều 9/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thường trực Chính phủ rất vui mừng gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên cả nước để kịp thời ghi nhận, tôn vinh những thành tựu và đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong những lúc khó khăn.

TOÀN CẦU HOÁ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI DOANH NGHIỆP

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã thẳng thắn xin chia sẻ "sáu lời xin", lời cảm ơn và cũng là lời hứa của cộng đồng doanh nhân.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo đó, ông Trương Gia Bình xin cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ đã vì doanh nhân, doanh nghiệp mà vất vả. Đảng, Chính phủ đã không kể ngày đêm giải quyết những việc hệ trọng của đất nước. Hình ảnh Thủ tướng lội nước cùng dân đã cho thấy sự tận tụy, hết lòng vì Nhân dân.

Hai là, xin cảm ơn vì đã tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi. Những doanh nhân có mặt ngày hôm nay, là những người may mắn được sống và làm việc trong thời kỳ đổi mới. Chính nhờ sự nghiệp đổi mới mà chúng ta mới có cơ hội phát triển như ngày hôm nay.

Ba là, xin cảm ơn Nghị quyết 68 ghi nhận vai trò của doanh nhân và tạo điều kiện cho doanh nhân phát triển trong tương lai.

Bốn là, xin hứa sẽ lao động chăm chỉ hơn nữa. Để đất nước phát triển, chúng ta không thể "mạnh ai nấy làm". Các doanh nghiệp lớn sẽ chung tay giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau lao động chăm chỉ để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, không chỉ là 10% mà là 20%, 25%, thậm chí 30%.

Năm là, xin hứa sẽ chăm chỉ học tập, làm chủ công nghệ. Một quốc gia không thể giàu mạnh nếu chỉ đi làm thuê và phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Như lời Bác Hồ đã dạy, chúng ta không được ỷ lại vào nước ngoài. Do đó, chúng ta phải không ngừng học hỏi để vươn lên làm chủ công nghệ.

Sáu là, xin hứa sẽ cùng Thủ tướng và Chính phủ "chinh phục bầu trời, vươn ra biển lớn và đi sâu vào lòng đất". Một quốc gia chỉ thực sự giàu có khi có thể cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho toàn thế giới. Vì vậy, toàn cầu hóa là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ.

ĐỀ NGHỊ HƯỚNG DẪN LUẬT, KHÔNG NÊN HỒI TỐ

Cũng tại buổi gặp mặt, bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH chia sẻ, trước những biến động khôn lường của thế giới, đầu tiên là dịch bệnh đầu nhiệm kỳ rồi chuyển sang đứt gãy logistic và bây giờ lại bão lụt, nhưng đến thời điểm này, chúng ta tăng trưởng đạt 7,8%. Như vậy, con số 8% năm nay là hoàn toàn về đích được.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, trong giai đoạn này, doanh nghiệp đang chứng kiến những thay đổi vô cùng to lớn như là cuộc cách mạng quản trị đất nước để hiệu lực, hiệu quả hơn. Đó là con đường Đảng và Nhà nước đưa ra, và Chính phủ cũng đi trên con đường này dưới sự hiệu triệu của người đứng đầu, đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, bà Thái Hương thẳng thắn chia sẻ về cách nhìn nhận một số điểm nghẽn để những năm sau đạt được tăng trưởng hai con số.

"Tôi đề xuất rằng cần phải có những cơ chế, chính sách phù hợp cho từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử, từng ngành nghề. Chúng ta đã có các Nghị quyết, nhưng nếu không đưa ra cơ chế chính sách phù hợp, không có biện pháp thực thi thì sẽ gặp những khó khăn", bà Thái Hương nói và nêu hai vấn đề điểm nghẽn.

Thứ nhất là vấn đề luật không hồi tố: Doanh nghiệp coi luật là tôn chỉ, nhưng luật cũng cần phải được hướng dẫn. Ví dụ, Luật quy định xây dựng trang trại phải cách nhà dân 200m. Thời điểm xây, chúng tôi đã cách 270m rồi. Nhưng nay Luật lại yêu cầu phải cách 400m. Khi chúng tôi hỏi, các bộ ban ngành nói: Phải làm đúng luật. Theo tôi, phải hướng dẫn luật chứ "luật không nên hồi tố".

Thứ hai là vấn đề sáp nhập nhân sự. Các ban ngành giờ đã sáp nhập nhân sự để hiệu lực, hiệu quả hơn. Nhưng những bộ phận mới có người chưa tiếp quản đầy đủ. Những dự án dở dang, đã làm đúng luật, chuẩn bị kỹ, nhưng đến giai đoạn sáp nhập thì dừng lại chờ cơ quan mới. Cơ quan mới lại bắt đầu làm lại lần nữa, rất tốn kém thời gian.

"Các bộ ban ngành và các cơ quan chức năng cần tham mưu một cách cụ thể để tháo gỡ những điểm nghẽn này", bà Thái Hương đề xuất.

Bà Thái Hương cũng nhấn mạnh: "Doanh nghiệp chúng tôi dự kiến tăng trưởng năm này là sẽ 15%. Chúng tôi xin hứa quyết tâm đi theo Đảng, theo Nhà nước, theo những dẫn dắt mà Chính phủ đang đề ra và đồng thời sẽ thi hành, bảo đảm luật và đạt hiệu quả".