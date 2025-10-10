Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Chủ tịch tập đoạn FPT, TH 'xin' gì với Thủ tướng?

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã thẳng thắn xin chia sẻ "sáu lời xin" với Thủ tướng và Chính phủ.

Thiên Tuấn

Chiều 9/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

img2502-1759999780247820179589.jpg
Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thường trực Chính phủ rất vui mừng gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên cả nước để kịp thời ghi nhận, tôn vinh những thành tựu và đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong những lúc khó khăn.

TOÀN CẦU HOÁ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI DOANH NGHIỆP

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã thẳng thắn xin chia sẻ "sáu lời xin", lời cảm ơn và cũng là lời hứa của cộng đồng doanh nhân.

img2542-17600059453491843730520.jpg
Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo đó, ông Trương Gia Bình xin cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ đã vì doanh nhân, doanh nghiệp mà vất vả. Đảng, Chính phủ đã không kể ngày đêm giải quyết những việc hệ trọng của đất nước. Hình ảnh Thủ tướng lội nước cùng dân đã cho thấy sự tận tụy, hết lòng vì Nhân dân.

Hai là, xin cảm ơn vì đã tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi. Những doanh nhân có mặt ngày hôm nay, là những người may mắn được sống và làm việc trong thời kỳ đổi mới. Chính nhờ sự nghiệp đổi mới mà chúng ta mới có cơ hội phát triển như ngày hôm nay.

Ba là, xin cảm ơn Nghị quyết 68 ghi nhận vai trò của doanh nhân và tạo điều kiện cho doanh nhân phát triển trong tương lai.

Bốn là, xin hứa sẽ lao động chăm chỉ hơn nữa. Để đất nước phát triển, chúng ta không thể "mạnh ai nấy làm". Các doanh nghiệp lớn sẽ chung tay giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau lao động chăm chỉ để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, không chỉ là 10% mà là 20%, 25%, thậm chí 30%.

Năm là, xin hứa sẽ chăm chỉ học tập, làm chủ công nghệ. Một quốc gia không thể giàu mạnh nếu chỉ đi làm thuê và phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Như lời Bác Hồ đã dạy, chúng ta không được ỷ lại vào nước ngoài. Do đó, chúng ta phải không ngừng học hỏi để vươn lên làm chủ công nghệ.

Sáu là, xin hứa sẽ cùng Thủ tướng và Chính phủ "chinh phục bầu trời, vươn ra biển lớn và đi sâu vào lòng đất". Một quốc gia chỉ thực sự giàu có khi có thể cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho toàn thế giới. Vì vậy, toàn cầu hóa là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ.

ĐỀ NGHỊ HƯỚNG DẪN LUẬT, KHÔNG NÊN HỒI TỐ

Cũng tại buổi gặp mặt, bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH chia sẻ, trước những biến động khôn lường của thế giới, đầu tiên là dịch bệnh đầu nhiệm kỳ rồi chuyển sang đứt gãy logistic và bây giờ lại bão lụt, nhưng đến thời điểm này, chúng ta tăng trưởng đạt 7,8%. Như vậy, con số 8% năm nay là hoàn toàn về đích được.

img2548-17600059454131460019810.jpg
Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, trong giai đoạn này, doanh nghiệp đang chứng kiến những thay đổi vô cùng to lớn như là cuộc cách mạng quản trị đất nước để hiệu lực, hiệu quả hơn. Đó là con đường Đảng và Nhà nước đưa ra, và Chính phủ cũng đi trên con đường này dưới sự hiệu triệu của người đứng đầu, đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, bà Thái Hương thẳng thắn chia sẻ về cách nhìn nhận một số điểm nghẽn để những năm sau đạt được tăng trưởng hai con số.

"Tôi đề xuất rằng cần phải có những cơ chế, chính sách phù hợp cho từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử, từng ngành nghề. Chúng ta đã có các Nghị quyết, nhưng nếu không đưa ra cơ chế chính sách phù hợp, không có biện pháp thực thi thì sẽ gặp những khó khăn", bà Thái Hương nói và nêu hai vấn đề điểm nghẽn.

Thứ nhất là vấn đề luật không hồi tố: Doanh nghiệp coi luật là tôn chỉ, nhưng luật cũng cần phải được hướng dẫn. Ví dụ, Luật quy định xây dựng trang trại phải cách nhà dân 200m. Thời điểm xây, chúng tôi đã cách 270m rồi. Nhưng nay Luật lại yêu cầu phải cách 400m. Khi chúng tôi hỏi, các bộ ban ngành nói: Phải làm đúng luật. Theo tôi, phải hướng dẫn luật chứ "luật không nên hồi tố".

Thứ hai là vấn đề sáp nhập nhân sự. Các ban ngành giờ đã sáp nhập nhân sự để hiệu lực, hiệu quả hơn. Nhưng những bộ phận mới có người chưa tiếp quản đầy đủ. Những dự án dở dang, đã làm đúng luật, chuẩn bị kỹ, nhưng đến giai đoạn sáp nhập thì dừng lại chờ cơ quan mới. Cơ quan mới lại bắt đầu làm lại lần nữa, rất tốn kém thời gian.

"Các bộ ban ngành và các cơ quan chức năng cần tham mưu một cách cụ thể để tháo gỡ những điểm nghẽn này", bà Thái Hương đề xuất.

Bà Thái Hương cũng nhấn mạnh: "Doanh nghiệp chúng tôi dự kiến tăng trưởng năm này là sẽ 15%. Chúng tôi xin hứa quyết tâm đi theo Đảng, theo Nhà nước, theo những dẫn dắt mà Chính phủ đang đề ra và đồng thời sẽ thi hành, bảo đảm luật và đạt hiệu quả".

#doanh nhân #doanh nghiệp #Trương Gia Bình #Thái Hương #Thủ tướng #Phạm Minh Chính

Bài liên quan

Chính trị

453 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 12 đến 13/10/2025.

Sáng 9/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông báo những nội dung chủ yếu về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH năm 2025 và 5 năm 2021-2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Phát triển nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên mới

Phát triển nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên mới

"Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, Đảng ta đã xác định ba đột phá chiến lược, trong đó phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, giữ vai trò trụ cột", TS Vũ Thanh Mai khẳng định.