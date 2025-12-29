Công nhận xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tại Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ tại 19 đơn vị hành chính cấp xã.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định 2275/QĐ-UBND công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đối với 19 đơn vị hành chính cấp xã.

Một góc xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CTV

Đó là các xã: Hoàng An, Hội Thịnh, Hợp Lý, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Tam Sơn, Thái Hoà, Thổ Tang, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Xuân Lãng, Xuân Hoà, Cao Phong, Đà Bắc, Đại Đồng, Mường Thàng và Quy Đức.

Các xã, phường An toàn khu được thực hiện chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng giao các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực có trách nhiệm thực hiện và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành chế độ, chính sách ưu đãi khác đối với các xã, phường được công nhận xã An toàn khu theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, người dân các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế.