Công nhận xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tại Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ tại 19 đơn vị hành chính cấp xã.

Nguyễn Hinh

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định 2275/QĐ-UBND công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đối với 19 đơn vị hành chính cấp xã.

22122023tamdao01.png
Một góc xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CTV

Đó là các xã: Hoàng An, Hội Thịnh, Hợp Lý, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Tam Sơn, Thái Hoà, Thổ Tang, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Xuân Lãng, Xuân Hoà, Cao Phong, Đà Bắc, Đại Đồng, Mường Thàng và Quy Đức.

Các xã, phường An toàn khu được thực hiện chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng giao các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực có trách nhiệm thực hiện và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành chế độ, chính sách ưu đãi khác đối với các xã, phường được công nhận xã An toàn khu theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, người dân các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế.

Chính trị

Công an Phú Thọ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ vì thành tích tiêu biểu trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự thay mặt toàn lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

601435068-1184839197109965-6673906158691956980-n.jpg
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Công an tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CA
