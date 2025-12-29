Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô

Chiều 29/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô được thành lập theo Quyết định số 2748/QĐ-TTg ngày 18/12/2025; là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô phát biểu tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP

Tại phiên họp, các đại biểu nghe công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; tập trung thảo luận về báo cáo về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trình bày. Trong đó đánh giá tình hình tăng trưởng, kinh tế vĩ mô hiện nay, dự báo những thuận lợi, khó khăn và yêu cầu đặt ra trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trong thời gian tới; đồng thời cho ý kiến về kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong năm 2026.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc thành lập Ban Chỉ đạo nhằm có thêm công cụ, cơ chế để điều hành bài bản hơn, phối hợp tốt hơn giữa các chính sách, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều bất định và yêu cầu phát triển của giai đoạn mới. Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát diễn biến tình hình để nghiên cứu, chủ động đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp với Ban Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến về những kết quả đạt được trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô thời gian qua, Thủ tướng nêu rõ, năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phải tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài theo Nghị quyết của Quốc hội; tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; căn cứ tình hình cụ thể đưa ra room tín dụng phù hợp theo thẩm quyền; kiểm soát tỉ giá và lãi suất phù hợp, hướng dòng tiền vào các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên; khẩn trương đưa vào hoạt động sàn giao dịch vàng quốc gia.

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; phát hành trái phiếu công trình; tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chính sách liên quan tới thuế; khai thác tối đa chính sách tài khóa để hỗ trợ chính sách tiền tệ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phát huy tính chủ động sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ nút thắt về thể chế. Cùng với đó, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công quyết liệt hơn nữa để góp phần thúc đẩy tăng trưởng; phân bổ vốn đầu tư công trung hạn dưới 3.000 dự án.

Về giá cả, thị trường, Bộ Xây dựng thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, công khai, minh bạch, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, khẩn trương thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý; Ngân hàng Nhà nước triển khai tốt gói tín dụng hỗ trợ mua nhà cho người dưới 35 tuổi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm; trình ban hành các nghị định liên quan đất đai trước ngày 31/12.

Bộ Công Thương quản lý giá cả, thị trường, nhất là trong dịp Tết, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu; thúc đẩy tiêu dùng trong nước, kích cầu tiêu dùng; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thuốc và thực phẩm giả.

Cùng với đó, đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường mới, đẩy nhanh đàm phán, ký kết các FTA với các đối tác. Bộ Tài chính khẩn trương đưa vào hoạt động một cửa quốc gia về đầu tư.