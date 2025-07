Tổng Bí thư Tô Lâm: Cán bộ quân đội tham gia Trung ương phải nổi trội, uy tín cao

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đến thăm, làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư,

Thưa các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương,

Thưa các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng,

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các đồng chí tướng lĩnh, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị,

Thưa các đồng chí tham dự buổi làm việc.

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương tới thăm và làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Trước hết, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục Chính trị những tình cảm thân thiết, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Tổng cục Chính trị là cơ quan tham mưu chiến lược đặc biệt quan trọng, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân; đây là lĩnh vực công tác có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu trong Quân đội. Làm tốt công tác này chính là bảo đảm cho sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; bảo đảm cho nhân tố chính trị, tinh thần của bộ đội không ngừng được củng cố và tăng cường - nhân tố cốt lõi, nền tảng làm nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội cách mạng- Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, khi hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị được tăng cường, chính là đã bảo đảm cho Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân, để Quân đội thực sự là đội quân "Bộ đội Cụ Hồ", để các đồng chí tiếp tục tự hào với bề dày truyền thống hào hùng của Tổng cục Chính trị quân đội Nhân dân Việt Nam.

Qua nghe báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu, tôi rất phấn khởi khi thấy rằng trong suốt hơn 80 năm qua, Tổng cục Chính trị đã không ngừng phát huy lịch sử vẻ vang, thực hiện rất tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Có thể nói, các đồng chí đã tham mưu, đề xuất, chỉ đạo giải quyết một khối lượng công việc đồ sộ; thực hiện rất tốt phương châm:"Ở đâu có bộ đội, ở đó có hoạt động công tác đảng, công tác chính trị", làm cho công tác đảng, công tác chính trị thực sự là "linh hồn, mạch sống" của Quân đội. Đặc biệt trước những biến chuyển của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, các đồng chí đã chỉ đạo triển khai rất khẩn trương, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho toàn quân thống nhất về nhận thức và hành động.

Các đồng chí cũng đã chú trọng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; không ngừng phát huy cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội theo tinh thần Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị khóa IX. Tôi rất phấn khởi khi thấy rằng, hằng năm có trên 90% tổ chức đảng và đảng viên trong Quân đội hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, trên 96% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội được các đồng chí tham mưu với Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả rất tích cực; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ kịp thời, đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội tinh, gọn, mạnh.

Công tác phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, với thanh niên, phụ nữ, công đoàn, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước được các đồng chí quan tâm thực hiện, đạt kết quả rất toàn diện, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân được các đồng chí chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả rất nổi bật, trở thành hình mẫu của cả nước trong tiến hành công tác dân vận. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn sát cánh cùng nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, là điểm tựa và giúp nhân dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn, nhất là trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh giữa thời bình, góp phần làm ngời sáng phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Tổng cục Chính trị đã đạt được trong những năm qua và 6 tháng đầu năm 2025.

Thưa các đồng chí,

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, rất phức tạp. Cục diện thế giới đang có sự chuyển biến theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng và phân tuyến mạnh. Các nước lớn và các trung tâm quyền lực vừa cạnh tranh gay gắt, vừa hợp tác, thỏa hiệp. Chiến tranh thương mại, xung đột quân sự, chiến tranh cục bộ diễn ra ở nhiều khu vực và có nguy cơ lan rộng. Các thách thức toàn cầu tiếp tục tác động bất lợi đến mọi quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

Trong nước, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử được kế thừa từ truyền thống dân tộc, đặc biệt qua 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm Nhà nước CHXHCN Việt Nam và gần 40 năm đổi mới đã đặt nền móng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Gần đây, Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách lớn, quan trọng, nhất là việc sắp xếp lại giang sơn, ban hành và triển khai thực hiện bốn nghị quyết quan trọng của Đảng, nhằm đưa đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới, hứa hẹn sẽ đạt những thành tựu mới, to lớn hơn trong những năm tới. Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là duy trì hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tình hình đó đặt ra những trách nhiệm mới nặng nề hơn đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, cũng đặt ra một số nội dung mới đối với công tác đảng, công tác chính trị và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị toàn quân.

Trước bối cảnh mới, điều kiện mới, tôi đề nghị Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất: tích cực nghiên cứu, tham mưu tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, bảo đảm giữ vững và không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

- Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng Quân đội nhân dân. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 51 ngày 20/7/2005 của Bộ Chính trị khóa IX, các đồng chí cần làm tốt việc tổng kết thực tiễn, trên cơ sở đó đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

- Tổng cục Chính trị cần nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trương tăng cường vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Quân ủy Trung ương trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đối với hệ thống chính trị và trên phạm vi cả nước, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ đặc thù này được thống nhất, nhanh chóng, xử lý kịp thời, thắng lợi mọi tình huống xảy ra.

- Tổng cục Chính trị cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Quân ủy Trung ương về quân sự, quốc phòng, về xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực sự có chất lượng trong toàn quân. Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành một số quy định về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các đồng chí cần chỉ đạo quán triệt và triển khai thật nghiêm túc trong toàn quân, phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong Quân đội, phát huy cao nhất vai trò của cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân, từ Tổng cục Chính trị đến cơ quan chính trị, cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở.

Thứ hai: chỉ đạo toàn quân tăng cường các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, nhất là xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

- Trước diễn biến nhanh chóng, phức tạp của thế giới và khu vực, việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị càng trở nên cấp thiết, bảo đảm trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

- Đặc biệt, trước sự xuất hiện của các loại hình thái chiến tranh mới, môi trường tác chiến, không gian chiến lược mới, phương thức tiến hành chiến tranh mới, nhất là chiến tranh công nghệ cao thì việc xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội càng trở nên đặc biệt quan trọng, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ dám đương đầu với khó khăn, thử thách, tính chất khốc liệt của chiến tranh; tin tưởng vào nghệ thuật quân sự Việt Nam; để bộ đội dám đánh, biết đánh, quyết đánh và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Những điều đó đòi hỏi sự tham mưu nhạy bén, sắc sảo và chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ chính trị toàn quân.

- Tổng cục Chính trị cần chỉ đạo toàn quân tiếp tục xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, bảo vệ chế độ trước các âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của kẻ thù. Tham mưu với Quân ủy Trung ương chỉ đạo xây dựng Đề án tổng thể các giải pháp kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ Trung ương đến cơ sở theo nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đã giao; đây là việc quan trọng, Tôi yêu cầu các ban, bộ, ngành có liên quan cần vào cuộc, phối hợp với Quân ủy Trung ương xây dựng thật tốt và triển khai có hiệu quả Đề án này.

Thứ ba: tham mưu, chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

- Hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và đội ngũ cán bộ chính là "xương sống" của Quân đội; trong đó, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh chính là những vấn đề "then chốt". Đảng, Nhà nước và Nhân dân rất tin tưởng vào đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội, đặc biệt ở lòng trung thành, tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

- Trước nhiệm vụ xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại và yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, các đồng chí cần tiếp tục tham mưu, chỉ đạo tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Đồng thời, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ vào các vị trí công tác cần được tiến hành thận trọng, khách quan, chính xác, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; phải lựa chọn đúng cán bộ có đức, có tài, có tâm, có tầm, có uy tín cao đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cơ quan, đơn vị trong Quân đội và trong hệ thống chính trị quốc gia.

- Trong tiến hành công tác cán bộ, cần kết hợp chặt chẽ với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách, quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với quân nhân và thân nhân quân nhân. Cùng với đó, các đồng chí cần chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện thật tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không lơ là, mất cảnh giác để các thế lực thù địch, phần tử xấu cài cắm, móc nối chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.

- Các đồng chí phải đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, để các đồng chí cán bộ thuộc diện giới thiệu nguồn quy hoạch, luân chuyển không chỉ có trình độ, kiến thức về quân sự, quốc phòng, mà còn am hiểu sâu sắc và có năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, đối ngoại…

Thứ tư: phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu thực hiện tốt việc tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, đề xuất, chỉ đạo thúc đẩy các giải pháp xây dựng Quân đội hiện đại trong những năm tới, mà trước hết là xây dựng con người hiện đại.

- Vừa qua, chúng ta đã quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội tinh, gọn, mạnh và đạt nhiều kết quả rất tốt đẹp; đến nay, toàn quân đã có hơn 3.900 tổ chức được điều chỉnh tinh, gọn, mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị và chủ trương của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây là nỗ lực rất lớn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong đó có vai trò tham mưu của Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị.

- Như tôi đã từng nhiều lần nhấn mạnh, với quân đội phải "người trước, súng sau", phải "hiện đại hóa con người trước khi hiện đại hóa vũ khí, trang bị". Tôi đề nghị Tổng cục Chính trị cần tăng cường phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu trong xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong Quân đội; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án "Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Các đồng chí cần chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ "tinh nhuệ, mạnh" cả về chính trị và quân sự; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị thật sự vững vàng; giỏi về kỹ thuật và chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại; có tư duy đổi mới sáng tạo, có kỹ năng số và làm chủ nền tảng số; am hiểu về nghệ thuật quân sự và khả năng hiệp đồng tác chiến; có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, đáp ứng với yêu cầu đặc biệt của hoạt động quân sự.

Thứ năm: xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, thực sự là một cơ quan mẫu mực trong toàn quân và toàn quốc.

- Tổng cục Chính trị cần chú trọng xây dựng Cơ quan vững mạnh toàn diện, trong đó nòng cốt là xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị; đội ngũ cán bộ được tuyển chọn về công tác tại Cơ quan Tổng cục Chính trị phải là những đồng chí cán bộ tiêu biểu trong toàn quân, có phẩm chất chính trị, đạo đức mẫu mực; có tư duy nhạy bén, sắc sảo; có năng lực tham mưu, chỉ đạo và tổ chức tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Đồng thời, các cơ quan trong Tổng cục Chính trị cần tập trung công tác bồi dưỡng cán bộ, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ cơ quan. Có như vậy, các đồng chí mới có thể phát huy tốt truyền thống rất vẻ vang của Tổng cục Chính trị: "Trung thành - Kiên định; Gương mẫu - Tiêu biểu; Nguyên tắc - Dân chủ; Chủ động- Sáng tạo; Nhạy bén - Sắc sảo; Đoàn kết - Thống nhất; Quyết chiến - Quyết thắng".

- Các đồng chí cần tham mưu, chỉ đạo phát huy tốt vai trò của các cơ quan tư pháp trong Quân đội, góp phần duy trì, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong Quân đội; đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tư pháp quốc phòng, nhất là khi đất nước có tình huống về quốc phòng. Tham mưu, đề xuất và chỉ đạo xây dựng, phát triển các cơ quan báo chí Quân đội phục vụ đắc lực cho công tác thông tin, tuyên truyền; trong đó, quan tâm xây dựng Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thành các cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Quân đội và quốc gia.

Thứ sáu: các đồng chí cần tham mưu với Quân ủy Trung ương tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Về văn kiện, Tổng cục Chính trị cần tham mưu xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội bảo đảm ngắn gọn, súc tích, xác định được những chủ trương lớn về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Mỗi chủ trương, quyết sách của Đại hội phải có tính khả thi cao, nhanh chóng đi vào cuộc sống, giải quyết thấu đáo những vấn đề thực tiễn đặt ra; kiên quyết chống mọi biểu hiện hình thức trong xây dựng văn kiện.

- Về nhân sự, các đồng chí cần thực hiện nghiêm hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ, công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp; phải rà soát thật kỹ nhân sự cấp cao để giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa tới. Các đồng chí cán bộ cấp cao trong Quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương phải thực sự là những đồng chí nổi trội, có uy tín cao trong toàn Đảng. Tôi yêu cầu, Đại hội Đảng bộ Quân đội phải là đại hội mẫu mực, làm gương cho các đảng bộ khác học tập. Đây cũng là yêu cầu rất cao đối với Tổng cục Chính trị trong công tác tham mưu tổ chức Đại hội; thành công của Đại hội chính là sự phản ánh năng lực tham mưu của Tổng cục Chính trị.

Thưa các đồng chí,

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương; phát huy bề dày truyền thống vẻ vang hơn 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; Đảng, Nhà nước tin tưởng rằng,Tổng cục Chính trị sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng là cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Cảm ơn các đồng chí.