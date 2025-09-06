Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Toàn cảnh biệt thự 18 triệu USD Taylor Swift "săn" sau đính hôn

Bất động sản

Toàn cảnh biệt thự 18 triệu USD Taylor Swift "săn" sau đính hôn

Căn biệt thự trị giá 18 triệu USD, nằm trên khu đất 240.000 m2, có 6 phòng ngủ, 13 phòng tắm, phòng giải trí, tập gym...

Hoàng Minh (theo Loveproperty)
Theo Page Six, Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị về chung một nhà. Một số nguồn tin cho biết, cặp đôi đã đến xem một biệt thự sang trọng trị giá 18 triệu USD tại Hunting Valley, Ohio, Mỹ. Ảnh: Getty Images
Theo Page Six, Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị về chung một nhà. Một số nguồn tin cho biết, cặp đôi đã đến xem một biệt thự sang trọng trị giá 18 triệu USD tại Hunting Valley, Ohio, Mỹ. Ảnh: Getty Images
Nằm trong khu điền trang có tổng diện tích hơn 240.000 m2, căn biệt thự còn nguyên vẹn các hạng mục tiện ích do chủ cũ ít sử dụng và mới được xây dựng vào năm 2018. Ảnh: The Young Team
Nằm trong khu điền trang có tổng diện tích hơn 240.000 m2, căn biệt thự còn nguyên vẹn các hạng mục tiện ích do chủ cũ ít sử dụng và mới được xây dựng vào năm 2018. Ảnh: The Young Team
Được xây dựng bởi kiến ​​trúc sư Charles Fazio và nhà thiết kế nội thất Ari Loar, biệt thự gồm 6 phòng ngủ, 13 phòng tắm, phù hợp khi tiếp đãi nhóm khách lớn. Ảnh: The Young Team
Được xây dựng bởi kiến ​​trúc sư Charles Fazio và nhà thiết kế nội thất Ari Loar, biệt thự gồm 6 phòng ngủ, 13 phòng tắm, phù hợp khi tiếp đãi nhóm khách lớn. Ảnh: The Young Team
Phòng ăn có hệ thống đèn chiếu sáng, sàn gỗ cứng, trần nhà hình vòm hiện đại và cửa sổ lớn nhìn ra khuôn viên. Ảnh: The Young Team
Phòng ăn có hệ thống đèn chiếu sáng, sàn gỗ cứng, trần nhà hình vòm hiện đại và cửa sổ lớn nhìn ra khuôn viên. Ảnh: The Young Team
Nhà bếp với mặt bàn bằng đá cẩm thạch và đảo bếp lớn. Ảnh: The Young Team
Nhà bếp với mặt bàn bằng đá cẩm thạch và đảo bếp lớn. Ảnh: The Young Team
Phòng khách rộng rãi với trần nhà hình vòm ấn tượng và tầm nhìn đẹp ra khuôn viên bên ngoài. Ảnh: The Young Team
Phòng khách rộng rãi với trần nhà hình vòm ấn tượng và tầm nhìn đẹp ra khuôn viên bên ngoài. Ảnh: The Young Team
Ấn tượng nhất trong nhà là căn phòng "bốn mùa" hình tròn trông giống như một cảnh trong phim The Hobbit, với trần nhà hình vòm, có dầm và cửa sổ tròn khổng lồ. Ảnh: The Young Team
Ấn tượng nhất trong nhà là căn phòng "bốn mùa" hình tròn trông giống như một cảnh trong phim The Hobbit, với trần nhà hình vòm, có dầm và cửa sổ tròn khổng lồ. Ảnh: The Young Team
Phòng làm việc ở tầng trên. Ảnh: The Young Team
Phòng làm việc ở tầng trên. Ảnh: The Young Team
Không gian giải trí có quầy bar, bàn bi-a, phòng đựng rượu...Ảnh: The Young Team
Không gian giải trí có quầy bar, bàn bi-a, phòng đựng rượu...Ảnh: The Young Team
Phòng tập thể dục tại nhà với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Ảnh: The Young Team
Phòng tập thể dục tại nhà với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Ảnh: The Young Team
Phòng tắm chính không khác một spa sang trọng. Ảnh: The Young Team
Phòng tắm chính không khác một spa sang trọng. Ảnh: The Young Team
Ngôi nhà dường như cũng bao gồm phòng thu âm sang trọng, được trang bị ghế ngồi êm ái và quầy bar riêng. Ảnh: The Young Team
Ngôi nhà dường như cũng bao gồm phòng thu âm sang trọng, được trang bị ghế ngồi êm ái và quầy bar riêng. Ảnh: The Young Team
Phòng ngủ chính ở tầng một thoáng mát với nhiều cửa kính lớn. Ảnh: The Young Team
Phòng ngủ chính ở tầng một thoáng mát với nhiều cửa kính lớn. Ảnh: The Young Team
Bên ngoài căn nhà có hồ bơi nhỏ cho gia chủ thư giãn. Ảnh: The Young Team
Bên ngoài căn nhà có hồ bơi nhỏ cho gia chủ thư giãn. Ảnh: The Young Team
Hoàng Minh (theo Loveproperty)
#biệt thự cao cấp Mỹ #biệt thự 18 triệu USD #biệt thự Hunting Valley Ohio #biệt thự sang trọng 2018 #biệt thự có phòng giải trí #biệt thự có phòng tập gym

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT