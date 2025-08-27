Hà Nội

Muôn kiểu chống ngập tại khu chung cư, biệt thự ở Hà Nội

Để tránh nước tràn vào hầm chung cư, nhà liền kề ở Hà Nội, người dân phải dựng tường chắn, bao cát, dùng máy bơm tát nước...

Mưa lớn liên tục do hoàn lưu bão Kajiki khiến nhiều khu chung cư, khu đô thị ở Hà Nội "chìm trong biển nước", các tuyến đường nội khu bị cô lập. Ảnh: FB Trần Thiên Ân
Mưa lớn liên tục do hoàn lưu bão Kajiki khiến nhiều khu chung cư, khu đô thị ở Hà Nội "chìm trong biển nước", các tuyến đường nội khu bị cô lập. Ảnh: FB Trần Thiên Ân
Mưa lớn liên tục do hoàn lưu bão Kajiki khiến nhiều khu chung cư, khu đô thị ở Hà Nội "chìm trong biển nước", các tuyến đường nội khu bị cô lập. Ảnh: FB Trần Thiên Ân
Mưa lớn liên tục do hoàn lưu bão Kajiki khiến nhiều khu chung cư, khu đô thị ở Hà Nội "chìm trong biển nước", các tuyến đường nội khu bị cô lập. Ảnh: FB Trần Thiên Ân
Người dân dựng tường chắn, bao cát trước cửa hầm nhà liền kề để nước không tràn vào. Một số gia đình lắp máy bơm để hút nước, nhưng mực nước trong hầm vẫn ngập từ 1-2m. Ảnh: Vietnamnet
Người dân dựng tường chắn, bao cát trước cửa hầm nhà liền kề để nước không tràn vào. Một số gia đình lắp máy bơm để hút nước, nhưng mực nước trong hầm vẫn ngập từ 1-2m. Ảnh: Vietnamnet
Khu cư Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) ngập nặng vào sáng 26/8 sau trận mưa lớn. Lối ra vào khu chung cư bị cô lập bởi nước khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: VTV Times
Khu cư Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) ngập nặng vào sáng 26/8 sau trận mưa lớn. Lối ra vào khu chung cư bị cô lập bởi nước khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: VTV Times
Cư dân cùng ban quản lý tòa nhà dựng đập, rào chắn để ngăn nước tràn vào hầm xe. Ảnh: Đ.C/VNN.
Cư dân cùng ban quản lý tòa nhà dựng đập, rào chắn để ngăn nước tràn vào hầm xe. Ảnh: Đ.C/VNN.
Vách ngăn thép dựng trước cửa hầm chung cư Ecohome 3. Ảnh: Vietnamnet
Vách ngăn thép dựng trước cửa hầm chung cư Ecohome 3. Ảnh: Vietnamnet
Khu vực thang máy tòa nhà Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) bị nước tràn vào. Ảnh: Báo Công Thương
Khu vực thang máy tòa nhà Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) bị nước tràn vào. Ảnh: Báo Công Thương
Nước ngập quá đầu gối, các hộ dân thuê kiot dưới chân chung cư Ecohome 3 dựng ván ngăn nước, đồng thời dùng xô chậu tát nước ra ngoài. Ảnh: Vnexpress
Nước ngập quá đầu gối, các hộ dân thuê kiot dưới chân chung cư Ecohome 3 dựng ván ngăn nước, đồng thời dùng xô chậu tát nước ra ngoài. Ảnh: Vnexpress
Tối 26/8, hàng nghìn cư dân tại khu A Khu đô thị Geleximco tại xã An Khánh (Hà Nội) vẫn phải vật lộn trong cảnh nước ngập và thiếu nước sinh hoạt từ rạng sáng đến đêm. Ảnh: Tiền phong
Tối 26/8, hàng nghìn cư dân tại khu A Khu đô thị Geleximco tại xã An Khánh (Hà Nội) vẫn phải vật lộn trong cảnh nước ngập và thiếu nước sinh hoạt từ rạng sáng đến đêm. Ảnh: Tiền phong
Nhiều hộ tranh thủ dùng máy phát điện để bơm nước ra khỏi hầm. Ảnh: Tiền phong
Nhiều hộ tranh thủ dùng máy phát điện để bơm nước ra khỏi hầm. Ảnh: Tiền phong
Kê ván ngăn nước không xuể, nhiều cửa hàng trắng đêm tát, bơm nước để hàng hoá không bị ngập. Ảnh: Tiền phong
Kê ván ngăn nước không xuể, nhiều cửa hàng trắng đêm tát, bơm nước để hàng hoá không bị ngập. Ảnh: Tiền phong
Khu nhà giàu Ciputra được ví như "làng chài" bởi hễ mưa lớn là ngập trong "biển nước" nhưng giá mỗi căn biệt thự hàng trăm tỷ. Ảnh: Anninhtiente
Khu nhà giàu Ciputra được ví như "làng chài" bởi hễ mưa lớn là ngập trong "biển nước" nhưng giá mỗi căn biệt thự hàng trăm tỷ. Ảnh: Anninhtiente
Hoàng Minh (tổng hợp)
