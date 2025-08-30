Hà Nội

Bên trong biệt thự 2 mặt tiền bề thế của của Mai Thu Huyền

Bất động sản

Bên trong biệt thự 2 mặt tiền bề thế của của Mai Thu Huyền

Từ bên ngoài nhìn vào, biệt thự của Mai Thu Huyền bao phủ tông trắng với thiết kế thoáng đãng, nhiều ánh sáng, cây xanh. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Không chỉ hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, Mai Thu Huyền cũng đóng vai trò nhà sản xuất phim, sản xuất chương trình truyền hình và tổ chức sự kiện. Ảnh: Internet
Gia đình Mai Thu Huyền hiện sống trong căn biệt thự triệu đô nằm trên phố đắt đỏ bậc nhất tại TP HCM. Ảnh: Internet
Biệt thự gồm 1 trệt, 2 lầu với tông màu trắng chủ đạo cùng cây xanh được trồng trước sân. Ảnh: Internet
Tường sắt trắng thiết kế tinh xảo giúp chống trộm, góp phần tô điểm cho không gian ngoại thất. Ảnh: Internet
Phòng khách ấm cúng với nội thất màu nâu sang trọng cùng đèn tông vàng. Ảnh: Internet
Nữ diễn viên tự tay mua sắm nội thất và từng đồ dùng trong nhà. Hầu hết đều là hàng nhập khẩu loại cao cấp nhất. Ảnh: Internet
Một bộ bàn ăn cổ điển tạo không gian thanh lịch, êm dịu. Ảnh: Internet
Khu vực bếp với nội thất cổ điển. Ảnh: Internet
Phòng ngủ sử dụng nội thất gỗ kết hợp gam màu đồng. Ảnh: Internet
Từng góc nhỏ trong nhà cho thấy sở thích mê thiết kế Châu Âu của gia đình Mai Thu Huyền. Ảnh: Internet
Hồ cá nhỏ cho góc vườn thêm xinh. Ảnh: Internet
