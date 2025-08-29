Hà Nội

Cận cảnh biệt thự 2 mặt tiền 50 tỷ của ca sĩ Đăng Khôi

Biệt thự của Đăng Khôi - Thủy Anh gồm 3 tầng, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với nhiều ban công, cửa sổ, không gian sang trọng như khách sạn.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngoài ca hát, Đăng Khôi còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã Thủy Anh và ba con trai. Ảnh: FBNV
Cặp đôi đang sống trong căn biệt thự hai mặt tiền trị giá khoảng 2 triệu USD (tương đương hơn 50 tỷ đồng) tại phường Tân Phú, TP HCM. Ảnh: FBNV
Biệt thự có diện tích 220m2, gồm 3 tầng, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với nhiều ban công, cửa sổ, sang chảnh như khách sạn. Ảnh: FBNV
Ngôi nhà do vợ chồng nam ca sĩ tự tay thiết kế. Ảnh: FBNV
Phòng bếp cực sang chảnh, do chính Thủy Anh lên ý tưởng và trực tiếp giám sát thi công. Ảnh: FBNV
Phòng khách rộng rãi, nội thất sang chảnh như khách sạn 5 sao. Ảnh: FBNV
Trong biệt thự còn có riêng một căn phòng để quần áo, túi xách, giày dép hàng hiệu của Thuỷ Anh. Ảnh: FBNV
Ngoài ra, ngôi nhà cũng có khoảng sân vườn rộng và nhiều cây xanh. Ảnh: FBNV
Không gian sống mang lại cho gia đình nam ca sĩ sự tiện nghi, sang trọng, cảm giác bình yên, gắn kết giữa phố thị. Ảnh: FBNV
Nam ca sĩ từng mạnh tay mua tặng vợ biệt thự ở Phú Quốc. Ảnh: FBNV
