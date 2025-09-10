Hà Nội

Kinh doanh

Tổ thường trực 24/24 triển khai dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình

Tỉnh Bắc Ninh vừa thành lập Tổ thường trực 24/24 triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Khánh Hoài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải vừa ký quyết định số 840/QĐ-UBND thành lập Tổ thường trực 24/24 triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan (gọi tắt là Tổ công tác).

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, trực tiếp giải quyết các vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và các nội dung công việc khác có liên quan đến triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

a.jpg
Sân bay Gia Bình được Bộ Công an khởi công vào đầu tháng 12/2024, diện tích khoảng 125 ha, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng là Tổ trưởng Tổ công tác, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Tổ công tác trong quá trình triển khai bảo đảm các mốc thời gian theo kế hoạch.

Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan mình công tác và nhiệm vụ được phân công.

san-bay-gia-binh.jpg
Minh họa phối cảnh sân bay Gia Bình.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Tổ công tác, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong quá trình triển khai các dự án; trực tiếp theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án. Được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng trong quá trình triển khai nhiệm vụ liên quan. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

