Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

Điểm đặc biệt của pháo tự hành công nghệ cao do Viettel chế tạo
Pháo tự hành 152 mm do Viettel chế tạo được trang bị các công nghệ mới nhất, kèm cả khả năng chống đạn và súng máy phòng không.
ZSU23-4 do Việt Nam cải tiến lá chắn phòng không tin cậy cho bộ binh
Sự kết hợp giữa pháo 23 mm và tên lửa phòng không giúp nâng cao khả năng tác chiến của ZSU23-4, xứng đáng là "lá chắn thép" bảo vệ các cuộc hành quân.
Điểm mặt ba xe tăng hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam
Dàn xe tăng hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong số khu trưng bày khách tham quan không thể bỏ lỡ khi đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.
Nga ráo riết chế tạo động cơ tên lửa, gửi thông điệp thách thức phương Tây
Giữa cuộc xung đột với Ukraine và các lệnh trừng phạt, Nga vẫn đẩy nhanh phát triển động cơ tên lửa và máy bay để tăng cường sức mạnh quân sự.
F-35 'Ferrari' sẽ là chiến đấu cơ thế hệ 6 của Lockheed Martin?
CEO Lockheed Martin - Jim Taiclet lần đầu tiên công bố phiên bản F-35 "Ferrari" tích hợp công nghệ của chiến đấu cơ thế hệ thứ 6.
Ukraine tập kích cảng Primorsk, Nga mất “huyết mạch” năng lượng
UAV Ukraine tập kích đêm 12/9 khiến cảng xuất khẩu lớn nhất miền Tây Nga bốc cháy, buộc gián đoạn vận chuyển và đe dọa trực tiếp nguồn thu ngân sách của Moscow.
Ukraine đối mặt thách thức huy động 120 tỷ USD cho nhu cầu quốc phòng
Điều này khiến Kiev phải phụ thuộc rất nhiều vào hàng chục tỷ USD viện trợ tài chính từ các nước phương Tây để duy trì hoạt động kinh tế và quân sự.
Ngắm dàn súng STV “made by Vietnam” tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước
Ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện nay đã có thể sản xuất hầu hết các mẫu súng, đạn đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội.