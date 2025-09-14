Hà Nội

Quân sự

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

Xuất hiện tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, tổ hợp tên lửa Trường Sơn (VCS-01) nhận được nhiều sự quan tâm, tìm hiểu của khách tham quan.

Trà Khánh
kto-tr_1.jpg
Tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, tổ hợp tên lửa Trường Sơn (VCS-01, viết tắt của Vietnam Coastal Defence Missile System - hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Việt Nam - 01) thu hút nhiều sự quan tâm của người xem.
kto-tr_2-2.jpg
Đây là tổ hợp tên lửa đất đối hải do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất. Theo lời giới thiệu của cán bộ tại khu trưng bày, tổ hợp tên lửa Trường Sơn bao gồm: xe nạp tên lửa VTRV-01, xe chỉ huy điều khiển VCPV-01, xe bệ phóng VLV-01, xe radar cảnh giới và chỉ thị mục tiêu VTAR-1 và tên lửa diệt hạm Sông Hồng.
kto-tr_3.jpg
Trong ảnh là xe bệ phóng (VLV-01) là loại xe phóng thuộc tổ hợp tên lửa Trường Sơn, có khả năng điều khiển các loại đạn khác nhau; số lượng đạn: 8 tên lửa; thời gian triển khai không quá 10 phút; khối lượng xe không quá 40 tấn.
kto-tr_4.jpg
Theo thiết kế, VCPV-01 có tính năng điều khiển phóng tên lửa tập trung, xe có thể kết nối đồng thời 8 xe bệ phóng VLV-01.
kto-tr_5-2.jpg
Thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển Trường Sơn là tên lửa đối hạm sông Hồng (VSM-01A, VSM là viết tắt của Vietnamese Cruise Missile - tên lửa hành trình Việt Nam).
kto-tr_5a.jpg
Tên lửa phòng thủ bờ biển này có đường kính 315 mm, chiều dài không quá 5 m, khối lượng dưới 600 kg. Tên lửa có tốc độ bay cận âm (gần bằng tốc độ âm thanh), tầm bắn xa lên tới 80 km.
kto-tr_6.jpg
Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, có khả năng chống nhiễu cao, giúp tăng độ chính xác. Các mục tiêu của tên lửa chủ yếu là các loại tàu mặt nước.
kto-tr_7.jpg
Đáng chú ý, Việt Nam đã có thể làm chủ công nghệ và tự sản xuất được tên lửa Sông Hồng, giúp chủ động hơn trong việc cung cấp tên lửa cho các tổ hợp phòng thủ Trường Sơn. Trước khi công bố, xe đã được nghiệm thu, đạt chuẩn các tính năng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
kto-tr_8.jpg
Theo lời thuyết minh, tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu sản xuất. Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa trong điều kiện tác chiến hiện đại.
kto-tr_9.jpg
Việc đặt tên tổ hợp theo dãy núi Trường Sơn và đạn tên lửa theo dòng sông Hồng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc; là sự kết hợp giữa núi và sông, khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc.
kto-tr_10.jpg
Xe ra-đa (VTAR-01) có khả năng phát hiện, định vị và bám sát mục tiêu mặt nước, cung cấp thông tin mục tiêu (phương vị, cự ly, vận tốc, hướng di chuyển) tới các nơi dùng tin. Xe ra-đa có khả năng chống tác chiến điện tử và hoạt động liên tục 24/7.
kto-tr_11.jpg
Xe chỉ huy chiến đấu (VCPV-01) là trung tâm chỉ huy và điều khiển thuộc tổ hợp tên lửa Trường Sơn, thời gian triển khai không quá 10 phút.
kto-tr_12.jpg
Xe vận chuyển - nạp tên lửa (VTRV-01) có chức năng vận chuyển và nạp tên lửa thuộc tổ hợp tên lửa Trường Sơn. Xe có thể vận chuyển đến 8 tên lửa.
