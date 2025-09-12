Hà Nội

Điểm mặt ba xe tăng hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam

Dàn xe tăng hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong số khu trưng bày khách tham quan không thể bỏ lỡ khi đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Trà Khánh
Tại khu vực trưng bày ngoài trời của triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” dàn xe tăng hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam điểm thu hút khách tham quan khi đến khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng.
Nằm giữa trung tâm khu trưng bày là dàn xe tăng, xe thiết giáp hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó xe tăng T-90S được giới thiệu đầu tiên. Đây là một trong dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất có trong biên chế Binh chủng Tăng thiết giáp cũng như trên thế giới.
Quân đội nhân Việt Nam hiện có hai phiên bản của dòng xe tăng này là T-90S/SK. Cả hai đều được trang bị hỏa lực mạnh và tự động hóa cao với máy tính đường đạn, các cảm biến quang-ảnh nhiệt, khí tài quan sát, hệ thống tự động bám mục tiêu... cho phép xe tăng tấn công chính xác mục tiêu trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết. Trong đó T-90SK là phiên bản xe chỉ huy.
Kíp xe có 3 người. Về hỏa lực, xe tăng T-90S được trang bị pháo cỡ nòng trơn 125mm, nạp đạn tự động hoặc bằng tay, cơ số đạn 42 viên, tốc độ bắn 8 phát/phút. Các loại đạn pháo được trang bị trên xe là đạn xuyên vượt tốc, đạn xuyên, đạn nổ phá, đặc biệt là đạn tên lửa có điều khiển bắn qua nòng pháo.
Xe tăng có trọng lượng 46,5 tấn, chiều dài 9,67m, chiều rộng 3,78m, chiều cao 2,86m. Xe sử dụng động cơ diesel B-92C2 tăng áp, sử dụng đa nhiên liệu, vận tốc lớn nhất 60 km/h trên đường nhựa. Dự trữ hành trình nhiên liệu trên đường nhựa của xe tăng này là 550km, đường đất là 520km
Về hệ thống phòng vệ, xe được trang bị tổ hợp chế áp quang - điện tử; hệ thống phóng lựu đạn khói; giáp phản ứng nổ. Đáng chú ý, xe tăng T-90S có hệ thống phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, hệ thống chữa cháy tự động.
Mẫu xe tăng hiện đại khác được giới thiệu tại triển lãm là T-54B cải tiến do công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự nâng cấp dựa trên phiên bản T-54 do Liên Xô sản xuất.
Theo bảng giới thiệu của Binh chủng Tăng thiết giáp tại triểm lãm, T-54B cải tiến là dòng xe tăng hạng trung, trang bị pháo chính 100 mm. So với nguyên bản T-54, xe được bổ sung hệ thống quang học hiện đại, động cơ mạnh mẽ hơn và giáp cải tiến, T-54B cải tiến đáp ứng tốt yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.
Một trong những cải tiến quan trọng trên T-54B cải tiến hệ thống ngắm bắn và hệ thống điều khiển hỏa lực thông qua hệ thống quang ảnh nhiệt, đo xa bằng laser và hệ thống tính toán đường đạn thông qua hệ thống cảm biến thời tiết.
Xe có trọng lượng chiến đấu 36,3 tấn; Dài 9m; Rộng 3,27m; Cao 2,75. Kíp chiến đấu trên T-54B cải tiến gồm 4 người với trưởng xe, pháo thủ, lái xe, nạp đạn. Các vị trí này tương tự như trên T-54.
Một nâng cấp khác trên T-54B cải tiến chính là hệ thống động cơ diesel V-55. Thay đổi này giúp cải thiện khả năng cơ động của xe, tăng hiệu suất cũng như tầm hoạt động. Vận tốc tối đa có thể đạt 50km/h, tầm hoạt động với đường nhựa là 550 km và đường đất là 520 km.
Mẫu xe tăng thứ ba được giới thiệu là T-62 một phiên bản cải tiến so với mẫu tăng T-54. T-62 có kíp lái 4 người; trọng lượng 37,5 tấn; dài 9,335m; rộng 3,3m và cao 3,395m.
T-62 được trang bị pháo chính 115 mm, với cơ số đạn là 40 viên. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị súng máy cỡ nòng 7.62mm với khả năng trữ 2.500 viên đạn.
Một trong những khác biệt giữa T-62 và T-54 chính là việc xe tăng được trang bị cửa đẩy vỏ đạn pháo ra bên ngoài sau khi bắn. T-54 thì không có hệ thống này và vỏ đạn sau khi bắn sẽ bị hất ngược trở lại vào trong khoang chiến đấu.
Cận cảnh tháp pháo của T-62 với hệ thống kính ngắm đêm và kính ngắm hồng ngoại cho trưởng xe.
Xe được trang bị động cơ 580 mã lực với tốc độ tối đa 50 km/h trên đường nhựa. Tầm hoạt động 450 km trên đường nhựa và 320 km trên đường đất.
Trong diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các hệ thống bánh xích của T-62 và T-55, T-54B cải tiến đều được trang bị guốc cao su để có thể di chuyển và ít hư hại cho mặt đường nhựa.
#Quân đội nhân dân Việt Nam #xe tăng #xe tăng hiện đại #xe tăng T-90S #xe tăng Việt Nam #binh chủng tăng thiết giáp

