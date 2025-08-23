Titan Quest 2 gây sốt, 300.000 bản được bán ra chỉ trong 72 giờ

Hà Nội

Titan Quest 2 vừa ra mắt Early Access đã cán mốc hơn 300.000 bản bán ra, tái hiện huyền thoại ARPG với bối cảnh Hy Lạp cổ đại đầy sử thi.

Thiên Trang (TH)
Titan Quest 2 vừa ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng game thủ toàn cầu.
Chỉ trong 72 giờ, tựa game đã bán hơn 300.000 bản, lọt top doanh số trên Steam và Epic.
Trò chơi mang bối cảnh Hy Lạp cổ đại, đưa người chơi đối đầu Nữ thần Báo Ứng Nemesis.
Hệ thống Dual Mastery trứ danh trở lại, cho phép kết hợp hai lớp nhân vật độc đáo.
Dù chỉ mới Early Access, người chơi vẫn có thể đạt cấp 40 với bốn hệ Mastery khác nhau.
Game nhận về nhiều lời khen vì không chạy theo xu hướng mùa vụ như Diablo 4 hay PoE 2.
Grimlore Games khẳng định sẽ không có giao dịch vi mô, chỉ phát triển DLC và bản mở rộng.
Bản chính thức dự kiến ra mắt năm 2026, mở rộng thêm Xbox và PlayStation.
Thiên Trang (TH)
