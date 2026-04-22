Gió mùa Đông Bắc về, Bắc Bộ và Trung Bộ đối mặt mưa dông, mưa đá

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 22/4, một đợt không khí lạnh từ phía Nam Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến nước ta.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết: "Khối không khí lạnh hiện đã áp sát biên giới phía Bắc và sẽ nhanh chóng lan xuống các khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trong đêm nay, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao (từ 1.500–5.000m), từ chiều tối 22/4 đến đêm 23/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20–40mm/24h, cục bộ có nơi trên 100mm/24h".

Từ ngày 23-24/4, mưa dông tiếp tục mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ với lượng mưa tương tự, trong khi từ chiều tối 23/4 đến 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Đáng lưu ý, sự xung đột giữa không khí lạnh và khối không khí nóng, ẩm đang tồn tại sẽ tạo ra các hình thái thời tiết cực đoan. Từ chiều tối 22/4 đến ngày 24/4, nguy cơ xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh ở mức cao. Các khu vực có nguy cơ cao gồm trung du, vùng núi phía Bắc và vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Dưới tác động của không khí lạnh, từ ngày 23/4, nền nhiệt tại Bắc Bộ giảm 5–7 độ C, phổ biến còn 26–28 độ C vào ban ngày. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm tại vùng núi xuống 19–21 độ C, khu vực đồng bằng 21–23 độ C, trời chuyển mát rõ rệt.

Không khí lạnh cũng gây gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6 tại Vịnh Bắc Bộ, kèm theo mưa rào và dông. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền.

Chuyên gia khuyến cáo, người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, hạn chế ra ngoài khi có dông mạnh. Khi đang ở ngoài trời, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây lớn, cột điện, biển quảng cáo.

Người dân cũng được khuyến nghị gia cố nhà cửa, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, đóng kín cửa khi có mưa đá, tránh xa khu vực cửa kính. Đồng thời, cần tắt các thiết bị điện khi có sét và hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm thiểu rủi ro.