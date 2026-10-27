Tình hình đáng lo ngại trong thành phố bị Houthi bao vây ở Yemen

Nước sạch vốn khan hiếm ở Taiz và tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trong những tuần gần đây khi lực lượng Houthi bao vây thành phố lớn thứ ba của Yemen này.

Các tổ chức nhân đạo cho biết, nhu cầu của hơn 1 triệu cư dân ở Taiz hiện được đáp ứng rất hạn chế, nguồn nước sạch khan hiếm trong khi nhiên liệu cho các nhà máy khử muối hoạt động đang cạn dần và xe chở nước hầu như không vào được thành phố, theo AP.

Houthi siết chặt vòng vây thành phố Taiz

Yemen rơi vào nội chiến vào năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm quyền kiểm soát phần lớn miền Bắc đất nước, bao gồm cả thủ đô Sanaa. Taiz trở thành tâm điểm của các cuộc giao tranh (giữa Houthi và lực lượng Chính phủ Yemen) kể từ đó.

Những thiệt hại do cuộc chiến ở Yemen gây ra cho cơ sở hạ tầng cấp nước cũ kỹ của Taiz đã làm trầm trọng thêm áp lực từ sự tăng trưởng dân số và hạn hán thường xuyên dẫn đến nguồn nước ngầm cạn kiệt. Nhiều người dân trả tiền để mua nước được chở bằng xe tải vào thành phố.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào thành phố Taiz, Yemen, ngày 21/10/2015. Ảnh tư liệu: AP/Abdulnasser Alseddik.

Nhưng vào tháng trước, lực lượng Houthi đã đẩy mạnh cuộc tiến công vào Taiz. Khi Houthi kiểm soát thêm nhiều vùng đất và đường sá xung quanh Taiz, người dân bị cắt đứt việc tiếp cận với nguồn nước từ các giếng gần đó và việc cung cấp nước từ bên ngoài thành phố cũng giảm sút.

Một số tài xế xe tải tìm cách chở nước vào Taiz đã tăng giá gấp 3 lần để thực hiện chuyến hành trình đầy nguy hiểm này.

Khi nguồn cung nhiên liệu của Taiz cạn kiệt, hệ thống cấp nước ở đây đang phải vật lộn để duy trì hoạt động hạn chế và các nhà máy khử muối đang hoạt động dưới công suất tối đa.

Các gia đình phải tiết kiệm từng giọt nước. Trước khi Taiz bị bao vây, Hadil al-Shahid và hai đứa con nhỏ của cô dùng khoảng 10 lít nước đóng chai mỗi ngày để uống và nấu ăn; giờ đây, họ dùng lượng nước đó trong khoảng 4 ngày.

“Chúng tôi đã ngừng uống cà phê và trà, những thứ mà trước đây chúng tôi vẫn uống hàng ngày”, al-Shahid nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Các gia đình như nhà al-Shahid đang phải trả giá cao hơn tới 75% cho nước đóng chai so với chỉ vài tuần trước.

Nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng

Cuộc bao vây Taiz - cửa ngõ chiến lược vào miền Nam Yemen - không chỉ làm cạn kiệt nguồn cung cấp nước. Tình trạng thiếu lương thực đã đẩy giá thực phẩm tăng vọt. Nhiên liệu cũng khan hiếm, gây khó khăn cho việc duy trì các dịch vụ cơ bản như bệnh viện và vệ sinh, làm trầm trọng thêm các nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Kể từ tháng 8, tỉnh Taiz, bao gồm thành phố và các khu vực xung quanh, đã tiếp nhận khoảng một nửa số người phải di tản từ các vùng khác của Yemen do giao tranh - ước tính khoảng 124.000 người, theo các chuyên gia về di cư của Liên Hợp Quốc. Điều này càng làm trầm trọng thêm áp lực lên nguồn cung cấp nước và các nhu yếu phẩm khác vốn đã hạn chế ở Taiz.

Bên trong một ngôi nhà bị hư hại ở Seina, Taiz, ngày 20/10/2026. Ảnh: AP/Marzouq Al Jabri.

Jens Laerke, người phát ngôn của một bộ phận thuộc Liên Hợp Quốc chuyên về viện trợ khẩn cấp, cho biết một số gia đình bị mất nhà cửa hiện đang sống trong những nơi trú ẩn tạm bợ hoặc lều bạt và chỉ ăn một bữa mỗi ngày.

Nhiên liệu dùng để nấu ăn và vận chuyển cũng trở nên khan hiếm và đắt đỏ hơn. Theo Hani Bafaqih, chuyên gia về nước, vệ sinh và y tế tại tổ chức viện trợ CARE ở Yemen, giá khí đốt để nấu ăn đã tăng hơn gấp 4 lần. Để tồn tại, một số gia đình đang nấu ăn bằng cách đốt củi, than hoặc bìa các tông.

Tình trạng thiếu nhiên liệu đã khiến các bếp ăn cộng đồng gặp khó khăn hơn trong việc cung cấp các bữa ăn nóng miễn phí cho các gia đình và cũng buộc dịch vụ thu gom rác thải phải ngừng hoạt động.

“Tình trạng thiếu hụt này tác động lẫn nhau. Không có nhiên liệu, máy bơm nước, máy phát điện bệnh viện và việc thu gom rác thải rắn sẽ ngừng hoạt động. Với lượng nước sạch giảm và rác thải tích tụ ngày càng nhiều, nguy cơ mắc bệnh, bao gồm cả bệnh tả, sẽ tăng lên”, Laerke nói. Ông cho biết thêm, nguy cơ về sức khỏe càng trầm trọng hơn khi các gia đình phải sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh để sử dụng.

Giá thực phẩm cũng đang tăng vọt. Theo các nhóm cứu trợ, bột mì và gạo đắt hơn khoảng 50% so với mùa hè, và trái cây, rau quả cũng khó tìm.

Al-Shahid, chủ một tiệm làm tóc, cho biết thu nhập của cô bị sụt giảm nghiêm trọng vài tuần trước. Tiệm buộc phải đóng cửa vì khách hàng quen bắt đầu ưu tiên chi tiêu cho thực phẩm và nước uống.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi lực lượng Houthi lập tức mở lại các tuyến đường vào thành phố, cho rằng Taiz đang bị đẩy đến "bờ vực của một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng".