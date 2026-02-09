Sau bão lũ, làng hoa Bình Lâm Gia Lai hồi sinh đón Tết Bính Ngọ

Những nụ hoa đang chờ ngày nở, làng hoa Bình Lâm chờ đón mùa xuân của sự hồi sinh, của niềm tin và ước vọng phát triển du lịch bền vững trong tương lai.

Cơn bão số 13 và đợt lũ lớn giữa tháng 11/2025 đã giáng một đòn nặng nề vào làng hoa. Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phước Đông, thiên tai đã làm hư hại 15 ha rau màu và hoa kiểng tại các thôn Bình Lâm, Tân Giản, Kim Xuyên, Xuân Phương… với gần 39.300 chậu hoa bị ảnh hưởng, tổng giá trị thiệt hại ước hơn 3,6 tỷ đồng. Với người trồng hoa thôn Bình Lâm lại là cả một mùa Tết bị đe dọa.

Một góc làng hoa Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông.

Bão lũ qua, lại vực dậy vụ hoa Tết

Thôn Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông từ lâu được biết đến là vùng trồng hoa nổi tiếng khu vực miền Trung. Toàn thôn có 689 hộ dân, trong đó 201 hộ gắn bó với nghề trồng hoa. Mỗi năm, Làng nghề trồng hoa Bình Lâm cung ứng ra thị trường khoảng 61.000 chậu hoa các loại, doanh thu trên 20,5 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào sinh kế của người dân địa phương.

Sau bão lũ, người trồng hoa Bình Lâm không chọn cách buông xuôi. Khi nước vừa rút, người dân lại ra vườn, nhặt từng chậu hoa còn sót, cải tạo đất, xuống giống vụ mới. Gian nan chồng chất, nhưng cũng chính trong gian nan ấy, ý chí bám nghề được hun đúc mạnh mẽ hơn.

Ông Nguyễn Văn Tranh (53 tuổi) ở thôn Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông chia sẻ với phóng viên: “ Sau khi lũ rút, hoa chết hết, Tết biết trông vào đâu. Nhà tôi bị thiệt hại mất chừng 15 triệu đồng, nhưng cũng phải bắt đầu xuống giống mới trồng lại từ đầu để kịp có hoa bán Tết. Vụ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tôi trồng khoảng 1.000 chậu cúc các loại như cúc bico, cúc Pháp, họa mi. Nếu thuận lợi, dự kiến thu khoảng 50 triệu đồng, cao hơn năm ngoái.”

Người trồng hoa tỉa lá, buộc cành...

Cũng ở thôn Bình Lâm, ông Nguyễn Hạn chịu thiệt hại nặng nề hơn. Sau bão và mưa lũ, vườn hoa của gia đình ông mất trắng, tổng thiệt hại lên đến hơn 100 triệu đồng. Để có nguồn thu xoay xở dịp Tết, ông chuyển sang trồng xen canh 500-600 chậu dưa leo và hoa Vạn Thọ. “Giá dưa năm nay chỉ khoảng 10.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với năm trước, nhưng có còn hơn không. Miễn sao có cái Tết đỡ lo cho gia đình”, ông Hạn chia sẻ

Những câu chuyện như của ông Tranh, ông Hạn không phải là hiếm ở làng nghề trồng hoa Bình Lâm. Trong hành trình vực dậy làng hoa, người dân nơi đây không đơn độc, chính quyền địa phương đã kịp thời đồng hành, chia sẻ khó khăn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Làng hoa Bình Lâm Gia Lai hồi sinh đón Tết Bính Ngọ

“Để hỗ trợ tiêu thụ hoa Tết cho bà con, xã tổ chức phiên chợ hoa vào các ngày 18 và 19 tháng Chạp. Đồng thời, xã vận động cán bộ, Nhân dân trong địa phương mua hơn 2.000 chậu hoa để trang trí dọc các tuyến đường, trước nhà dân, tạo không khí xuân và giúp bà con trồng hoa có thêm đầu ra. Bên cạnh đó, địa phương bố trí hai điểm bán hoa tập trung: một điểm tại khu vực cụm linh vật đường vào tháp Bình Lâm và một điểm tại chợ Phước Sơn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách mua hoa trong những ngày giáp Tết. “Mỗi chậu hoa được bán ra không chỉ là thêm thu nhập, mà còn là thêm niềm tin để bà con yên tâm bám nghề, đón Tết sum vầy”. Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông Dương Minh Tân chia sẻ.

Phát triển làng nghề trồng hoa theo hướng hiện đại, đa giá trị

Không chỉ dừng lại ở việc kích cầu mua bán hoa Tết, làng nghề trồng hoa Bình Lâm đang từng bước định hình con đường phát triển bền vững hơn cho những năm tới. Năm 2026, xã Tuy Phước Đông xác định tiếp tục phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh gắn với xây dựng làng nghề trồng hoa Bình Lâm theo hướng hiện đại, đa giá trị.

Để làng hoa phát triển bền vững, địa phương sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia dự án Khu trồng hoa ứng dụng công nghệ cao tại làng hoa Bình Lâm với quy mô khoảng 24 ha. Song song đó là việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng cho người dân làng hoa. Vừa qua, UBND xã Tuy Phước Đông đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về du lịch cộng đồng, văn hóa ứng xử và kỹ năng đón tiếp khách cho các hộ trồng hoa Bình Lâm. Mỗi lớp khoảng 40 học viên, nội dung giảng dạy kết hợp lý thuyết với thực hành ngay tại vườn hoa.

Những nụ bông đã no tròn, hứa hẹn bung đúng dịp xuân

Thông qua các lớp học này, người dân từng bước hình thành tư duy làm du lịch, biết cách kể câu chuyện về làng hoa, về nghề trồng hoa của mình, qua đó mở ra thêm sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Sau bão lũ, làng hoa Bình Lâm không chỉ gượng dậy bằng sức người, mà còn bằng niềm tin, sự sẻ chia của chính quyền và cộng đồng xã hội. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, mang theo hy vọng về mùa hoa trọn vẹn, cái Tết đủ đầy, an vui cho những người đã kiên cường bám đất, bám nghề.

Những nụ bông đã no tròn, hứa hẹn bung vào đúng dịp xuân

Những ngày này, đi dạo làng hoa Bình Lâm, ta luôn bắt gặp hình ảnh người trồng hoa chăm chút tỉa lá, buộc cành. Nhìn những nụ bông cúc đã no tròn, hứa hẹn bung đúng dịp xuân như hứa hẹn một cái tết đủ đầy.

Trong ánh nắng lung linh trước thềm xuân mới Bính Ngọ 2026; màu xanh của lá, màu vàng lấp ló của nụ hoa hòa quyện với nụ cười hiền hậu của người nông dân, đã tạo nên bức tranh bình dị mà ấm áp nơi làng hoa Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.