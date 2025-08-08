Hà Nội

Xã hội

Cụ bà suýt mất gần 500 triệu sau cuộc điện thoại từ người lạ

Bà H đã bị nhóm đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, cho rằng bà liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền nếu không sẽ bị bắt.

Gia Đạt

Ngày 8/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 14h, ngày 6/8, chị Nguyễn Thị Nhung, nhân viên phòng dịch của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phát hiện bà Lê Thị H (78 tuổi, trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đến phòng giao dịch đề nghị chuyển 450 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng với biểu hiện tâm lý sợ hãi, lo lắng.

capture-9442.png
Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 450 triệu đồng.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, chị Nhung đã liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp xác minh. Qua làm việc, cơ quan Công an xác định bà H đã bị một nhóm đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện đe dọa, cho rằng bà liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền để “phong tỏa tài sản”, nếu không sẽ bị bắt.

Do hoảng sợ, bà H đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm để làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo. Rất may, với sự nhanh trí của chị Nhung và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng, vụ việc đã được ngăn chặn trước khi giao dịch chuyển tiền hoàn tất. Ngân hàng đã khẩn trương thực hiện phong tỏa tài khoản liên quan để tránh bị các đối tượng chiếm đoạt.

Tại buổi làm việc, Công an đã giải thích cho bà H hiểu rõ thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, cảnh báo bà H tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các số điện thoại lạ, đặc biệt là các cuộc gọi tự xưng cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án… Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Nguồn: ĐTHĐT.
